Mészáros Lőrinc exveje csak a hitelezők kegyelmében bízhat

Napról napra egyre pirosabb Homlok Zsolt cégbirodalma az Opten adatbázisában. A piros pedig annak a színe, hogy egy cég felszámolás vagy csődeljárás vagy kényszertörlés alatt áll. A legújabb bepirosodás a Homlok Építőipari Kft.-nél következett be. Ennek oka, hogy Mészáros Lőrinc exvejének cége április 24-én csődeljárás iránti kérelmet nyújtott be a Szombathelyi Törvényszékre, ezért a bíróság további döntéséig ideiglenes fizetési haladék illeti meg. A 2021-ben alapított cég 51 százalékban Homlok Zsolt, 49 százalékban Homlok Tibor tulajdona, 2023-ban 2,1 milliárd forintos forgalom mellett 11,8 millió forint nyereséggel zártak.

Ez még nem a csődeljárás kezdetét jelenti, ellenben Homlok Zsolt legnagyobb cégénél, a Homlok Építő Zrt.-nél már az is elkezdődött április 23-án. A cég honlapján is közzétették a csődeljárási hirdetményt. Ebből derül ki, hogy a kijelölt vagyonfelügyelő a Bonum Sanatio Kft. lett. A csődeljárás szabályai szerint a bíróság az adós csődeljárását elrendelő végzésében vagyonfelügyelőt rendel ki az adós mellé. A hitelezőknek az adóssal szemben fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül kell bejelenteniük az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, egyidejűleg be kell fizetniük a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díjat a vagyonfelügyelő pénzforgalmi számlájára. A Bonum Sanatio 2014. február 15. óta szerepel a felszámolói névjegyzékben, hatalmas tapasztalatuk van a területen, de az eddig eljárásaikat átnézve, ez lehet az eddigi legnagyobb feladat a számukra.

Homlok Zsolt és Mészáros Ágnes

Fotó: Fotó: Szombathelyi Swietelsky-Haladás

Négy hitelezői bejelentést tettek közzé:

a fennálló követeléseket a közzétételtől számított 30 napon belül,

a csődeljárás kezdete után keletkezett követeléseket 8 munkanapon belül kell benyújtani az adós és a vagyonfelügyelő felé.

Kérem, hogy a követeléseit megalapozó okiratokat a bejelentéssel egyidejűleg mellékelje.

A külföldi székhelyű vagy lakóhellyel rendelkező hitelezők számára a vagyonfelügyelő külön felhívásban kézbesítési megbízott igénybevételére is kötelezheti.

Küldtünk kérdést a Homlok Építő Zrt.-nek, hogy mekkora tartozásai vannak és kik a hitelezőik, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük. Mindenesetre egyre látványosabb Homlok Zsolt cégbirodalmának összeomlása. Akkor lett egyértelmű, hogy nem kívánatos személy lett a NER-ben, amikor 2024 utolsó napjaiban a Gazdasági Versenyhivatal hatalmas bírságot szabott ki Homlok cégeire, éppen a Homlok Építőipari Kft.-re. A leírás szerint egy több tízmilliárd forintos Debrecen környéki vasúti fejlesztés közbeszerzése során tiltott módon játszott össze a Homlok Kft. és a Homlok Zrt., illetve az Inter Mobility Kft. abból a célból, hogy elősegítsék a Homlok Kft. győzelmét a tenderen. A vállalkozó korábban Mészáros Lőrinc egyik lányának férje volt, a kartell idején Mészáros Ágnes közvetve még tulajdonos is volt a GVH által elmeszelt cégben.

Az összeomlás a Homlok Építő Zrt. leánycégeit is érinti. Lapunk írta meg, hogy a Shop-Assistant Kft.-nél, valamint a Z-One Park Alfa Kft.-nél március 7-e környékén jelenhetett meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Vas Vármegyei Adó és Vámigazgatósága és lefoglalták a vagyoni részesedést. A következő hónapokban eldől Homlok Zsolt cégeinek sorsa. Nagyjából augusztus közepéig a csődeljárásban fizetési haladék illeti meg, de ez akár meg is hosszabbítható jövő áprilisig. Ez persze attól függ, hogy a hitelezőknek mi a szándéka. Ha sikerül csődegyezséget kötni a hitelezőkkel az adósság rendezésének feltételeiről, így különösen az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjáról, akkor nem lesz teljes a csőd.

Ha nincs egyezség, akkor kezdődik a felszámolás, amelynek célja a fizetésképtelen adós jogutód nélküli megszüntetése. A hitelezőket pedig az értékesíthető ingatlanokból és ingóságokból próbálják meg kielégíteni.