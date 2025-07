Mészáros Lőrinc arathat, még egy agrárcéget gründolt

Eddig is számos agrárcéggel büszkélkedhetett Mészáros Lőrinc, de még egyet alapított a felcsúti milliárdos. Az Opten adatbázisa szerint június 4-én alakult meg és június 30-án jegyezték be a Határhalom Kft.-t, fegyverneki központtal. A gabonaféle termesztésével foglalkozó új vállalkozás többségi tulajdonosa a Kunhalom Agrária Kft.-n keresztül a Talentis Agro Zrt., amely Mészáros Lőrinc mezőgazdasági érdekeltségeit fogja össze. A Szolnokhoz közeli Fegyvernek szántóföldjei az egyik legfontosabb területe a leggazdagabb magyar gazdálkodásának, errefelé találhatóak a Kunhalom Agrária Kft. hatalmas búzatáblái, valamint öntözőtelepe is van itt a Talentis Agro Csoportnak.

Mészáros Lőrinctől is függ a magyarok kenyere

Fotó: MTI

Érdekes, hogy akkor gründol össze új agrárcéget Mészáros Lőrinc, amikor országszerte tart az aratás. Elég csak felmenni a Talentis Agro Zrt. Facebook-oldalára, ahol egymás után büszkélkednek el azzal, hogy az ország különböző pontjain éppen mit aratnak:

július 10.: megindult a meggy betakarítása a Gödöllői Tangazdaság Zrt. nagygombosi gyümölcsösében,

július 9.: megkezdődött az őszi búza fajtasor betakarítása a Kutas '95 Zrt.-nél,

július 2.: őszi búza aratása az Agrosystem Zrt.-nél.,

július 1.: megkezdődött a facélia betakarítása a Lajta-Hanság Zrt.-nél,

június 25.: megkezdődött az idei búzabetakarítás, elsőként a Kunhalom Agrária Kft. tábláin,

június 19.: elindult az árpa aratása Lajta-Hanság Zrt.-nél,

június 17.: látogatás a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-nél.

Utóbbi csak tavaly december óta része a Mészáros-birodalomnak. Lapunk írta meg, hogy a Mészáros Csoport megvette a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-t. Legnagyobb addigi tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly volt, de az építési és közlekedési miniszter egyik érdekeltsége, a Grosswiese Zrt. is benne volt a cégben. Tehát Lázár Jánosnak is rá kellett bólintania az üzletre. Fő profilja a tejelő szarvasmarhatartás, a gabonatermesztés és fűszerpaprika-termesztés.

Bár talán a többség úgy gondol Mészáros Lőrincre, hogy leginkább a bankszektorban és az építőiparban vannak érdekeltségei, valójában a felcsúti milliárdos üzletember egyúttal Magyarország egyik legnagyobb földesura is. Nincs pontos kimutatás arról, hogy hány hektár tartozik hozzá, de a sajtóban eddig megjelent becslések mintegy 45-60 ezer hektárról szólnak, ennek jelentős része pedig szántóföld. Az biztos, hogy Nagy István agrárminiszter tavaly nyáron arról beszélt egy öntőzőtelep átadóünnepségén, hogy a Mészáros-csoport tulajdonában álló Talentis Agro csaknem 60 ezer hektáron gazdálkodik, amelyből 48 ezer hektár a szántóterület.

Célunk, hogy a területeink 20 százaléka vízzel ellátott legyen, azaz 9000 hektár feletti öntözött terület elérésére törekszünk, mindezt öntözési közösség formájában, mely struktúra eddig is hatékonynak és eredményesnek bizonyult

– hangsúlyozta tavaly nyáron Mészáros Lőrinc.

Ezt persze jelentős részben uniós és hazai költségvetési pénzből kívánják finanszírozni. Az öntözés egyre fontosabbá válik a mezőgazdaságban a vízhiány és az aszályos időszakok miatt.

Maga a Talentis Agro Zrt. és leánycégei meglehetősen vegyes évet zártak 2024-ben. Előbbi adózott eredménye a 2023-as 11,8 millió forintról 1,57 milliárdra nőtt egy év alatt, de például komoly veszteségeket tudhat maga mögött a Búzakalász 66 Felcsút Kft., a Hidasháti Zrt., illetve a Lajta-Hanság Zrt. is. Az AgroNaplo cikke szerint általánosságban elmondható a Talentis Agro holding összes cégéről, hogy a belföldi értékesítésből származó nettó árbevétel szinte mindenhol csökkent. Az Agrolinknél 55,6 milliárd forintról 35,1 milliárdra esett vissza, az Aranykorona Kft-nél 2,96 milliárd forintról 2,05 milliárdra, a Búzakalász 66 Felcsútnál 1,4 milliárd forintról 1,2 milliárdra, míg a Hidasháti Zrt-nél 6 milliárd forintról 5 milliárdra csökkent 2024-ben.