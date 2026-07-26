Mészáros Lőrinc cégei felbukkantak az NB II.-es Diósgyőr mögött

Gyakorlatilag teljesen átalakult a 2026/2027-es szezonban az NB II.-ben vitézkedő Diósgyőr FC támogatói háttere – írja a 444. Eddig helyi nagyvállalatok álltak a csapat mögött. A bajnokság kezdetére azonban a lap szerint a Borsodit leszámítva – amely régóta piaci alapon a klub támogatója – mindegyik távozott. Viszont a jelek szerint a másodosztályú szereplés egyáltalán nem okoz zavart, hiszen mostanra több támogatója lett a DVTK-nak, mint volt néhány hónappal ezelőtt még az NB I.-ben. Az érkezők:

az IKO Műsorgyártó Kft.,

a Media Vivantis,

a ZÁÉV,

az Opus Tigáz,

és az MKIF (az autópálya-koncessziót birtokló cég).

Az érkező cégekben közös vonás, hogy mind valamilyen úton módon Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek, írta a 444.