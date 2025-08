Mészáros Lőrinc egy új találmánnyal is üzletelhet

A Talentis Group 44,3 milliárd forintos nyereséggel zárt 2024-ben, Mészáros Lőrinc pedig 1,1 milliárd forint osztalékot vett ki a 100 százalékos tulajdonában lévő társaságból. A maradék 43,2 milliárd forintra most nem volt szüksége Mészárosnak, ezért azt az eredménytartalékban hagyta. A Talentis Group Zrt. döntően kapott osztalékokból halmozta fel ezt a 44,3 milliárd forintos adózott nyereséget: 30 cégben tulajdonos, így 30 cégből áramolhatott felé az osztalék.

A Talentis Group Zrt. a felcsúti milliárdos egyik központi cége, 2019 elején jelentették be, hogy egyedüli közvetlen irányítást szerez a Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. felett. Így a magyar építőipar újabb szelete került Mészáros Lőrinchez, hiszen a vagyonkezelő Pannon Speed a tulajdonosa a zalaegerszegi székhelyű, stadionépítő ZÁÉV Építőipari Zrt.-nek, valamint annak szintén építőipari tevékenységet végző leányvállalatainak is. A beolvadással egy lépcsőfok kikerül a céghálóból: a ZÁÉV és társai közvetlenül a Talentis Group Zrt leánycégei lehetnek, a Pannon Speed közbeiktatására már nincs szükség.

Mészáros Lőrinc nyáron is aktív Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Szintén a Cégközlönyből derült ki, hogy a céghálós átrendezés az egyik legismertebb társaságát is érinti Mészáros Lőrincnek. Június 30-án született meg a döntés a Talentis Group Zrt. és a zalaegerszegi Pannon Speed Pro Vagyonkezelő Zrt. egyesüléséről. Az egyesülés napja hivatalosan szeptember 30-a lesz, ekkor a Pannon Speed Pro beolvad a Talentis Group Zrt.-be, annak általános jogutódjaként működik tovább. A beolvadás oka nem ismert, alapvetően egy kulcsfontosságú leánycég egyesül az anyacégével.

Arról a 24.hu írt először tavasszal, hogy a XII. kerületében, a Zsámbéki utcában egy patinás villa teljes átalakítása kezdődött meg, a tervek szerint augusztusra pedig be is fejeződik az építkezés, és megnyílhat Mészáros Lőrinc és felesége, Várkonyi Andrea új fogorvosi rendelője. Elképzelhető tehát, hogy fogászattal kapcsolatos találmányok miatt volt szükség az új tevékenység cégbírósági bejegyzésére. A találmányok sokat érnek, például hét év alatt több mint 1,3 milliárd forintot hozott Rogán Antal kabinetminiszternek. A fogászat területén pedig egymást érik a forradalmi újítások, például a fognövesztő gyógyszerek.

Ezen a nyáron is fáradhatatlan Mészáros Lőrinc, a Cégközlöny júliusi számainak áttekintése után ugyanis kiderült, hogy a felcsúti milliárdos továbbra sem volt tökéletesen elégedett a céghálójával, ezért kicsit átrendezte a szálakat. Ez annyit jelent, hogy a cégei:

