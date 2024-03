Produkciós irodájuk is van már Mészáros Lőrincéknek

Miközben Varga Judit és Magyar Péter fordulatos előadását követi az ország, Mészáros Lőrinc sem tétlenkedik: lett még egy cége. A felcsúti milliárdos birodalma újabb és újabb területekre hatol be, ezúttal valamiféle produkciós irodát gründoltak. Az új cég neve legalábbis erre enged következtetni: Talentis Production Kft. A vállalkozás március 14-én jött létre és március 21-én jegyezték be, főtevékenysége a reklámügynöki tevékenység, de foglalkoznak még:

sokszorosítással,

hangfelvétel-készítéssel

és fényképészettel

is.

A cég tulajdonosa a Talentis Event and Marketing Kft. (TEAM Kft.), amit a Talentis Group Zrt. birtokol. Ügyvezetője Balogh Ernő, aki eredetileg a TEAM operatív irányításáért is felel. Azt pedig a 444 írta meg, hogy Mészáros Lőrinc cégcsoportja megalapította a TEAM Travel Kft.-t utazásszervezés főtevékenységgel, amelynek szintén Balogh az ügyvezetője. Hogy miért van szüksége a felcsúti gazdagembernek még egy reklámügynökségre, az egyelőre rejtély, hiszen feleségének, Várkonyi Andreának is van egy elég jól menő reklámügynöksége.

Mészáros Lőrinc előre tekint

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Lapunk írta meg tavaly augusztusban, hogy a Whitedog Media Kft.-nek elkészült a weboldala és csodálatos tartalmakkal várja az ügyfelek jelentkezését. Más kérdés, hogy leginkább Mészáros Lőrinc adott munkát felesége ügynökségének, például a TEAM is ott szerepel Várkonyi Andrea partnerei között.

Mészáros Lőrinc nem egyedül vág bele a reklámügynökségek kemény világába, hanem kisebbségi tulajdonosként csatlakozott hozzá a SmileS Consulting Kft.-én keresztül Mile Csaba. Ő leginkább az OSG Group cégcsoport révén lehet ismerős, ők csinálták például az Orbán-kormány számára kiemelkedően fontos budapesti atlétikai világbajnokság teljes dekorációját is.

A cégcsoportunkhoz három gyártóvállalat tartozik, amelyek a reklámdekoráció különböző ágazatait szolgálják ki. Egyrészt a méretünkből fakadó lehetőség, másrészt pedig a kiemelt rendezvényeken való szerepünk nyújt kiváló alternatívát a megbízók szemében. Például a pápalátogatás során szintén mi dekoráltuk az összes helyszínt

- mondta egy interjúban Mile Csaba. Elárulta: az elején kaptak kritikát más cégektől, hogy miért pont ők nyerték el ezt a projektet, hiszen ők „csak” egy nyomda. Nos, most már nemcsak egy nyomda az OSG, hanem Mile Lajos is Mészáros Lőrinc tulajdonostársának mondhatja magát.

Ugyanakkor érdekes, hogy a Talentis Production Kft. székhelye egy budaörsi cím lett, mégpedig ott, ahol az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. bázisa is van. A Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság üzemelteti 35 évig az autópályákat. Mindenesetre a produkciós irodák többnyire reklámfilmkészítéssel foglalkoznak, Mészáros Lőrincnek pedig bőven van olyan terméke és szolgáltatása, aminek nem árthat egy kis reklám. Ráadásul a felcsúti milliárdos cégbirodalma egyedül irányítja a közmédia, az ATV és a TV2 hirdetéseit is, így a megjelenés sem lehet probléma.