Mészáros Lőrinc Andrássy úti villáján egyelőre nem kell lecserélni a névtáblát

Mészáros Lőrinc kiterjedt cégbirodalmával szinte minden nap történik valami. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint ezúttal most kivételesen nem egy új céget alapított vagy vásárolt meg a felcsúti milliárdos, hanem befejezte az egyik cége végelszámolását, de váratlan eredménnyel. Az Oktatech Nonprofit Kft. teljes egészében Mészáros Lőrinc tulajdona és idén április 10-én született meg a döntés a végelszámolásról, az egyszerűsített eljárás pedig április 16-a óta tartott. Az esetleges igényeket a céggel szemben június 9-ig lehetett benyújtani.

Az egyszerűsített eljárás lényege, hogy a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell fejezni. Végelszámolót nem kell választani, a feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el. Az eljárás alatt pedig elhatározhatják az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását. Ez történhetett most is. A végelszámolást befejezték november 13-án, a cég azonban fennmaradt, tehát egyelőre nem törölték az Oktatech Nonprofit Kft.-t.

Az Andrássy út 105 névjegytáblája

Fotó: Vég Márton/Klasszis Média

Hogy miért döntött Mészáros Lőrinc a végelszámolás mellett és végül miért maradt meg a cég, azt egyelőre nem tudni. Erre vonatkozó kérdésünket elküldtük, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük. Ugyanakkor a törvények szerint, amennyiben az egyszerűsített végelszámolás befejezésére nyitva álló határidőn belül a törlés iránti kérelmet nem vagy nem megfelelően nyújtják be, akkor a cégbíróság automatikus végzéssel az egyszerűsített végelszámolás kezdő időpontját követő 211. napon a végelszámolás befejezését a cégjegyzékbe bejegyzi, azzal a megjegyzéssel, hogy az eljárás befejezésére a cég fennmaradásával került sor. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a cég működik tovább. Hasonló esetekben arra is volt már példa, hogy a cég jogi formában megszűnik, de a cégbíróság viszi végig az eljárást, mert az önkéntes végelszámolás elakadt.

Nem ebből a cégből gazdagodott meg a felcsúti milliárdos, mint ahogyan azt az Oktatech Nonprofit Kft. neve is elárulja, ebben a vállalkozásban nem a profitra hajtott.

Beszámolói alapján a cég igazából stabilan működött: 2023-ban 111,4 millió forint bevétele és 12,2 millió forint nyeresége volt, 2024-ben pedig 236,2 millió forint bevétele és 2,5 millió pluszban zárt, míg 2025 első néhány hónapjában már nem volt bevétele. Nem is egy régi cég, a hvg.hu 2021-ben írta meg, hogy üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadásra újabb, de ezúttal nonprofit vállalkozást alapított a leggazdagabb magyar.

A vállalat tevékenységei között szerepelt az információtechnológiai és telekommunikációs eszközök kereskedelme is. Az Oktatech Kft. székhelye Mészáros Lőrinc pesti, Andrássy úti villája lett, ahonnan a High-Tech Suli nevű jótékonysági programot az üzletember párja, Várkonyi Andrea igazgatja. A High-Tech Suli program lényege, hogy a pályázatokon nyertes iskolákban digitális tantermeket szerelnek fel, és a tanárok munkáját is segítik.

Nyílik a fogászat?

A felcsúti milliárdosnak egy másik cégénél is változtak a cégadatok: a Fulldent Kft.-nél új telephelyet jegyeztek be november 26-án egy budai villába a Stromfeld Aurél úton. Erre lehetett számítani, ugyanis arról a 24.hu írt először tavasszal, hogy a XII. kerületben egy patinás villa teljes átalakítása kezdődött meg, a tervek szerint augusztusra pedig be is fejeződik az építkezés, és megnyílhat Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea új fogorvosi rendelője.

Az építkezés tovább tartott, de mostanra már a Fulldent tábla is kikerült a villa falára és a kertet is rendezték, így talán már tényleg nincs sok hátra az elit fogorvosi rendelő ünnepélyes megnyitójáig.

Rengeteget költhettek a felújításra: teljesen új tetőcserepeket és szigetelést is kapott a ház. Viszont a költségeket családon belül oldhatták meg részben: a kivitelezéssel a család egyik cégét, az Euro Generál Zrt.-t bízták meg.

Mészárosék a VM Medical Zrt.-én keresztül kisebbségi tulajdonosok a fogászati cégben, ahol a többségi tulajdonos egy igazi fogorvos. Álláskereső portálokon már fogászati szakasszisztent is toboroznak, a munkahelyi extrák közé a céges étkező, zuhanyzási lehetőség és az ingyenes kávé és üdítő tartozik.