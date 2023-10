Mészáros Lőrinc dönti el, hogy mit lehet reklámozni

Eddig nem lehetett tudni, hogy mi célból jött létre még januárban a médiában való aktivitásra utaló névvel a Status Media Project Kft.. Mindössze annyi volt az eddig elérhető információ, hogy

a vagyonkezelő cég tulajdonosa a Status MPE Magántőkealap,

amit pedig a Status Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. menedzsel,

amely száz százalékban Mészáros Lőrinc tulajdonában áll.

Tehát a felcsúti sikerember készült valamire, de egy új társaság elindításának célját az alapító nem köteles a külvilág tudomására hozni. Előbb-utóbb azonban minden cég hagy maga után valamilyen nyomot, főleg, ha az ország leggazdagabb embere a tulajdonosa. Október 19-én ugyanis beérkezett a Gazdasági Versenyhivatalhoz (GVH) egy összefonódás-bejelentés, amelyből kiderült, hogy

a tranzakció eredményeként a Mészáros Csoporthoz tartozó Status MPE Magántőkealap közvetetten egyedüli irányítást szerez a Visus Invest Vagyonkezelő Kft., és az általa irányított Atmedia Kft. és leányvállalatai felett. Az Atmedia Kft. médiahirdetési felületek – ezen belül tv, rádió és online felületek – közvetítői/ügynöki értékesítésével foglalkozik.

Az üzlet résztvevői között pedig a magántőkealap, a Visus Invest és az Atmedia mellett a Status Media Projekt Kft. is szerepel. Mivel a szövegben a közvetetten szó szerepel, ezért nagy eséllyel a köztes cég a Mészáros-féle magántőkealap és a Visus Invest között az eddig ismeretlen céllal tevékenykedő Status Media Projekt Kft. lehet.

Mészáros Lőrinc egyedül irányít. Fotó: MTI

Ennél lényegesebb elem azonban a GVH-s bejelentésben, hogy tehát a Mészáros-birodalom egyedüli irányítást szerez az Atmedia felett. A G7.hu is megírta, hogy az Atmedia már korábban is részben Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozott, de más kormányközeli üzletemberek is jelen voltak a cégben. A cég 2016-ban került a kormány közelébe, amikor Tombor András megvette. Később egyrészt Mészáros Lőrinc magántőkealapja, másrészt a felcsúti milliárdossal jó kapcsolatot ápoló és több érdekeltségében is tisztséget viselő - mindenekelőtt az Opus Global Nyrt. igazgatósági elnöki posztját betöltő - földije, Vida József és üzlettársai álltak a cég mögött.

Az egyedüli irányítás megszerzése nem azt jelenti, hogy Vida József eladta volna a részesedését többek között a közmédia, a TV2 és az ATV reklámfelületeiért felős cégcsoportban, hanem teljes egészében átadta az irányítási jogokat. Hatalmas falatról van szó: 2022-ben már 43,1 milliárd forintos forgalommal zártak. A G7 cikke szerint ez a döntés annak a folyamatnak a része, hogy a 2022-ben még a 23. leggazdagabb magyarnak számító Vida József visszavonul. Az Atmedia és a hozzá hasonló sales house-ok a médiában megjelenő hirdetéseket kezelik, miután a lapok, csatornák átadják nekik a reklámfelületeiket, hogy azokat – jellemzően csomagokba rendezve – a hirdetőknek tovább értékesítsék.

Az Atmedia legutóbbi bejelentése az volt, hogy ők végzik 2023 januárjától Magyarország egyik vezető médiavállalata, a Marquard Group Hungary online reklámértékesítését. A multimédiás kereskedőház portfóliója így olyan prémium magazinokkal bővült, mint a nemzetközi trendteremtő JOY, a világ vezető stílusmagazinja, az InStyle, a modern nőket megszólító ÉVA, illetve a futók iránytűje, a Runner’s World. De például