Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Mészáros Lőrinc belevágott a villanyszerelésbe is

Vég Márton

A felcsúti milliárdos egy pici leányfalui cégben látott fantáziát, amely elektronikus vagyonvédelmi rendszereket telepít A-tól Z-ig.

Biztonságtechnikai cégben lett többségi tulajdonos Mészáros Lőrinc – derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. Ezzel a felcsúti milliárdos cégbirodalma megérkezett Leányfalura is, ugyanis a megszerzett EliteBizTech Kft. bázisa a Pest megyei nagyközségben található. Mivel Mészáros Lőrinc cégbirodalama legalább 300 cégből áll, egyre nehezebb dolog lépést tartani a különböző leánycégek szaporodásával: az EliteBizTech Kft.-ben már tavaly december 9-én többségi tulajdonos lett a Talentis Protect Zrt., amelyet még 2020-ban alapított Mészáros Lőrinc Talentis Groupja, elsősorban a pénzember személyes biztonságának védelmére, illetve az üzleti életben szükséges céges átvilágításokra. A tulajdonszerzést január 26-án jegyezték be. A kisebbségi tulajdonos pedig Kapocsi László, ő az EliteBizTech Kft.-t 2020-ban megalapító Kapocsi család tagja.

Cégünk filozófiája, hogy a tervezői és a kivitelezői munka összekapcsolásával, valamint az elektronikai és mechanikai védelem alkalmazásával és az egyedi igényekre történő rugalmas reagálással ügyfeleink részére kiemelkedő minőségben, megbízható szolgáltatást nyújtsunk rövid és hosszú távon egyaránt

– olvasható a cég bemutatkozása.

Mészáros Lőrinc cégbirodalma megérkezett Leányfalura is
Szolgáltatásaik közé tartozik:

  • Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek A-tól Z-ig,
  • MABISZ-minősítéssel rendelkező, kiemelkedő minőségű biztonsági ajtók, zárak,
  • Lakásautomatizálás, vezetékes és vezeték nélküli megoldások,
  • Komplex vagyonvédelmi megoldások nagyvállalalti környezetben.

Ugyanakkor főtevékenységként simán a villanyszerelés szerepel a céges papírokban. Stabilan működő kis cég volt eddig az EliteBizTech Kft., a legjobb évük 2023-ban volt, amikor 279,1 millió forint bevételből 40,2 millió forintos profit jött össze. Ezt a jó teljesítményt nem sikerült 2024-ben megismételni, akkor 163,5 millió forintos forgalom mellett mindössze 0,5 millió forint nyereséget sikerült elérni, miközben a kötelezettségeik közel 188 millió forintra híztak.

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy a felcsúti milliárdos egyik fő cége egy újabb leányvállalattal gyarapodott, mely révén egy teljesen új piacon jelent meg Mészáros Lőrinc. 2020 nyár elején alapította meg a Talentis Protect Zrt.-t, melynek egyedüli tulajdonosa a több társaságot is céghálójában tudó Talentis Group Zrt. A Talentis Protect Zrt.-nek pedig 2023-ban született meg az első leánycége, a Technical Security Solutions Kft., amelynek a főtevékenysége a mérnöki munka és a műszaki tanácsadás. A hvg.hu cikke szerint céges múltja az akkor indult vállalkozás ügyvezetőjének, Pethő Rolandnak nem volt, az viszont tudható volt róla, hogy 2016-ban a Veszprém Megyei Kormányhivatal robbantásvezetői tevékenységre adott neki engedélyt.

A Mészáros család változatlanul nagyon aktív a cégalapításban vagy cégfelvásárlásban. Legutóbb ifj. Mészáros Lőrincről derült ki, hogy elmélyíti a kapcsolatát a motorsporttal: sportautók kölcsönzésébe vágott bele a felcsúti milliárdos fia. Az új üzletág azzal függ össze, hogy az ifjabb Mészáros az M1 Autó- és Motorsport Sportegyesület bajnok pilótája. Hamarosan pedig bekövetkezik Mészáros Lőrinc legismertebb cégének, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-nek a szétszakadása: március 31-én kiválik belőle a Talentis-M Vagyonkezelő Kft. és az Opus-M Tanácsadó Kft.

