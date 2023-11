Mészáros Lőrinc diktálja a tempót: öt nap alatt három új holdingja lett

Erősen zárta a novembert Mészáros Lőrinc. A felcsúti gazdagember ugyanis úgy ítélte meg, hogy még mindig nem volt eléggé biztos kezekben a vagyona, ezért három vagyonkezelő holdingot is gründolt a nagyobb biztonság érdekében. A három cég nevéből arra lehet következtetni, hogy közülük kettő az agráriumban fog maradandót alkotni, míg a maradék egy az egészségügyben fogja kifejteni jótékony hatását.

Ha kronológiai sorrendben haladunk, akkor november 20-án jegyezték be a VM Medical Zrt.-t, amelynek Mészáros Lőrinc a vezérigazgatója, központja a Váci utca 38., amely pedig szintén a felcsúti vállalkozóhoz köthető MBH Banknak is az otthona. A kézbesítési címeként viszont az [email protected] van megadva. Márpedig a Talentis Group Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik zászlóshajója. Az egészségügy eddig nem tartozott a fő csapásirányok közé, az üzletember érdekeltségei főleg a bankszektorban, az agráriumban, az építőiparban és a turizmusban találhatók. Persze azért már beleharapott az egészségügybe is.

Lapunk írta meg korábban, hogy a mozgásszervi sérülések kezelésével foglalkozó Fájdalom Ambulancia Kft.-ben Mészáros Lőrinc 2020 decembere óta érdekelt. Idén áprilisban Budapest, Miskolc és Szombathely után Győrben is megnyílt a sikeres magyar üzletember magánklinikája. Hogy a VM Medical Zrt. pontosan milyen fájdalmakat próbál majd meg orvosolni, azt egyelőre nem lehet tudni, de biztosan nem marad sokáig titokban.

Egy nappal később, tehát november 21-én is koccinthatott barátaival, rokonaival Mészáros Lőrinc egy új cége bejegyzésére, ugyanis a Tápió Agrár Management Kft.-t sikeresen felvették a hazai cégek népes táborába. A vagyonkezelő társaság többségi tulajdonosa maga a felcsúti mindenes, míg a kisebbségi részt a Talentis Agro Zrt. szerezte meg. Itt már felcsúti cégközpontot választottak, mint a legtöbb mezőgazdasági érdekeltség esetében.

Ebben az esetben a Tápió cégnévre érdemes valószínűleg figyelni. A Turista Magazin leírása szerint a Gödöllői-dombság és a Kiskunság közti területen egy izgalmas, sokarcú táj bújik meg, a Tápió-vidék. Az egykori hordalékkúp-síkságon löszhátak, homokdombok és köztük patakok, mocsarak húzódnak. Régi mezőgazdasági terület, és eddig nem lehetett arról hallani, hogy erre is lennének Mészáros Lőrincnek földjei.

Több nap is eltelt, mire Mészáros Lőrinc következő vagyonkezelő holdingját bejegyezték, de november 24-én már hivatalosan is létezett a SZLNK Agrár Management Kft., szintén felcsúti központtal, és a Tápió Agrár Kft. esetében már ismertetett tulajdonosi viszonyokkal. Itt az SZLNK nevet lesz érdemes megfejteni: mostanában divatos magánhangzó nélküli településnevekről elnevezni a cégeket, így akár Szolnokra is utalhat a betűsor.

A mezőgazdaság Mészáros Lőrinc egyik kedvenc területe, így nem lehet azon csodálkozni, hogy itt valósággal burjánzanak a cégei. Lapunk is megírta, hogy a felcsúti földesúr agrárérdekeltségeit többnyire a Talentis Agro Zrt. fogja össze, ide tartozott a nyáron 27 magyarországi cég (ez most már inkább 30) és két romániai. A Forbes korábbi számításai szerint a cégcsoport 2020-ban a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság ellenére több mint 25,6 milliárdos árbevétellel zárt, 2021-ben elérte a 30 milliárd forintos forgalmat. Számításaink szerint pedig tavaly már a 40 milliárd forintos határt is maga mögött hagyta Mészáros Lőrinc agrárcégeinek árbevétele.

Közös a három új cégben, hogy mindegyik holding. A Hold alapkezelő meghatározása szerint több oka is lehet egy olyan cégstruktúra kialakításának, amelyben szerepel egy holdingvállalat is. A cégstruktúra szerkezetétől és a cégcsoportnak a működési területétől függően számos szerepe is lehet egy ilyen típusú társaságnak. A két legjellemzőbb szerepe a vagyonkezelés, illetve a központosított feladatok ellátása lehet. A holdingtársaság a legtöbb esetben nem gyárt semmit, nem árul termékeket vagy szolgáltatásokat, és nem folytat más kereskedelmi tevékenységet. A holdingok viszont más vállalatok részvényeinek többségével rendelkeznek, általában azzal a céllal jönnek létre, hogy más társaságokat ellenőrizzenek. A holdingtársaságok tulajdonában lehetnek például ingatlanok, szabadalmak, védjegyek, részvények és egyéb eszközök is.