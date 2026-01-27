4p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Makró Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc körül szilveszterre kivirágoztak a magántőkealapok

Vég Márton
Vég Márton

A felcsúti milliárdosnak legalább tucatnyi magántőkealapra kell már figyelnie.

Valahol Hawaii környékén lehetett éppen Mészáros Lőrinc, amikor december 30-án megtudhatta, hogy bejegyezték három új magántőkealapját. A Magyar Nemzeti Bank intézménykeresője szerint egyaránt szilveszter előtt egy nappal vették nyilvántartásba

  • a Konzum Bond Magántőkealapot,
  • a Konzum Highway Magántőkealapot,
  • és a Konzum Pro Magántőkealapot.

Mindhárom magántőkealap alapkezelő társasága az Opus Global Befektetési Alapkezelő Zrt., amely a felcsúti milliárdos tulajdona. Január 15-e óta pedig mindhárom magántőkealap bázisa Mészáros Lőrinc cégbirodalmának Váci utca 38. alatti címe. Az Opus Alapkezelő Zrt. eddig tíz magántőkealapot terelgetett a megfelelő irányba (legismertebb talán a Konzum PE és a Metis), a három új magántőkealappal így már 13-ra kell majd figyelniük.

Mészáros Lőrinc és felesége új magántőkealapoknak is örülhet
Mészáros Lőrinc és felesége új magántőkealapoknak is örülhet
Fotó: MTI

Az Opus saját bevallása szerint az általa kezelt alapok számos nyilvános, a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jegyzett részvénytársaságban is rendelkeznek részesedésekkel. A nyilvános részesedéseken túl az alapkezelő elsősorban a Magyarország területén működő energetikai, pénzügyi, illetve ingatlan érdekeltségekkel/ befektetésekkel rendelkező vállalatokra fókuszálja tevékenységét.

A szilvesztert tehát már úgy ünnepelhette Mészáros Lőrinc és felesége Hawaiin, hogy a Konzum Bond, a Konzum Highway és a Konzum Pro is elindult a maga útján. Arról a 444 számolt be december 31-én, hogy egyik olvasójuk helyi idő szerint december 30-án 16:57-kor figyelt fel arra, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea a hawaii Ko Olina-i üdülőhelyen sétál. A házaspár december 29-én Budapestről leszállás nélkül repült az Egyesült Államok nyugati partvidékére, Los Angelesbe, onnan pedig a Hawaii-szigetekre, ahol több napon keresztül  időztek. Január 5-én indultak tovább az óceániai szigetvilág felé.

Elsőként talán a Transparency International (TI) hívta fel arra a figyelmet, hogy az elmúlt évtizedben Magyarországon robbanásszerűen nőtt a tulajdonosokat a nyilvánosság elől elrejtő befektetési konstrukciók népszerűsége. A magántőkealapok – az osztalékelsőbbségi részvények és vagyonkezelő alapítványok mellett – komoly népszerűségre tettek szert. A magántőkealapok száma a TI szerint 2023 végére közel 160-ra emelkedett, az általuk kezelt vagyon értéke pedig meghaladta a 2400 milliárd forintot, ami a magyar GDP körülbelül 3 százalékának felelt meg.

A magántőkealapok száma mostanra közel 300-ra emelkedett, a Válasz Online cikke szerint tetemes részük a NER-felvilág kezelésében. Lapunk is beszámolt arról, hogy 2025. január 1-jétől ugyan hatályos az az EU-s, pénzmosás elleni szabályozás, amely alapján a magántőkealapok kénytelenek felfedni, kik a tulajdonosaik, a 2024 végéig létrehozott magántőkealapokra ez a szabály csak 2026. július 1-jétől vonatkozik. A kormány és a Bizottság ebben az ügyben is egymásnak feszült, végül felemás megoldás született. A hatályos jogszabály szerint a végső haszonhúzók nevei a NAV által kezelt, úgynevezett tényleges tulajdonosi nyilvántartásba (TTNY) kerülnek majd be.

Vagyis a tulajdonosok azonosíthatóak lesznek, de ez az adat nem lesz nyilvános továbbra sem, a betekintéshez – ahogy azt már megírtuk – lekérdezési jogosultság szükséges. Márpedig a megfelelő jogosultság igényléséhez szükséges regisztrációt csak egy, 2021-ben életbe lépett törvényben meghatározott hatóságok, valamint bíróság, ügyészség, felügyeleti szerv, a pénzmosás elleni törvényben erre felhatalmazott szolgáltató, önkormányzati adóhatóság vagy gazdasági kamara kezdeményezheti. Vagyis kíváncsiskodó újságírók, ellenzéki politikusok stb. nem.

Pedig a Forbes cikke szerint egyes magántőkealapokban hatalmas vagyonok és komoly cégrészesedések vannak, ami több, az elmúlt időszakban született bírósági határozat szerint már csak a méreténél fogva is közérdekből nyilvános kellene, hogy legyen.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

Talán az utolsó nyugodt kamatdöntésen vannak túl Varga Mihályék

A Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően nem változtatott a 6,5 százalékon álló irányadó rátán az év első kamatdöntő ülésén.

A választások után lőnek a 14. havi nyugdíjnak? Ezt is kérdezzük Mellár Tamástól a Klasszis Klub Live-ban

A közgazdász, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) volt elnöke február 4-én, szerdán délután 15 óra 30 perckor lesz a vendége a Klasszis Média 6. évfolyamban járó egyórás élő adásának. Amelyben szokás szerint nemcsak mi kérdezünk, hanem ezt olvasóink is megtehetik, akár előzetesen, akár a Klasszis Média YouTube-csatornáján, illetve az Mfor és a Privátbankár Facebook-oldalán közvetített adás során.

Ez vratlan: újra előkerült a biztonsági háló

Ez váratlan: újra előkerült a biztonsági háló

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium adott ki közleményt.

Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Sok múlhat rajta: bejelentést tesz a Varga Mihály vezette jegybank

Rövidesen hallhatjuk a Magyar Nemzeti Bank bejelentését. A téma a kamatdöntés lesz.

Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban

Rögtön lecsapnának a svédek Orbán Viktorra, ha nyer áprilisban

Akár a magyar szavazati jogot is elvenné a svéd kormány, most megpróbálják előkészíteni a terepet a jogállamisági eljárás felpörgetésére.

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

Ijesztő fejlemény: a Nike körül most nagyon sok ember tűnik el

A sportszergyártó saját bőrén érzi, miért kétélű fegyver az automatizáció.

A Mol válthatja a Gazpromot

Nagy dobás a Moltól, de sok múlik azon, hogy mennyit kérnek az oroszok

A hétvégi szerb sajtóbeszámolók szerint az egyik legfontosabb akadály is elhárulhat, az amerikai hatóságok ugyanis jóváhagyhatják, hogy a Mol többségi tulajdonrészt szerezzen a NIS olajvállalatban. Mindez a magyar vállalat számára a régiós versenyben is komoly előrelépést jelenthet. Ugyanakkor továbbra is nagy kérdés, mekkora összeget kell majd fizetni a cégért az oroszoknak.

ESG: kötelező adminisztráció vagy valódi befektetési előny? Klasszis Podcast

Az ESG ma már nem csupán szabályozói elvárás, hanem egyre inkább meghatározó tényező a vállalatértékelésben és a befektetési döntésekben is.

Nem kegyelmezett Brüsszel, a magyar kormány csak a perben reménykedhet

Nem kegyelmezett Brüsszel, a magyar kormány csak a perben reménykedhet

Egyetlen kormány szavazott csak velünk, jöhet az orosz gáz tilalma.

Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Nagyot nyerhetnek azok, akik időben lépnek az uniós vámok ügyében

Vámmentességet és kedvezményeket is lehet szerezni. De sietni kell, közeleg a határidő.

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára

Van megoldás az építkezések legnagyobb problémájára (x)
Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168