Makró BKV - BKK K&H MBH Bank Budapest Hitel Karácsony Gergely

Mészáros Lőrinc bankja is hitelez Budapestnek

15 milliárd forintot ad márciusban.

Két ülés között hozott főpolgármesteri döntéssel összesen 45 milliárd forint átmeneti forgóeszköz-hitelt vesz fel márciusban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) Zrt.

A hitel nagyobbik részét – 30 milliárd forintot – a BKK bejáratott pénzügyi partnere a K&H Bank nyújtja, míg a kisebbik részt – 15 milliárd forintot – az MBH Bank biztosítja a fővárosi cégnek. Az MBH többségi tulajdonosai Mészáros Lőrinchez köthető cégek, ami ad némi pikantériát a hitelszerződésnek – írja a Népszava.

A BKK az évközi fizetőképesség fenntartása érdekében a tulajdonos fővárosi önkormányzat felkérése alapján kért be banki ajánlatokat különféle összegű kölcsönök folyósítására januárban. Így volt ez tavaly is, csakhogy akkor nem a leggazdagabb magyar bankjánál adósodtak el milliárdokkal.

Az MBH adta a második legjobb ajánlatot
Fotó: MBH Bank

Ráadásul Karácsony Gergely főpolgármester 2026. február 18-án kelt levelében „a fennálló finanszírozási környezet következtében kialakult kritikus likviditási hiány elhárítása, a finanszírozás biztonságának sürgős megteremtése érdekében” azt kérte a BKK Zrt.-től, hogy a beérkezett ajánlatok közül a magasabb, azaz a 45 milliárd forint összegű hitelkeret igénybevételét lehetővé tevő ajánlatot fogadják el. A főpolgármester február 26-án engedélyezte a hitelfelvételeket. 

A bankok kiválasztásánál a kamatfelár mellett a megnyitott hitelkeret fel nem használt összege után fizetendő jutalék mértéke volt a legfontosabb szempont. 

Az Orbán-kormányhoz szorosan kötődő Mészáros Lőrinc bankja tette a második legjobb ajánlatot az Orbán-kormány által módszeresen kivéreztetett fővárosi önkormányzatnak. Az MBH azt is vállalta, hogy már márciusban megkezdi a hitel folyósítását, a K&H csak az előző hitel visszafizetése után.

