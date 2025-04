Mészáros Lőrinc exvejének cégeihez megérkezett az adóhatóság

A csődeljárás alá került Homlok Építő Zrt. leánycégei is bajban lehetnek amiatt, hogy Homlok Zsolt cégbirodalmának korábbi zászlóshajója úgy tűnik, hogy zátonyra futott. Mészáros Lőrinc exvejének családi cége, a Homlok Építő Zrt. április 5. óta áll csődeljárás alatt, leánycégeinél, a Shop-Assistant Kft.-nél, valamint a Z-One Park Alfa Kft.-nél pedig március 7-e környékén jelenhetett meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Vas Vármegyei Adó és Vámigazgatósága.

Az Opten adatbázisában olvasható, hogy a NAV március 7-én foglalta le a Homlok Építő Zrt. vagyoni részesedését a Shop-Assistant Kft.-ben és a Z-One Park Alfa Kft.-ben.

A hatályos jogszabályok szerint mivel az üzletrész vagyoni értéket képvisel, ezért ha a Kft. tagjával szemben végrehajtási eljárás indul, üzletrésze végrehajtás alá vonható. Mivel az üzletrész jogi értelemben ingónak minősül, az ingóvégrehajtás szabályokat kell alkalmazni. A lefoglalás egy végrehajtási lépés, mely az üzletrész forgalomképességét korlátozza, de nem érinti a tulajdonjogot. Ez azt jelenti, hogy a leányvállalatok továbbra is a Homlok Zrt. tulajdonában vannak, azonban azokat a társaság nem adhatja el.

Homlok Zsolt cégbirodalma bajban van

A Shop-Assistant Kft. honlapja szerint a cég 2021-ben vált a Homlok csoport 100 százalékos leányvállalatává. A vállalat már a 2000-es évek eleje óta foglalkozik iparvágányok építésével, karbantartásával és fenntartásával. Saját megfogalmazásuk szerint a vezetés több évtizedes tapasztalata, a munkatársak magas szintű szaktudása, valamint a cégcsoport gépi kapacitása biztosítja a munkák magas színvonalú elvégzését. Tevékenységi köre kiterjed többek között vágányok építésére, bontására, kitérők javítására és cseréjére, talpfacserékre, furatjavításokra, útátjárók kialakítására, valamint iparvágányok tervezésére és engedélyeztetésére.

Érdekesen alakult a tulajdonosi szerkezet. A cég 2021-ben teljes egészében Homlok Zsolt családi vállalkozásának tulajdonába került, és ez az állapot az Opten adatai szerint 2025. február 12-ig fennállt – vagyis nagyjából egy hónappal a NAV megjelenése előttig. Február közepétől azonban a többségi tulajdonos már a brnói székhelyű Rafinanz Promotion CZ lett, egy csehországi társaság. Így a NAV már csak a Homlok Építő Zrt. kisebbségi üzletrészét tudta lefoglalni márciusban.

Korábbi cikkek alapján nem került ezzel túl messzire Homlok Zsolttól a Shop-Assistant Kft. A Magyar Narancs 2019-es cikke szerint a Rafinanz Promotion CZ többségi tulajdonosa nem volt más, mint Homlok Zsolt. Azt pedig a 24.hu írta meg 2021-ben, hogy a cseh cég a svájci Zug kantonba bejegyzett Rafinanz Promotion AG tulajdonába került. A svájci adóparadicsom jótékony homályt is biztosít, hogy kihez vagy kiknek folynak be a pénzek. Mindenesetre szintén ide csatornázták be a Vasútvillamosító Kft.-t, ahol 2023-ig felügyelőbizottsági tag volt Mészáros Ágnes, Homlok Zsolt volt felesége, Mészáros Lőrinc lánya.

A Shop-Assistant Kft. 2023-ban még stabilan működött, a 2024-es számai még nem ismertek, így nem tudni, hogy miként hatott a cégre, hogy a közbeszerzéseken sokáig taroló Homlok Építő Zrt. pályázati megrendelései visszaestek. Legutóbbi elérhető beszámolója szerint 2023-ban egymilliárd forintos forgalmat bonyolítottak, amiből 73,6 millió forint nyereség lett, miközben a saját tőke 605 millió forint fölé kúszott.

A másik leányvállalatban, a Z-One Park Alfa Kft.-ben 2023 végén a Homlok Építő Zrt. 43 százalékos részesedéssel rendelkezett, míg a többségi tulajdonos a már említett Vasútvill Kft. volt. A cég 2023-ban 2,3 milliárd forintos árbevételt ért el, amelyből 85,6 millió forint nyereség származott. Kisebbségi tulajdonos még a Z-One Park Kft. is, amely egy 10 hektáros területen fejleszt infrastruktúrát (SmartField) olyan vállalatok számára, amelyek az állami támogatással létrehozott ZalaZONE tesztközpont környezetében szeretnének működni.

Az, hogy a Homlok Építő Zrt. csődeljárás alatt áll, még nem jelenti biztosan, hogy csődbe is mennek. Jelenleg ketyeg a fizetési moratórium, amely alatt a tartozásokat nem kell kifizetni ugyan, de reorganizációs és veszteségcsökkentő programot kell kidolgozni, valamint tárgyalni kell a hitelezőkkel. Ha sikerül megegyezni, akkor befejezik a csődeljárást és megy az élet tovább, ha nem, akkor viszont jön a felszámolás.

Küldtünk kérdést a Homlok Építő Zrt.-nek, hogy mekkora tartozásai vannak és kik a hitelezőik, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük. Legutóbbi beszámolójuk szerint 2023-ban 2,6 milliárd forint rövid lejáratú kötelezettségük volt, ebből mintegy 700 millió forint hitel, egymilliárd forint szállítói tartozás. Homlok Zsoltnak akár bírósági jelenése is lehet, hiszen a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tavaly decemberben 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki két cégére kartellezés gyanúja miatt.