Mészáros Lőrinc étterme főzött a Sziget VIP-ban

Mészáros Lőrinc étterme főzött a Sziget fesztivál VIP részlegében, derül ki a Pastrami étterem Facebook-oldaláról. A bejegyzések alapján úgy tűnik, hogy nagyon pörgött a konyha:

Pastrami kaják, full fesztivál vibe,

A Sziget VIP-ban nemcsak főzünk, hanem odatesszük a hangulatot is,

A Pastrami csapata továbbra is teljes gőzzel pörög a VIP-ben,

Minőségi falatok, elégedett vendégek, fesztiválhangulat.

A csatolt videók és fényképek alapján azért nem vitték túlzásba a főzést, a nagyon fontos személyek leginkább különféle húsos, sajtos, salátás szendvicsek közül választhattak. Idén sem volt olcsó bejutni a Sziget VIP részlegébe: 62 ezer forintba került a napijegy, a plusz kiegészítő VIP jegy még 36 ezer forintba, a teljes fesztivál VIP bérlet pedig 230 ezer forintba, és minden bérlet elfogyott. Mészáros Lőrinc étterme tehát alaposan becélozta a fizetőképes vendégeket.

Mészáros Lőrinc étterme kiszolgálta a VIP vendégeket

Fotó: Facebook/Pastrami

A felcsúti milliárdos ezzel idén bevette a legnagyobb hazai fesztivált, hiszen három márkájával is képviseltette magát. Lapunk írta meg, hogy 2025-ben a Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft. lett a Sziget kizárólagos borbeszállítója, vagyis a fesztiválon csak az ő boraikat (Chateau Dereszla) lehetett inni. Korábbi években a Borháló és a Paulus voltak a kizárólagos borbeszállítók, a Dereszla idén először szerezte meg ezt a pozíciót. A Dereszlát 2016-ban vette meg az akkor Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő Búzakalász 66 nevű vállalkozás. 2023-ban aztán ezeket a cégeket kiszervezték a Béta magántőkealapba, amelyet a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Status Capital Zrt. kezel. A Sziget szuper szponzorai és partnerei között felbukkant még a Gallicoop is egy brandelt foodtruck-kal, ami azt jelenti, hogy elsősorban marketing megjelenésről volt szó, nekik nem járt kizárólagosság, de természetesen ételt árusítottak.

Maga a Pastrami étterem jelenleg felújítás miatt március óta zárva van, de az ígéretük szerint most már hamarosan kinyitnak. Az januárban derült ki, hogy Mészáros Lőrinc megvette az óbudai Pastrami éttermet. Így már két étterme is lesz Budapesten a felcsúti gazdagembernek, hiszen hozzá tartozik a Sunhill Bistro is a Tabánnál. A felcsúti milliárdos tulajdonában lévő Talentis Group Zrt. szerezte meg a Monyo Holding Kft.-t, amelynek a leánycége a Pastrami Kft. A váltást tavaly december 29-én jegyezték be, de a tagsági jogviszony kezdete december 17-e, tehát még karácsony előtt megköttetett az üzlet, így még szebb lehetetett az ünnep.

Az óbudai Pastrami egy viszonylag ismert étterem, amely a számai alapján úgy tűnik, hogy a Covid világjárvány óta nem tudott talpra állni. Csak a veszteséget termelték évek óta: 2020-ban 34,1 millió forintos mínusszal zártak, és innen már nem sikerült a pozitív tartományba visszakapaszkodni. A korábbi tulajdonosa is viszonylag ismert volt, a 2009-es nyitáskor több cikk is megjelent, ami annak köszönhető, hogy az étterem részben Prokopp Dóra egykori televízióshoz tartozott. Ő vezette például valamikor a Szerencsekerék című műsort.

A nyitás előtt kicsit még átrendezték az étterem mögötti céghálót. A Cégközlönyben megjelent adatok szerint június 3-án eldöntötték, hogy a Monyó Holding beolvad a Pastrami Kft.-be. A beolvadáshoz fűződő joghatások beálltának tervezett napja: 2025. augusztus 31-e. A lépés teljesen logikus, hiszen a Monyó Holdingra csak azért volt eddig szükség, mert az étteremnek több tulajdonosa volt Mészáros Lőrinc megérkezése előtt.

A Sziget VIP a korábbi években mindig kiemelt találkozási és szórakozási helyszíne volt a NER vállalkozóinak. A legismertebb fotók 2017-ben készültek, amikor az akkor még Rogán-Gaál Cecília (ma már Rogán-Szendrei Cecília), valamint az MNB-botrányban érintett Matolcsy Ádám és Somlai Bálint is kiadósat bulizott az elit számára fenntartott részlegében, ahonnan a legjobb helyről lehet élvezni a Nagyszínpad lélegzetelállító koncertjeit. Tavaly Magyar Péter és Radnai Márk is ide váltott jegyet a Tisza Pártból.