Mészáros Lőrinc közpénzből felújított szállodái ötmilliárd forint profitot termeltek

Vég Márton
A felcsúti milliárdos szállodaláncából nem vették ki a nyereséget, inkább tartalékba helyezték.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint sikeres évet zárt a turizmus 2025-ben Magyarországon: 19,5 millió vendég összesen 46,8 millió vendégéjszakát töltött a hazai szálláshelyeken, ami 4,3 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest. Míg a szálláshelyek árbevétele 2022-ben 668 milliárd forintot tett ki, ez 2024-re a két év alatti jelentős infláció miatt is megugrotta az ezermilliárd forintot. Ezt tavaly sikerült tovább növelni: 1188 milliárd forint lett az ágazat bevétele, amelyből mintegy 900 milliárd forint a szállodák kasszájában landolt.

A szállodás cégek tavalyi beszámolói még csak mostanában lesznek publikusak, de a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Hunguest szállodalánc számai már ismertek: 5 milliárd forintos nyereség jött össze a 49,8 milliárd forintos forgalomból. Ez lényeges javulás 2024-hez képest, amikor 2,6 milliárd forint profit keletkezett a 42,5 milliárd forint bevételből. Az ötmilliárd forintos profitot nem vették ki a cégből, tehát osztalékot nem fizettek.

Mészáros Lőrinc szállodái szépen termelték a pénzt
A március 23-i közgyűlésük azt is megállapította, hogy a Hunguest Zrt. mintegy 128 milliárd forint mérlegfőösszeggel zárt 2025-ben.

A társaság likviditása stabil volt a teljes év során, az üzemelés finanszírozásához nem kényszerült pótlólagos forrásbevonásra. A biztonságos és magas színvonalú szolgáltatás érdekében egyes kiszervezett tevékenységek megszüntetésre kerültek és azok saját erőforrással támogatják a mindennapi üzemelést. A hatékonyság növelése érdekében az üzemeltetési folyamatok racionalizálása folyamatosan zajlik, a beszállítók tendereztetése is folyamatos

 

-  olvasható a Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. beszámolójában.

Mozgalmas éve volt 2025-ben Mészáros Lőrinc szállodaláncának a beszámoló szerint.

  • Tavaly márciustól a tarcali Andrássy Kúria & Spa és a kőszegi Hotel Benedict üzemeltetését vette át a társaság. Mindkét egység üzemeltetése bérleti konstrukció keretében történik. A szerződésekben az üzemeltetés időszaka az Andrássy Kúria & Spa esetében 12 éves (további 3 év opciós lehetőséggel), a kőszegi Hotel Benedict esetében 3 éves (további 2 éves opciós lehetőséggel).
  • A külföldi portfólió az Opatijában található Hotel Miramar egység üzemeltetésével bővült.

Emlékezetes, hogy a megbukott Orbán-kormány alatt a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) által meghirdetett „nagy kapacitású meglévő szállodák fejlesztése és új szállodák létesítése” elnevezésű pályázat legnagyobb nyertesei a Mészáros Lőrinchez köthető szállodák voltak még 2020 elején: 14 vidéki szállodát összesen 17,7 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatásból újíthattak fel. A legnagyobb hazai rivális, a Danubius nem vett részt ebben az állami programban, hanem mintegy 50 milliárd forintot költött saját forrásból szállodái megújítására.

2026-ban célunk egyértelműen a további bővülés. Folyamatosan vizsgálunk új belföldi és nemzetközi célpontokat

- válaszolta korábban lapunknak a Hunguest. Az erősödő forint az egész ágazatot, így a felcsúti milliárdos szálodaláncát is kihívások elé állítja: elmondásuk szerint dinamikus árazási politikával és célzott promócióval arra törekednek, hogy a piacon a legjobb ár-érték arányú szolgáltatást nyújtsák, ahol – mint fogalmaznak – a szobaárba foglalt félpanziós ellátás és a közvetlen fürdőbelépő stabil és kiemelkedő csomagértéket képvisel vendégeik számára.

A Hunguest az Opus Global Nyrt.-én keresztül kapcsolódik a Mészáros-birodalomhoz. A Mészáros-csoport az áprilisi parlamenti választás eredményeire reagálva közleményt adott ki, amely szerint mint Magyarország egyik legnagyobb privát versenypiaci munkáltatója elkötelezettek abban, hogy továbbra is erősítsék a hazai nemzetgazdaságot, annak meghatározó szereplője maradjanak. 

A választások után sokan találgatták, hogy mi is van Mészáros Lőrinccel, az ország leggazdagabb emberével, Orbán Viktor bukott kormányfő gyerekkori barátjával. Az Átlátszó szerint a Fidesz-közeli vállalkozó május elején Franciaországban tartózkodott, egy indiai tervező ugyanis a Facebook-oldalára feltöltött egy közös képet, ami egy Hermès üzletben készült Cannes-ban. 

Magyar Péternek még erre az évre van egy jó híre a nyugdíjasoknak

