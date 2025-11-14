Mészáros Lőrinc budai étterme összefogott az ATV-vel is

Közös közbeszerzésben keres egészségbiztosítót a dolgozóinak többek között az ATV és Mészáros Lőrinc négy vállalkozása, derül ki a november 11-i Közbeszerzési Értesítőből. Viszonylag ritka eljárási formáról van szó, amikor több cég vagy szervezet közösen ír ki tendert egy szolgáltatás beszerzésére. Ebben az esetben összesen húszan fogtak össze, hogy közösen találjanak megfelelő egészségbiztosítót 2026-ra a dolgozóiknak.

A 20 cég vagy szervezet között pedig felbukkan az ATV Zrt., az ATV-közeli Közösségi Rádiózásért Egyesület, a Belügyminisztérium két cége és Mészáros Lőrinc négy vállalkozása is.

Biztosítási fedezet az ajánlatkérők mindenkori – a biztosított kategóriáknál meghatározott – munkavállalói részére, a kockázatviselés hatályán belül, csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosítási szerződés keretében. Biztosítotti létszám 1903 fő, mely 30 százalékkal bővülhet a szerződés ideje alatt

- olvasható a beszerzés leírásában.

Mészáros Lőrincnek fontos a dolgozói egészsége

Nagyon szokatlan, hogy magán- és állami cégek közös közbeszerzést írnak ki. Erre a közbeszerzési kategóriára inkább az jellemző, hogy szomszédos települések önkormányzatai fognak össze valamilyen, mondjuk távfűtési szolgáltatás érdekében amiatt, hogy csökkentsék a költségeiket. Ugyanakkor a közbeszerzési szabályok szerint lehetőség van arra is, hogy több ajánlatkérő közösen olyan módon valósítson meg egy közbeszerzést, hogy az ajánlatkérők egy maguk közül kiválasztott ajánlatkérőt hatalmaznak meg a közbeszerzési eljárás lefolytatásával.

Ez történt ebben az esetben is, mert a 20 cég közül az Univerzál Beszerző Kft. lett a csoportvezető. Ez a cég központi beszerző szervezetként a hat tulajdonos többségi állami tulajdonú regionális víziközmű-szolgáltató és a 12 együttműködő víziközmű társaság részére végez teljes körű közbeszerzési és beszerzési eljárás lebonyolítási tevékenységet. A 20 cég között felbukkan a Fővárosi Vízművek Zrt., de mellette látszólag teljesen random vállalkozások fogtak össze, hogy az összesen 1903 dolgozójuk számára egészségbiztosítót találjanak 2026-ra.

Több mint nyolcvan Mészáros-munkavállaló

Így tehát egy csokorba került a Hit Gyülekezete tulajdonában is lévő ATV Zrt., a Spirit FM mögött álló és ATV-közeli Közösségi Rádiózásért Egyesület, Mészáros Lőrinc négy vállalkozása, a Belügyminisztérium két nagy állami cége, a Dunaújvárosi Egyetem, a Magyar Jégkorong Szövetség és a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. is. A felcsúti gazdagembernek egészen pontosan ez a 4 társasága társult be a közbeszerzésbe: Sunhill Bistro Kft., Talentis Event and Marketing Kft., Talentis Production Kft., TEAM Travel Kft. A Sunhill Bistro Mészáros Lőrinc naphegyi étterme Budapesten és a legutóbbi beszámolója szerint 31 ember dolgozik a cégben, a TEAM Travel egy utazási iroda 10 dolgozóval, a Talentis Event and Marketing egy rendezvényszervező 35 fővel, míg a Talentis Production egy reklámügynökség 7 alkalmazottal. Tehát Mészáros Lőrinc cégei összesen nagyjából 83 munkavállalónak keresnek egészségbiztosítót közbeszerzési társulás útján. Az ATV-nél, amely Magyarország egyik vezető, sokak által ellenzékinek tartott hírtelevíziója, nagyjából százan dolgoznak a 2024-es adatok alapján.

Küldtünk kérést a Talentis Kft.-nek, hogy miért csatlakoztak a közös közbeszerzéshez, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Egy sokat látott közbeszerzési szakértőt is megkérdeztünk erről a közbeszerzésről, aki elmondta: maga az eljárás teljesen törvényes. Bár a magáncégek csak akkor kötelezhetők közbeszerzésre, ha közpénz felhasználásáról van szó, de önként is dönthetnek úgy, hogy közpénz nélkül is vállalják a közbeszerzési szabályokat. Az ATV és a Mészáros-cégbirodalom amúgy már eddig is összeért, hiszen a televízió hirdetéseit értékesítő cég a felcsúti milliárdoshoz köthető.