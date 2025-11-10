Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Folyamatosan pirosodik Homlok Zsolt cégbirodalma az Opten adatbázisában. A piros pedig annak a színe, hogy egy cég felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt áll. A legújabb bepirosodás a Haladás Marketing Kft.-nél következett be. Ennek oka, hogy Mészáros Lőrinc exvejének cégénél november 3-án elindult a felszámolás.

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a Haladás Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adós felszámolását elrendelte

– olvasható a bírósági végzésben.

A felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelték ki és az Autcom Zrt.-re esett a választás. Várható volt, hogy előbb-utóbb a Haladás Marketing Kft. is bepirosodik. Tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú szombathelyi futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt. Lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról a többségi tulajdonos Haladás Marketing Kft. képviselője, Homlok Tibor és az önkormányzat delegáltja, Unger Richard is. A Haladás Marketing Kft. volt a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és ennek 2022-ben lett a tulajdonosa Homlok Zsolt, aki Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos volt veje. A válás után a vállalkozó kiesett a pikszisből, érdekeltségei több, korábban elnyert közbeszerzést is elveszítettek. Ekkor kezdődtek a Szombathelyi Haladás gondjai, hiszen oda már nem jutott pénz.

A 15 milliárdos stadion Szombathelyen

A Szabad Európa még 2024-ben megkereste Homlok Zsoltot és a Haladás Marketing Kft. korábbi kisebbségi tulajdonosát, Séllei Árpádot. Homloktól nem érkezett válasz, Séllei pedig így fogalmazott a 105 éves klub sorsáról:

A tizennyolc éve általam alapított céget adtam át 2022-ben, mert akkor Homlok benn volt a Mészáros családban, úgy gondoltam, a Haladás jövője így hosszú távra biztosítva lesz. Hát nem így lett, kirakták a családból, a NER-ből, és innentől egy forintot se tett be a Haliba.

Szomorú fejezeténél tart a Haladás Marketing Kft. által tulajdonolt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. felszámolása. A felszámoló a Cégközlönyben megjelent közlemény szerint szeptember után novemberre is pályázatot írt ki a cég vagyontárgyaira, köztük a Haladás korábbi játékosai által használt mezekre. Összesen 61 darab 2Rule márkájú mezt és 70 darab 2Rule márkájú rövidnadrágot lehet megszerezni. Az még 2018-ban derült ki, hogy a Puskás Akadémia mellett a Haladás is a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule sportszermárkát választotta a szezonra. A 2Rule a Magyar Sportmárka Zrt. által bejegyzett sportmárka, 2018-ban alapította a leggazdagabb magyar.

Van visszaút?

Ugyanakkor nem kizárt, hogy a NER és Homlok Zsolt kiegyezett egymással. Egyrészt lapunk írta meg, hogy átmenetileg megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a hitelezők, így még maradt arra esély, hogy Homlok Zsolt megmentheti legnagyobb cégét a csődtől. A Cégközlönyben ugyanis megjelent a Szombathelyi Törvényszék október 21-i végzése, amely arról tanúskodik, hogy a Homlok Zrt. kapott még egy kis időt a pénzügyei rendezésére. Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Másrészt a Telex írta meg, hogy újabban Homlok mintha valamelyest mégis visszatérne a pikszisbe. A comeback-re utalt, hogy az utóbbi időben összesen 2 milliárd forint értékben újra hazai közbeszerzéseket nyertek el az üzletember vállalkozásai. Igaz, nem a megbírságolt és a közbeszerzésektől eltiltott Homlok Zrt. és Kft., hanem egy harmadik érdekeltség, az előbbiektől hermetikusan leválasztott Vasútvill Kft. Sőt, ezzel egyidejűleg a Vasútvill egy nagy bolgár projektet is elnyert, bár ez annyiban inkább véletlen egybeesésnek tűnik, hogy a bolgár közbeszerzéseknek aligha van közük a NER-hez.