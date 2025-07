Mészáros Lőrinc cégbirodalma Szlovákiában is megvetette a lábát

Szlovák leánycéggel gyarapodott Mészáros Lőrinc cégbirodalma, derül ki a szlovák cégnyilvántartásból. Szép hosszú neve van: Talentis International Infrastructure Investments Operations s. r. o.. Ez magyarul annyit tesz: Talentis Nemzetközi Infrastrukturális Beruházási Műveletek Kft.. Még annyit lehet az új cégről tudni, hogy a bázisa Pozsony, egészen pontosan a szlovák főváros Pozsonyligetfalu nevű városrésze, ami a Duna túlpartja, így még közelebb van az osztrák és a magyar határhoz is. Tulajdonosa a Mészáros-birodalom két cége: a többségi tulajdonos a Talentis International Infrastructure Investments Kft., a kisebbségi a Talentis Group Zrt. Igazából persze a végső tulajdonos az utóbbi vállalat.

Lapunk írta meg ugyanis májusban, hogy megszületett a Talentis International Infrastructure Investments Kft., amelynek a végső tulajdonosa a Mészáros Lőrinchez tartozó Talentis Group Zrt.. Az elnevezésen kívül az is a külföldi célokra utalt, hogy a cég jegyzett tőkéjét euróban adták meg. Azt viszont nem lehetett tudni, hogy pontosan hol, mikor és milyen nemzetközi infrastrukturális beruházásokra készülnek. Főtevékenységnek is csak a vagyonkezelés van megadva. A vonatkozó kérdéseinket elküldtük a Talentis Group Zrt.-nek, de nem érkezett válasz. Most is csak annyival lettünk okosabbak, hogy a hol kérdésre tudjuk a választ: Szlovákiában.

Mészáros Lőrinc most Szlovákia felé veszi az irányt

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A beruházást csak találgatni lehet, de az biztos, hogy a Talentis International Infrastructure Investments Kft.-nek és az új szlovák leánycégnek is Németh Tamás lett az ügyvezetője, aki egyben az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. vezérigazgatója is. Ez a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető társaság nyerte el a magyar államtól 35 évre a hazai autópálya-hálózat üzemeltetésének és bővítésének koncessziós jogát. Arról ugyanakkor eddig nem volt semmilyen hír, hogy Mészáros Lőrinc cégbirodalma esetleg külföldön építene autópályát. Ellenben üzlettársa igen: 230 millió eurós alagútépítésben lett érdekelt Szíjj László, a NER egyik legnagyobb oligarchája a Kiszuca régióban található Horelica-alagútnál.

Szlovákia eddig nem tartozott a leggazdagabb magyar fő nemzetközi csapásirányai közé, bár már 2021-ben arról nyilatkozott Mészáros Lőrinc, hogy Szlovákiában is szeretne terjeszkedni.

Szívesen terjeszkedünk az építőiparban, szeretnénk a környező országokban erőteljesebben jelen lenni, Horvátországban, Szlovákiában és Romániában komoly terveink vannak

– mondta az Indexnek.

Először talán 2017-ben lépett be a szlovák piacra Mészáros Lőrinc, amikor cégbirodalmának legfontosabb vállalata, a Mészáros és Mészáros Kft. egy fióktelep alapításáról döntött északi szomszédunknál az Esztergomtól 30 kilométerre található Zselíz (Želiezovce) központjában. Ez a fióktelep 2023-ban megszűnt. A G7.hu cikke szerint érdekes módon a szlovákiai cég tevékenységei között olyan is volt, amelyet itthon elvileg nem végeznek. A hagyományos építőipari munkák mellett ugyanis ott elvileg fémgyártással, fémek kohászati feldolgozásával és egyszerű fémtermékek előállításával is foglalkoztak. A szlovákiai piacra lépés elég komoly fejlemény a cég életében, eddig ugyanis a társaság nem igazán volt aktív külföldön.

Ezen kívül még annyi szlovákiai kötődés ismert, hogy a Brendon babaáruház is a Mészáros-birodalomhoz tartozik, Pozsony legnagyobb alapterületű baba-mama áruházával pedig az ország második legnagyobb forgalommal rendelkező piaci szereplője.

A fő csapásirány eddig Horvátország volt, de egy áprilisi hír szerint törölték a Mészáros és Mészáros Zrt. leánycégét, a horvátországi Mészáros Hrvatska d.o.o.-t a horvátországi cégjegyzékből. A Mészáros Hrvatska d.o.o. feladata elsősorban a horvátországi üzleti lehetőségek feltérképezése, az üzleti kapcsolatok kiépítése és a kidolgozandó üzleti terveknek megfelelően projektek önálló, illetve közös vállalkozás keretében történő megvalósítása, elsősorban az építőipar területén.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc megint a nemzetközi piac meghódításával próbálkozik Csak nem külföldön építene autópályát?

A Talentis csoportnak már három nemzetközi vállalkozása van. Az első a Talentis International Construction Investments Kft. volt 2023 augusztusában. Tavaly májusban született meg a Talentis International Agriculture Investments Kft., utána pedig jött a már említett Talentis International Infrastructure Investments Kft. Közös a három cégben, hogy központjuk a Váci utca 38. szám alatt található, ami a Mészáros-birodalom egyik fellegvára. Így már összességében mezőgazdasági, építőipari és infrastrukturális vonalon is a nemzetközi piac meghódítására készülhet Mészáros Lőrinc.