Mészáros Lőrinc cégei veszteség árán is gyógyítják a magyarokat

Mészáros Lőrinc felcsúti üzletember 2020. decemberben lett tulajdonos a Fájdalom-ambulancia Kft.-ben. Ez egy magánklinika-hálózat: Budapest, Miskolc, Szombathely és Győr büszkélkedhet egységgel. Egy szakorvosi konzultáció 42 500 forintba kerül. Itt szintén Deák Gábor és Magyar Olivér Mátyás az üzleti partnere Várkonyi Andrea férjének, de itt is problémák vannak. A bevétel ugyan 697 millió forintról 770 millióra nőtt, de 23,4 millió forintos mínusz lett a vége. Tehát sok embernek elmulaszthatták a fájdalmát, de ráfizetéssel.

Nagyon lassan csordogálnak csak a beszámolók Mészáros Lőrinc cégbirodalmának 2024-es teljesítményeiről, de azért megérkeztek az első számok. A felcsúti mindenes a bankrendszeren, a mezőgazdaságon, az építőiparon, az energiapiacon és a turizmuson kívül a magánegészségügyben is próbálkozik, egyelőre kevés sikerrel. A leggazdagabb magyar 2020 decemberében lett az egyik tulajdonos a Gyógyító Magyarok Kft.-ben, üzlettársai Deák Gábor és Magyar Olivér Mátyás, utóbbi a labdarúgó NB I-ben szereplő DVTK tulajdonosa is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!