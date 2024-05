Mészáros Lőrinc vett egy nagy hídépítő céget

Mészáros Lőrinc a kampányidőszakban sem tétlenkedik, lett még egy cége. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) oldalán jelent meg egy összefonódás-bejelentés május 29-én, amelyből kiderült:

a Mészáros Csoport a V-Híd Építő Zrt.-n keresztül egyedüli irányítást szerez az Acélhidak Gyártó-, Szerelő- és Mérnöki Szolgáltató Kft. felett. A céltársaság elsősorban hídépítéssel, acélszerkezetű műtárgyak kivitelezésével foglalkozik.

Tehát az Acélhidak Kft.-vel gyarapodik a Mészáros-birodalom, persze csak akkor, ha a GVH is áldását adja rá. A számai alapján egy stabilan működő, 2016-ban alapított cégről van szó, amely nem csoda, hogy megtetszett a felcsúti milliárdosnak. Középnehéz és nehéz acélszerkezetek – elsősorban hidak és daruszerkezetek – gyártásával és helyszíni szerelésével foglalkozik, kiegészítve a kapcsolódó mérnöki szolgáltatásokkal. Éves átlagban 4-5 ezer tonna acélszerkezetet gyárt, a szerelési kapacitásuk eléri a 7-8 ezer tonnát.

Mészáros Lőrinc cégbirodalma egyre nagyobb

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az Acélhidak például a Lánchíd felújításán is dolgozott: a feladat pedig az új pályaszerkezetének gyártása és helyszíni szerelése, a beruházást kiszolgáló 2 bakdaru és azok sínpályarendszerének gyártása és szerelése volt az A-Híd Zrt. megrendelésére. Nekik is köszönhető a Nemzeti Atlétikai Központ gyalogos hídja is.

Széleskörű szakmai tapasztalattal rendelkező kollégáink nemcsak a csepeli és apostagi gyártócsarnokainkban, hanem a külső projekthelyszíneken is azon dolgoznak, hogy megbízásainkat kiváló minőségben és a lehető legnagyobb hozzáadott értékkel teljesítsük

- szól a társaság bemutatkozása.

Ezt a céget kebelezte be most be a Mészáros Csoport. Eddig is magyar kézben volt, többségi tulajdonosként Kovács-Boros Róbertnek kellett úgy döntenie, hogy eladja a vállalatot. Sok oka nem lehetett rá: 2022-ben négymilliárd forintos árbevétel mellett 192,4 millió forintos nyereséggel zártak (a 2023-as adatok még nem jelentek meg).

Éppen túl vannak egy nagyobb fejlesztésen. Tavaly októberi hír volt, hogy befejeződtek a versenyképességet növelő technológiai fejlesztések az Acélhidak Kft. apostagi fióktelepén. Növelték a gyártási kapacitást, gyorsabbá tették az előkészítési, gyártási és minőségellenőrzési munkafolyamatokat, így összességében magasabb hozzáadott értékű acélszerkezeteket állítanak elő hatékonyabban. A 255 millió forintos projektből 177 millió forint állami és uniós támogatásból jött össze.

Ennek gyümölcseit viszont már a V-Híd fogja learatni, amely a Mészáros-birodalom egyik legnagyobb tagja. Például ők építik a Budapest-Belgrád-vasútvonalat is. Jellemző adat, hogy a V-Híd Építő Zrt. forgalma a 2020-as 39 milliárd forintról 2022-re 108 milliárd forintra emelkedett.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrincnek lett még egy vasútépítő cége Megmenekülhet az állandó végrehajtásoktól egy kis vasútépítő cég, ugyanis felvásárolta a Mészáros-birodalom.

A felcsúti milliárdos mostanában nagyon belelendült a cégfelvásárlásba. Lapunk írta meg, hogy még egy vasútépítő céggel gyarapodott Mészáros Lőrinc birodalma, pedig már eddig is voltak erre specializálódott társaságok a birtokában. Nyilvános adatbázisok szerint a Békés megyei Vésztőn letelepedett Ker-Közép Kivitelező és Kereskedelmi Kft. csatlakozott még tavaly december 4-én a sikeres cégbirodalomhoz.