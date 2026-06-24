Mészáros Lőrinc gazdagodhat a Magyar-kormány által hazahozott uniós pénzekből is

A HVG írta meg, hogy az új kormány pontosan olyan energetikai beruházásokat tervez, amilyenekre Mészáros Lőrinc cégei szakosodtak az elmúlt években.

A felcsúti milliárdos 2,2 milliárd forint osztalékot tudott elkönyvelni abból az energetikai cégcsoportjából, amely uniós támogatásokra támaszkodva hajtotta végre fejlesztéseit.

A Status Energy Kft. a Status Energy Magántőkealapon keresztül kötődik Mészáros Lőrinchez, a leányvállalata pedig az Opus Titász Zrt., amely Kelet-Magyarországon, Debrecen környékén birtokolja és üzemelteti az elektromos hálózatot.

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A Titász éppen mostanában adott ki jelentést arról, hogy 41,5 milliárdos fejlesztést hajtott végre, az összeg felét pedig elvileg az uniós helyreállítási alap állta, amelyből Magyarország az Orbán-kormány alatt egy fillérhez sem jutott hozzá. Ilyen esetben az a rendszer, hogy a magyar kormány előfinanszírozza a projektet – és a Titász esetében is ez történt. Várhatóan az új kormány pedig benyújtja a számlát Brüsszelnek

„Bár a Titász tulajdonosa, a Status Energy Kft. rendre eredménytartalékba helyezi az évente kapott osztalékát, év közben mégis kap osztalékot, 2025-ben például 2,2 milliárd forintot, 2024-ben pedig 1,7 milliárdot”

- írja a lap.

A Magyar-kormány pedig éppen olyan energetikai fejlesztésekre készül a visszaszerzett uniós támogatásokból, amilyenekre a Status Energy leányvállalatai képesek. Folytatódik az áramhálózat bővítése is, illetve okosmérőkkel akarják javítani az energiahatékonyságot. Márpedig a Status Energy éppen az ősszel vásárolt meg az állami MVM-től egy olyan vállalkozást, a Metrinox Zrt.-t, amely okosmérőket gyárt.

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A Titász pedig az elmúlt években már több mint 35 ezer okosmérőt telepített, 2030-ig pedig összesen 240 ezret akarnak elhelyezni a rendszerben. A HVG szerint amennyiben a Magyar-kormány nem akarja szabályozással kiszorítani a Mészáros-cégeket az okosmérők piacáról, akkor várhatóan ezek is pályázni fognak beszállítóként a fejlesztésekre – és megfelelő ajánlat esetén könnyen előfordulhat, hogy további uniós milliárdokat keresnek majd, immár az új kormány alatt is.