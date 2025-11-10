4p
Mészáros Lőrinc exvejének cégéhez bekopogott a felszámoló

Vég Márton
Vég Márton

Dominóként dőlnek be Homlok Zsolt jelentős tartozásokat felhalmozó cégei.

Folyamatosan pirosodik Homlok Zsolt cégbirodalma az Opten adatbázisában. A piros pedig annak a színe, hogy egy cég felszámolás, csődeljárás vagy kényszertörlés alatt áll. A legújabb bepirosodás a Haladás Marketing Kft.-nél következett be. Ennek oka, hogy Mészáros Lőrinc exvejének cégénél november 3-án elindult a felszámolás.

A bíróság elrendeli annak közzétételét, hogy a Haladás Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. adós felszámolását elrendelte

– olvasható a bírósági végzésben.

A felszámolót elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével rendelték ki és az Autcom Zrt.-re esett a választás. Várható volt, hogy előbb-utóbb a Haladás Marketing Kft. is bepirosodik. Tavaly nyáron lett hivatalos, hogy megszűnik a nagy múltú szombathelyi futballklubot működtető cég annak 600 millió forintos tartozása miatt. Lemondott a felügyelőbizottsági tagságáról a többségi tulajdonos Haladás Marketing Kft. képviselője, Homlok Tibor és az önkormányzat delegáltja, Unger Richard is. A Haladás Marketing Kft. volt a többségi tulajdonosa a csapat mögött álló Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft.-nek, és ennek 2022-ben lett a tulajdonosa Homlok Zsolt, aki Mészáros Lőrinc felcsúti milliárdos volt veje. A válás után a vállalkozó kiesett a pikszisből, érdekeltségei több, korábban elnyert közbeszerzést is elveszítettek. Ekkor kezdődtek a Szombathelyi Haladás gondjai, hiszen oda már nem jutott pénz.

A 15 milliárdos stadion Szombathelyen
A 15 milliárdos stadion Szombathelyen
Fotó: MTI

A Szabad Európa még 2024-ben megkereste Homlok Zsoltot és a Haladás Marketing Kft. korábbi kisebbségi tulajdonosát, Séllei Árpádot. Homloktól nem érkezett válasz, Séllei pedig így fogalmazott a 105 éves klub sorsáról:

A tizennyolc éve általam alapított céget adtam át 2022-ben, mert akkor Homlok benn volt a Mészáros családban, úgy gondoltam, a Haladás jövője így hosszú távra biztosítva lesz. Hát nem így lett, kirakták a családból, a NER-ből, és innentől egy forintot se tett be a Haliba.

Szomorú fejezeténél tart a Haladás Marketing Kft. által tulajdonolt Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. felszámolása. A felszámoló a Cégközlönyben megjelent közlemény szerint szeptember után novemberre is pályázatot írt ki a cég vagyontárgyaira, köztük a Haladás korábbi játékosai által használt mezekre. Összesen 61 darab 2Rule márkájú mezt és 70 darab 2Rule márkájú rövidnadrágot lehet megszerezni. Az még 2018-ban derült ki, hogy a Puskás Akadémia mellett a Haladás is a Mészáros Lőrinc-féle 2Rule sportszermárkát választotta a szezonra. A 2Rule a Magyar Sportmárka Zrt. által bejegyzett sportmárka, 2018-ban alapította a leggazdagabb magyar.

Van visszaút?

Ugyanakkor nem kizárt, hogy a NER és Homlok Zsolt kiegyezett egymással. Egyrészt lapunk írta meg, hogy átmenetileg megkegyelmeztek Mészáros Lőrinc exvejének a hitelezők, így még maradt arra esély, hogy Homlok Zsolt megmentheti legnagyobb cégét a csődtől. A Cégközlönyben ugyanis megjelent a Szombathelyi Törvényszék október 21-i végzése, amely arról tanúskodik, hogy a Homlok Zrt. kapott még egy kis időt a pénzügyei rendezésére. Homlok Zsolt 2017-ben vette feleségül Mészáros Lőrinc kisebbik lányát, melyet követően a vállalkozása kiemelten nyereségessé vált. 2023-ban aztán a Homlok-Mészáros házasság véget ért, a szárnyaló cégről pedig hamar kiderült, hogy annyira nem is szárnyaló.

Másrészt a Telex írta meg, hogy újabban Homlok mintha valamelyest mégis visszatérne a pikszisbe. A comeback-re utalt, hogy az utóbbi időben összesen 2 milliárd forint értékben újra hazai közbeszerzéseket nyertek el az üzletember vállalkozásai. Igaz, nem a megbírságolt és a közbeszerzésektől eltiltott Homlok Zrt. és Kft., hanem egy harmadik érdekeltség, az előbbiektől hermetikusan leválasztott Vasútvill Kft. Sőt, ezzel egyidejűleg a Vasútvill egy nagy bolgár projektet is elnyert, bár ez annyiban inkább véletlen egybeesésnek tűnik, hogy a bolgár közbeszerzéseknek aligha van közük a NER-hez.

Ázsiai jegybankkal írt alá együttműködést Varga Mihály

A gyorsan változó és bizonytalan világgazdasági környezetben a jegybankok legfontosabb feladata továbbra is az árstabilitás elérése és a pénzügyi stabilitás megőrzése – jelentette ki Varga Mihály, aki részt vett a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) ülésén Bázelben. A jegybankelnök hozzátette: napjaink gazdasági kihívásainak kezelésében fontos szerep jut a jegybankok közötti együttműködésnek, így a Koreai Nemzeti Bankkal kötött új partnerségi megállapodásnak is.  

Zsiday Viktor: „Az Orbán-Trump pénzügyi csomagnak csak végveszélyben van jelentősége”

Megszólalt az elemző az Orbán-Trump védőpajzsról.

Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Romlik a helyzet a magyarországi munkaerőpiacon: itt vannak a friss számok

Az idei év első 8 hónapjában mintegy 6 százalékkal kevesebb álláshirdetést tettek közzé a cégek, mint a tavalyi év azonos időszakában. A jelölt oldali kereslet ezt követte, ugyanis a csökkenő kínálat miatt nőtt a jelentkezések száma: csaknem tizedével több pályázatot adtak le az álláskeresők a meghirdetett pozíciókra.

Időarányosan jól áll az államháztartás

Időarányosan jól áll az államháztartás

Október végéig az államháztartás központi alrendszere 3667,7 milliárd forintos hiánnyal zárt.

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló

Repülőrajt helyett zuhanórepülés? Mire kell Orbán Viktornak az amerikai védőháló?

A magyar miniszterelnök amerikai útja során pénzügyi megállapodás is született. Ennek kapcsán azonban egyelőre több a kérdőjel, mint a válasz. Feltételezhetően swap-ügyletről van szó, ám az nem váltja ki az uniós forrásokat, ahogy azt Orbán Viktor feltételezi.

Nagy meglepetés érkezett a hipermarketekből a nyugdíjasoknak

Nagy meglepetés érkezett a hipermarketekből a nyugdíjasoknak

Jelentős csökkenést tapasztaltunk a nyugdíjasok által jellemzően vásárolt élelmiszerek áraiban november elején, ami miatt az éves emelkedés mértéke is elenyészőre zsugorodott. Sőt, nem kizárt, hogy a következő hónapra éves szintű csökkenést fogunk mérni. Itt a friss Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés.

Magyar Péter a Financial Times-nak: Orbán Viktor kiárusította Magyarországot Amerikában

Magyar Péter a Financial Times-nak: Orbán Viktor kiárusította Magyarországot Amerikában

Interjút közölt a Financial Times vasárnap a Tisza Párt elnökével.

Beütött a Máté-effektus a magyar háztartásoknál

Beütött a Máté-effektus a magyar háztartásoknál

Hiába a reálbér-növekedés, az olló tovább nyílik: a gazdagok egyre gazdagabbak, a szegények egyre szegényebbek. Az viszont a legalsó ötödre és az átlagemberre is igaz, hogy a jövedelme egyre nagyobb részét költi enni- és innivalóra. Tízből négy magyar továbbra sem teheti meg, hogy évente egy hetet nyaraljon, háromnak pedig nincs fedezete egy váratlan kiadásra.

Újabb részlet derült ki Orbán Viktor és Donald Trump alkujáról

Újabb részlet derült ki Orbán Viktor és Donald Trump alkujáról

HIMARS rakétatüzérségi eszközök és rakéták beszerzéséről is tárgyalt a Pentagonban Szalay-Bobrovniczky Kristóf – erről a honvédelmi miniszter beszélt szombaton a közmédiának nyilatkozva, hozzátéve: 3-5 éves beszerzési periódusban lehet gondolkodni a beszerzést illetően, az amerikai kongresszusi felhatalmazás után.

Hernádi Zsolt megszólalt a százhalombattai robbanás ügyében

A Mol elnök-vezérigazgatója az eddigi vizsgálatok eredményei alapján tiszta vizet öntött a pohárba.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

