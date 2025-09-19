Mészáros Lőrinc laborjában keverhetik ki a tökéletes aszfaltot

Új taggal bővült Mészáros Lőrinc M1 cégcsoportja: az Opten nyilvános adatbázisa szerint szeptember 9-én bejegyezték a Mészáros M1 Labor Kft.-t. A cégnek Felcsút a központja, de lesz telephelye Budaörsön és Kisigmándon is. Fontos megemlíteni, hogy a cégek nevében szereplő M1 nem az autópályára utal, hanem vélhetően Mészáros Lőrinc magát helyezi az első helyre, és azt jelzi a cég nevében is, hogy Magyarországon ő a Number 1. Már szép nagyra hízott az M1 cégcsoport, hiszen van már:

Mészáros M1 Autókereskedő,

Mészáros M1 Útépítő,

Mészáros M1 Mobilitás Center,

Mészáros M1 Vagyonkezelő,

Mészáros M1 Járműparkkezelő,

Mészáros M1 Szerviz,

Mészáros M1 Szolgáltató.

Urfi Beatrix személyében közös a társaságok ügyvezetője. Érdekes főtevékenységet választott magának a Mészáros M1 Labor Kft., hiszen leginkább műszaki vizsgálattal, elemzéssel kíván majd foglalkozni. Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata, mint például: akusztikai és rezgésvizsgálat, ásványok összetételének és tisztaságának vizsgálata, valamint anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint például szilárdság, vastagság, tartósság, radióaktivitás vizsgálata.

A nagy forgalomtól hamar elhasználódik a beton

Fotó: MTI

A felcsúti sikerember a Mészáros M1 Útépítő Kft.-n keresztül gyakorolja tulajdonosi jogosítványait az új cégben, ezért valószínűsíthető, hogy útépítésekhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat fognak végezni.

Ezzel jó néhány évvel lemaradt a másik NER-mogulhoz, Szíjj Lászlóhoz képest. A hozzá köthető Duna Aszfalt már 2019-ben kialakított egy útépítési laboratóriumot Lakitelken. A laboratóriumban nem csupán az útépítéshez használt alapanyagokkal dolgoznak, hanem magát a talajt is megvizsgálják, még mielőtt belefognának a munkába, hogy a legoptimálisabb megoldásokat tudják használni. Nagy figyelmet fordítanak például a bitumen, illetve a bitumenemulzió minőségének ellenőrzésére is: az ásványolaj lepárlásából visszamaradt anyag és az abból származó termék ugyanis nagyon fontos szerepet játszik az útépítésben.

Bőven lesz mit vizsgálni Mészáros Lőrinc laborjában, hiszen szeptember elején elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése vette kezdetét. Fővállalkozóként pedig Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégei építik az M1-es autópályát. A bővítés csak 2028 őszén fejeződik be Bicskéig, 2029 őszén a Concó pihenőhelyig, Hegyeshalomig pedig csak még később érnek el, ha egyáltalán elérnek.

Ugyan a hvg.hu arról írt, hogy egy új kormány könnyen felbonthatja majd a 35 évre szóló koncessziós szerződést, az új cég megalapítása azt jelzi, Mészáros Lőrincék egyelőre nem tartanak ettől a forgatókönyvtől.

Az útépítés rengeteg pénzt hoz a felcsúti gazdagembernek. Az Átlátszó írta meg, hogy két év alatt 36,2 millióról 66,2 milliárdra növelte bevételét a Mészáros M1 Útépítő Kft., a cég nyeresége pedig a 15 milliárd forintot is meghaladta. Ebből 10,8 milliárdot ki is vettek osztalékként a tulajdonosok.

A társaság elképesztő sikere mögött az állhat, hogy a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok nyerték a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, így a fiatal útépítő cégnek bőven akad munkája. Az M1 autópálya bővítése miatt még új aszfaltkeverő telepet is építenek Kisigmándon, amit a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított. A labor épülete is a kisigmándi telepen kap helyet.