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Makró Sportbiznisz

Mészáros Lőrinc cégei felbukkantak az NB II.-es Diósgyőr mögött

mfor.hu

A régi szponzorok közül a legtöbb távozott.

Gyakorlatilag teljesen átalakult a 2026/2027-es szezonban az NB II.-ben vitézkedő Diósgyőr FC támogatói háttere – írja a 444. Eddig helyi nagyvállalatok álltak a csapat mögött.  A bajnokság kezdetére azonban a lap szerint a Borsodit leszámítva – amely régóta piaci alapon a klub támogatója – mindegyik távozott. Viszont a jelek szerint a másodosztályú szereplés egyáltalán nem okoz zavart, hiszen mostanra több támogatója lett a DVTK-nak, mint volt néhány hónappal ezelőtt még az NB I.-ben. Az érkezők:

  • az IKO Műsorgyártó Kft.,
  • a Media Vivantis,
  • a ZÁÉV,
  • az Opus Tigáz,
  • és az MKIF (az autópálya-koncessziót birtokló cég).

 Az érkező cégekben közös vonás, hogy mind valamilyen úton módon Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek, írta a 444.

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