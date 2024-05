Lépésről lépésre haladt Mészáros Lőrinc, míg végül egyedül maradt az energiacégben

Szokatlan módon a felcsúti milliárdosnak sokáig két tulajdonostársa is volt a herceghalmi bázisú EMvia Energiakereskedelmi Kft.-ben (EMvia Kft.), amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a leggazdagabb magyar cégbirodalmában. Nem kisebb ugyanis a társaság feladata, mint hogy ellássa villamosenergiával a Mészáros-csoport vállalatainak többségét. Ezért sem volt teljesen érthető, hogy miért volt két társa is Mészáros Lőrincnek az energetikai cégben. A helyzet azonban szépen lassan megváltozott, a társak kivásárlása kezdetét vette.

Mészáros Lőrinc egy mikrofonba beszél

Fotó: MTI, Bodnár Boglárka

Első lépésként a Mészáros-csoport többségi tulajdonos lett a Central Energy Trade Kft.-ben (CET), amely villamosenergia- és földgáz-kereskedelmi működési engedéllyel is rendelkezik. A CET Kft.-nek 2015 óta egyedüli tulajdonosa volt a balatonalmádi székhellyel rendelkező, a Banka-család tulajdonában lévő Tensor-Média-Print Kft. Mellé érkezett 2022-ben Mészáros Lőrinc érdekeltsége, mégpedig oly módon, hogy az addigi egyedüli tulajdonos három részre osztotta a részesedését. A cég nevét pedig megváltoztatták EMvia Kft.-re.

Második lépésként tavaly szeptemberben a Status Energy Magántőkealap 52,93 százalékos befolyása 78,43 százalékos mértékűre növekedett. Az alapot a Mészáros Lőrinc által egyedüliként tulajdonolt Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. A tulajdonosi arány 25,5 százalékos növeléséhez az kellett, hogy a Status Energy Magántőkealap megvásárolta a Tensor-Média-Print Kft. üzletrészét.

Várható volt, hogy előbb-utóbb bekövetkezik az utolsó, harmadik lépés is. Nos, bekövetkezett. A maradék 21,57 százalékos rész eddig a budapesti székhelyű Aapril Kommunikációs Kft. nevű társaságé volt. A stabilan veszteséges kis cég egyedüli tulajdonosa sokáig a budapesti Németh Bálint volt, de tavaly július közepén megérkezett mellé a Gaius Magántőkealap. A Válasz Online még 2021-ben közölt cikket arról, hogy 43 titkos pénzalapot kezel a NER felsőelitje. Ezek egyike a Nukleus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt., amely a Gaius-t is menedzseli.

Nyilvános adatbázisok szerint április 10-e óta viszont már az Aapril Kommunikációs Kft. is távozott az energiakereskedő cégből, vagyis mintegy másfél év kellett ahhoz, hogy a Mészáros-csoport magára maradjon a társaságban. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) április végén előzetesen engedélyezte a tranzakciót.

Célunk a csoporton belüli ügyfelek, valamint közepes méretű piaci ügyfelek számára biztosítani a villamosenergia kiskereskedelmi és az ehhez szükséges mérlegköri szolgáltatást

- szól az EMvia bemutatkozása.

Honnan jön az áram?

Bükkábrányban üzemel Magyarország egyik legnagyobb napelemparkja. A park csaknem 65 ezer darab polikristályos napelemet működtet. A Bükkábrányi Energiapark tulajdonosa a Bükkábrányi Fotovoltaikus Erőmű Projekt Kft., amely szintén a Mészáros-csoporthoz tartozó Status Energy Magántőkealap leányvállalata. Az üzemeltetést és a karbantartást pedig a Mátrai Erőmű Zrt. biztosítja. Az tavaly áprilisi hír volt, hogy a Bükkábrányi Energiaparkban a napelempark túltermelésekor - hazánkban elsőként - tisztán zöldáramból állítanak elő hidrogént.

Egy ideig a Mátrai Erűmű is a Mészáros-birodalom része volt. Az még 2017-ben derült ki, hogy a cseh Energeticky Prumyslovy Holdinggal társulva vásárolt többségi részesedést a Mátrai Erőműben Mészáros Lőrinc. Ez a közös cég 72,62 százalékos tulajdonrészt szerzett a visontai erőműben. Az állami Magyar Villamos Művek (MVM) pedig 2020 elején vásárolta meg az erőmű többségi részesedését Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől. Előtte a veszteséges működés ellenére 11,2 milliárd forint osztalékot fizettek a tulajdonosoknak.