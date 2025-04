Mészáros Lőrinc köre még jobban behálózta az útdíj rendszert

Az új tulajdonos, a Kupon Kft. – amely 2023-ban 121 milliárd forintos forgalmat ért el – tavaly szeptember óta egy másik leánycéggel is rendelkezik: az Easy Toll Kft.-vel, amely korábban a Bravogroup Holdinghoz tartozott, és telekommunikációs termékek kiskereskedelmére specializálódott. Vagyis sorra gyűjtik a profiljukba illeszkedő vállalatokat. Ugyanígy folyamatosan bővíti a magántőkealapok körét a Mészáros Lőrinc jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő is, amely jelenleg már 11 alapot kezel.

Stabilan működő cég sorolt be a Prime Tech Magántőkealap alá. A saját tőkéjük folyamatosan gyarapodott az elmúlt években, a 2019-es 6,7 millió forintos szintről 2023-ra eljutottak 302,6 millió forintig, ami annak köszönhető, hogy a forgalmuk 200 millió forintról 1,3 milliárd forintra növekedett. A profit közben 20 millió és 145 millió forint között mozgott, 2023-ban például 71,1 millió forint nyereséggel zártak, osztalékot pedig nem fizettek. Csak szoftverfejlesztésből 326 millió forint bevételük származott a legutóbbi céges beszámolójuk szerint.

A Mészáros Lőrinc cége által kezelt autópályán közlekedők a hozzá köthető magántőkealap óriásplakátjait nézhetik, és az útdíj utólagos befizetésében is segítenek.

Például 2013-ban a HU-GO elektronikus útdíjszedési rendszer fejlesztésében és bevezetésében vettek részt, jelenleg is folyamatos a rendszer üzemeltetésében és továbbfejlesztésében való részvételük. A cég a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. által működtetett, a tehergépjárművek megtett úttal arányos útdíjfizetését támogató e-útdíj rendszer térképi-, útvonaltervező- és útdíjszámítás-támogató komponenseit fejlesztette és üzemelteti, és tanácsadási, fejlesztési szolgáltatásokkal vesz részt a rendszer bővítésében. A térképeket hamarosan frissíteni kell, mert várhatóan májustól fizetős lesz több új gyorsforgalmi út. Összesen 81 kilométer közutat vonnak be a díjfizetési rendszerbe, ami már idén 1,95 milliárd forint bevételt hozhat az államnak.

A Prime Tech Magántőkealapot a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. Utóbbi cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja. A Prime Tech Magántőkealap tavaly januárban vásárolta meg a Kupon Kft.-t, amely elsősorban elektronikus szolgáltatásokat nyújt a mobilkommunikáció, az autópálya-használat és a közműszolgáltatások területén. A vállalat évente mintegy 5 millió tranzakciót bonyolít, 1500 értékesítési ponton. A Kupon Kft. pedig idén március 7-én lett a GLI Solutions Kft. többségi tulajdonosa, a tagságát március 31-én jegyezték be. A jegyzett tőkét 5,4 millió forintról 15 millió forintra emelték.

Nemcsak a magántőkealapok, hanem az alájuk beterelt cégek száma is kitartóan növekszik.

