Mészáros Lőrinc fáradhatatlan, folyamatosan újraszövi a céghálóját

Mészáros Lőrinc fáradhatatlan, a Cégközlöny legutóbbi számának áttekintése után ugyanis kiderült, hogy a felcsúti vállalkozó továbbra sem volt maradéktalanul elégedett a céghálójával, ezért kicsit átrendezte a szálakat. Ez annyit jelent, hogy a cégei:

egyesülnek és beolvadnak,

összeolvadnak,

új nevet kapnak,

és megszűnnek.

Az átrendezés pedig az egyik legismertebb szállodaipari társaságát is érinti. Mészáros Lőrinc a Hunguest Hotels Zrt. nevű szállodaláncát eddig közvetve a KZH Invest Kft. és a KZBF Invest Kft. cégeken keresztül tulajdonolta. Szeptember 26-án viszont az a döntés született, hogy a három cég egyesül, az összeolvadás után pedig a jogutód társaság új nevet vesz fel: Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. Szép nagy cég keletkezik így, hiszen összesen 122,4 milliárd forint értékű vagyon felett diszponálhat majd 2024. január 1-től.

A Cégközlönyből nem derül ki, hogy mi a döntés háttere, az viszont biztos, hogy Mészáros Lőrinc szállodáit is megviselte az infláció és a rezsi emelkedése 2022-ben. Az áremelések miatt a szállodacég bevételei szépen megugrottak 2021-hez képest: 14 milliárd forintról 26,5 milliárd forintra. A kiadási oldal viszont nagyon megszaladt. Az anyagjellegű ráfordítások a 2021-es 6,5 milliárd forintról 14,3 milliárd forintra gyarapodtak. Ennek hátterében áll részben az infláció: az anyagköltség (élelmiszer, energia) 2,8 milliárd forintról 8,2 milliárd forintra hízott. Végül a Hunguest 3,4 millió forintos veszteséggel zárt tavaly.

Mészáros Lőrinc előad. Fotó: MTI

A felcsúti vállalkozó azonban nem csak a szállodaipari érdekeltségei mögött álló céghálót szövi újra, hanem a húsiparit is. A Gazdasági Versenyhivatal tavaly májusban hagyta jóvá, hogy a Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt. egyedüli irányítást szerezzen a Gallfood Kft., illetve a bőnyi Gallbreed Kft. és a lövői Gallgarden Kft. felett. A lépéssel Magyarország legnagyobb pulykatermelési és -feldolgozási integrációja jött létre. A Gallicoop addig az első, a Gallfood a második helyet foglalta el a hazai pulykafeldolgozási piacon. A legutolsó nyilvános cégadatok szerint a Gallicoop mintegy 62 milliárd, a Gallfood körülbelül 17 milliárd forintos árbevételt ért el 2022-ban.

Lehetett rá számítani, hogy végül a két cég teljesen egyesül, ez be is következett: június 14-én született meg a döntés, hogy szeptember 30-ig a kisebb cég beolvad a nagyobba, így most már csak a Gallicoop létezik, mint jogutód és mintegy 31 milliárd forint értékű vagyon felett rendelkezik. Ezzel viszont nem ért véget a cégháló folyamatos átszövése. Szeptember 26-án ugyanis arról is döntés született, hogy a Gallicoop által tulajdonolt Gallgarden, Gallbreed, Pulyka Profit Kft. és a HABAR Halásztelki Baromfinevelő Kft. beolvadnak a BELAMOVA Mezőgazdasági Termelő Kft.-be. A 2024-es évnek pedig már új névvel fognak nekivágni: Gallfarms Kft. A központjuk változatlanul a szarvasi ipartelep lesz, és 6,7 milliárd forintos vagyonnal rendelkeznek.

Még 2020-ban a Gallicoop Zrt. 100 százalékos részvénycsomagját három hazai magántőkealap – a Takarék, a Béta és a Status Food Magántőkealap – vásárolta meg, ezek a felcsúti milliárdoshoz köthetők a STATUS Capital Zrt.-n keresztül.