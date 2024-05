Külföldi hódításra készül Mészáros Lőrinc a mezőgazdaságban is

Az már lapunk tavaly augusztusi cikkéből kiderült, hogy Mészáros Lőrinc kinőtte Magyarországot és a nemzetközi építőipar meghódítására készül, hiszen megalakult a Talentis International Construction Investments Kft. Mivel azonban a felcsúti milliárdos Magyarország egyik legnagyobb földesura is, ezért vélelmezhető volt, hogy nem elégszik meg csupán a nemzetközi építőiparral, hanem az agráriumban is külföldi hódítást tervezhet. Ennek céges nyomai már egyre jobban kirajzolódnak: Mészáros Lőrinc éppen a választási kampányidőszak kellős közepén döntött úgy, hogy megalakítja a Talentis International Agriculture Investments Kft. is. Tehát a felcsúti gazdagember mezőgazdasági beruházásokra készül az ország határain kívül.

A Talentis International Agriculture Investments Kft. konkrétan május 8-án alakult meg és május 15-én jegyezte be a bíróság a nyilvános adatbázisok információi szerint. Központja a Váci utca 38. szám alatt található, ami a Mészáros-birodalom egyik fellegvára, főtevékenysége a vagyonkezelés, ügyvezetője Gombai Gabriella, mint a vállalkozó számos más cégének is, a tulajdonosa pedig a Talentis Group Zrt., amely a felcsúti üzletember érdekeltsége.

Mészáros Lőrinc külföldi hódításra készül

Fotó: MTI

Hogy pontosan mit és hol fognak külföldön beruházni a mezőgazdaságban, azt egyelőre nem lehet tudni, de a leggazdagabb magyar leginkább Horvátországban aktív. Szintén lapunk írta meg tavaly októberben, hogy egy nagy zágrábi ügyvédi iroda segítette Mészáros Lőrinc új cégét abban, hogy megvegye Horvátország legnagyobb almatermelő vállalkozásának részvényeit. A felcsúti milliárdos és a tulajdonát képező Talentis Agro Zrt., valamint az MKB Magántőkealap együttesen 100 százalékos tulajdonrészt szereztek a Rabo d.o.o. vállalatban.

A magyar határtól kevesebb mint 25 kilométerre, a Baranja Régió szívében található Knezevi Vinogradi (Hercegszőlős) ad otthont a Rabo komplexumnak és gyümölcsöseinek, amelyek évente több mint 8000 tonna almát és nektarint termelnek. Az ország legnagyobb almatermelője, a Rabo, ami dél-nyugati szomszédunk almatermelésének 12 százalékát adja, például termékeinek jelentős részét Ázsiába exportálja.

A Talentis Agro Magyarország legnagyobb földterülettel rendelkező vállalatcsoportja, a holding célja, hogy hazai és világpiaci előnyöket szerezzen a jól szervezett, volumentermelésre alkalmas berendezkedéssel. A mezőgazdaság minden ágával foglalkoznak a növénytermesztéstől az állattenyésztésig, így vélelmezhető, hogy a nemzetközi, vagy inkább régiós piacon is hasonló felállás megalapozása a cél. Ennek egyik eleme lehet, hogy a hírek szerint Mészáros Lőrinc is bejelentkezett a horvát Fortenovia cég megvásárlására. A regionális élelmiszeripari gigacég tulajdonába tartozik többek között a legnagyobb horvát bolthálózat, a Konzum is.

Szintén köze lehet a mezőgazdasághoz a Gallarius Project Kft.-nek, amely szintén a Váci utca 38. szám alatt lelt otthonra, május 16-án jegyezték be, ügyvezetője Gombai Gabriella, tulajdonosa pedig a Prime Deal Magántőkealap és az MBH Mezőgazdasági Befektetési és Fejlesztési magántőkealap. Azt már a Válasz Online is megírta, hogy a Prime Deal magántőkealapot a Mészáros Lőrinc bejáratott jogászcsapata által működtetett Primefund Befektetési Alapkezelő Zrt. menedzseli. Utóbbi cég 75 százalékban Kertész József Tamásé, aki amellett, hogy főhivatásszerűen a felcsúti milliárdos céges ügyvédje, még a fideszes médiaholding (Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány/KESMA) alapítói jogait is gyakorolja.