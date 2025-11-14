4p
Makró Közbeszerzés Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc budai étterme összefogott az ATV-vel is

Vég Márton
Vég Márton

Magáncégek esetében nagyon szokatlan a közös közbeszerzés: húsz vállalkozás összesen 1903 munlkavállalónak keres egészségbiztosítót.

Közös közbeszerzésben keres egészségbiztosítót a dolgozóinak többek között az ATV és Mészáros Lőrinc négy vállalkozása, derül ki a november 11-i Közbeszerzési Értesítőből. Viszonylag ritka eljárási formáról van szó, amikor több cég vagy szervezet közösen ír ki tendert egy szolgáltatás beszerzésére. Ebben az esetben összesen húszan fogtak össze, hogy közösen találjanak megfelelő egészségbiztosítót 2026-ra a dolgozóiknak.

A 20 cég vagy szervezet között pedig felbukkan az ATV Zrt., az ATV-közeli Közösségi Rádiózásért Egyesület, a Belügyminisztérium két cége és Mészáros Lőrinc négy vállalkozása is.

Biztosítási fedezet az ajánlatkérők mindenkori – a biztosított kategóriáknál meghatározott – munkavállalói részére, a kockázatviselés hatályán belül, csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szerződés keretében. Biztosítotti létszám 1903 fő, mely 30 százalékkal bővülhet a szerződés ideje alatt

- olvasható a beszerzés leírásában.

Mészáros Lőrincnek fontos a dolgozói egészsége
Mészáros Lőrincnek fontos a dolgozói egészsége
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Nagyon szokatlan, hogy magán- és állami cégek közös közbeszerzést írnak ki. Erre a közbeszerzési kategóriára inkább az jellemző, hogy szomszédos települések önkormányzatai fognak össze valamilyen, mondjuk távfűtési szolgáltatás érdekében amiatt, hogy csökkentsék a költségeiket. Ugyanakkor a közbeszerzési szabályok szerint lehetőség van arra is, hogy több ajánlatkérő közösen olyan módon valósítson meg egy közbeszerzést, hogy az ajánlatkérők egy maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt hatalmaznak meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

Ez történt ebben az esetben is, mert a 20 cég közül az Univerzál Beszerző Kft. lett a csoportvezető. Ez a cég központi beszerző szervezetként a hat tulajdonos többségi állami tulajdonú regionális víziközmű-szolgáltató és a 12 együttműködő víziközmű társaság részére végez teljes körű közbeszerzési és beszerzési eljárás lebonyolítási tevékenységet. A 20 cég között felbukkan a Fővárosi Vízművek Zrt., de mellette látszólag teljesen random vállalkozások fogtak össze, hogy az összesen 1903 dolgozójuk számára egészségbiztosítót találjanak 2026-ra.

Több mint nyolcvan Mészáros-munkavállaló

Így tehát egy csokorba került a Hit Gyülekezete tulajdonában is lévő ATV Zrt., a Spirit FM mögött álló és ATV-közeli Közösségi Rádiózásért Egyesület, Mészáros Lőrinc négy vállalkozása, a Belügyminisztérium két nagy állami cége, a Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Jégkorong Szövetség és a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. is. A felcsúti gazdagembernek egészen pontosan ez a 4 társasága társult be a közbeszerzésbe: Sunhill Bistro Kft., Talentis Event and Marketing Kft., Talentis Production Kft., TEAM Travel Kft. A Sunhill Bistro Mészáros Lőrinc naphegyi étterme Budapesten és a legutóbbi beszámolója szerint 31 ember dolgozik a cégben, a TEAM Travel egy utazási iroda 10 dolgozóval, a Talentis Event and Marketing egy rendezvényszervező 35 fővel, míg a Talentis Production egy reklámügynökség 7 alkalmazottal. Tehát Mészáros Lőrinc cégei összesen nagyjából 83 munkavállalónak keresnek egészségbiztosítót közbeszerzési társulás útján. Az ATV-nél, amely Magyarország egyik vezető, sokak által ellenzékinek tartott hírtelevíziója, nagyjából százan dolgoznak a 2024-es adatok alapján.

Küldtünk kérést a Talentis Kft.-nek, hogy miért csatlakoztak a közös közbeszerzéshez, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Egy sokat látott közbeszerzési szakértőt is megkérdeztünk erről a közbeszerzésről, aki elmondta: maga az eljárás teljesen törvényes. Bár a magáncégek csak akkor kötelezhetők közbeszerzésre, ha közpénz felhasználásáról van szó, de önként is dönthetnek úgy, hogy közpénz nélkül is vállalják a közbeszerzési szabályokat. Az ATV és a Mészáros-cégbirodalom amúgy már eddig is összeért, hiszen a televízió hirdetéseit értékesítő cég a felcsúti milliárdoshoz köthető.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Évek óta nem látott számok a kormány legújabb kedvenc beruházójától

Évek óta nem látott számok a kormány legújabb kedvenc beruházójától

Több fontos szektorban is lassult, vagy éppen visszaesett a kínai gazdaság, amelynek vezetése azonban továbbra sem tesz le az 5 százalékos GDP-céjáról.

Nem ússzuk meg, jöhetnek a vámok a kínai csomagokra

Az Európai Unión kívülről érkező csomagokra jön rá a tarifa. 

A kormány még nagyobb mentőövet dob a kkv-knak

A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások támogatása érdekében, ezért 100 milliárd forinttal emeli a Demján Sándor Exportösztönző Hitelprogram keretét, ugyanis a befogadott kérelmek értéke már elérte a rendelkezésre álló 600 milliárd forintos keretösszeget – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel

MBH: az idei évnek három nyertese van

A hazai tőzsdei befektetések jelenleg mintegy 34 százalékos előnyben vannak az amerikai alternatívákhoz képest – részben a dollár jelentős gyengülése, részben a BUX S&P500-hoz viszonyított felülteljesítése miatt. Magyarországon a folyó fizetési mérleg erősen többletes, a költségvetési hiány pedig a régióhoz mérten mérsékelt, így a hazai befektetési körülmények a kelet-közép európai térségben kifejezetten előnyösnek tekinthetők – derült ki az MBH Befektetési Bank Piaci Pulzus című sajtóreggelijén. A szakértők szerint az AI és az arany mellett az idei év egyik nyertese az európai bankszektor is. 

Jócskán prolongálták a kamatstopot

A kormány 2026 június végéig meghosszabbítja a kamatstopot, mint mondják, így újabb 30 milliárd forintot hagy a családok zsebében.

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzsáról a volt jegybankelnök

Lerántotta a leplet Orbán Viktor védőpajzs-bejelentéséről a volt jegybankelnök

Az Orbán-Trump találkozó egyik nagy eredményeként idehaza tálalt devizaswap-line megállapodás nagy valószínűséggel csak egy politikusi gesztus, semmint már előkészített és kidolgozott pénzügyi konstrukció, véli Bod Péter Ákos.  

Mit főzött ki megint a kormány? Kövesse velünk a bejelentéseket!

Duplázzák a bankadót, nincs papír az amerikai szankciók alóli mentességről – ez volt a Kormányinfó

Tisztázni kell az amerikai külügyminisztériummal a mentesség részleteit. A bankadót megduplázzák, a nyugdíjasok egy negyedhavi plusznyugdíjat kapnak jövőre.

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Levegőt vett két köhögés közt az ipar szeptemberben

Az ipari termelés mind az előző év azonos időszakához mérten, mind az előző hónaphoz képest 1,3 százalékkal bővült.

Hiába hirdetett gyárépítő programot, Nagy Mártonnak ez sem jött be

A kormány a választások előtt szerette volna dinamizálni a gazdaságot, ennek érdekében gyárépítő programot is hirdettek. Pedig menetközben Nagy Márton emelte a tétet, és a 100 gyár helyett már 150-et ígért. A gazdasági folyamatok alapján úgy tűnik, ez sokkal inkább hangzatos kampányszlogen lett, mint az iparnak lendületet adó program.

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Dualizmus és elitklub: Varga Mihály is felszólalt a tőzsde érdekében

Történelmi csúcsokat döntő Budapesti Értéktőzsde, és az elmúlt három év átlagában stagnáló magyar GDP: a különbség égbekiáltó. Pedig általánosságban a részvénypiacok szárnyalása a gazdaság teljesítményét is magával húzza. Elég csak az Egyesült Államokra gondolni, ahol a vállalatok genetikájába van kódolva a tőzsdére lépés, a cégek egyik legfontosabb távlati célja a Wall Streetre vezet – hangzott el a Budapesti Értéktőzsde által immár tizedik alkalommal bemutatott „BÉT50 – ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány bemutatóján, a Magyar Nemzeti Bank épületében.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168