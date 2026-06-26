Mészáros Lőrinc kempingezős cége behúzott egy zsíros közbeszerzést

Rendkívüli tájékoztatást tett közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Opus Global Nyrt. A közleményük lényege, hogy a cégcsoporthoz tartozó Balatontourist Camping Kft. nyerte el a kaposvári önkormányzat által a Deseda kemping 120 hónapos üzemeltetésére kiírt pályázatot.

Ezzel a lépéssel a cégcsoport tovább erősíti pozícióját a hazai vízparti szálláshelyek piacán. A Deseda Kemping üzemeltetésével az eszközállomány a természetközeli turizmus egy újabb ideális bázisával bővült, és a vállalatcsoport által menedzselt hálózat immár öt egységből áll

- olvasható a közleményben.

A kemping eddig sem volt ismeretlen a Balatontourist számára, hiszen 2018-ban döntött úgy a somogyi megyeszékhely közgyűlése, hogy ők üzemeltetheti majd 10 évig a Kaposvár népszerű kirándulóhelyén, a Deseda tónál épülő kempinget. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere akkor számolt be arról, hogy a város mintegy 3 milliárd forintot költ a Deseda tó környékének megújítására, a projekt legnagyobb, 2,4 milliárd forintos eleme a kemping építése lesz.

Kapcsolódó cikk Átok ülne Mészáros Lőrinc Deseda kempingjének felújításán? A Deseda kempinget a Variabau Kft. újítja fel 1,5 milliárd forintért. Ennek ellenére úgy tűnik, mégsem ért véget a jobb sorsra érdemes helyszín hányattatott sorsa.

Lapunk is írt korábban a kempingről. Egy ideig a Balatontourist Camping Kft. a kaposvári önkormányzattól bérelte a retró helyszínt, majd a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő Hunguest Hotel felvásárolta azt. Előfordult, hogy Kaposvár Önkormányzata 2021-ben kétszer fizetett a kemping terveiért, és többször voltak eredménytelen közbeszerzések is, ám az utolsó pályázat sikeres lett, amikor is a Variabau Kft. nyert és megbízást kapott a kemping átalakítására.

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A legutóbbi májusi hírek szerint újabb késés merült fel a kemping felújításával kapcsolatban.