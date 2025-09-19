Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

4p

Miért állhatott be a Tisza és a Fidesz közötti különbség?
Ki nyerhet az adók körüli politikai viharon?
Mi lesz az átláthatósági törvényből?

Online Klasszis Klub élőben Somogyi Zoltánnal!
Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves szociológust!

2025. szeptember 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Autópályák, autóutak Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrinc laborjában keverhetik ki a tökéletes aszfaltot

Vég Márton
Vég Márton

Sok munkája lehet a Mészáros M1 Labor Kft.-nek.

Új taggal bővült Mészáros Lőrinc M1 cégcsoportja: az Opten nyilvános adatbázisa szerint szeptember 9-én bejegyezték a Mészáros M1 Labor Kft.-t. A cégnek Felcsút a központja, de lesz telephelye Budaörsön és Kisigmándon is. Fontos megemlíteni, hogy a cégek nevében szereplő M1 nem az autópályára utal, hanem vélhetően Mészáros Lőrinc magát helyezi az első helyre, és azt jelzi a cég nevében is, hogy Magyarországon ő a Number 1. Már szép nagyra hízott az M1 cégcsoport, hiszen van már:

  • Mészáros M1 Autókereskedő,

  • Mészáros M1 Útépítő,

  • Mészáros M1 Mobilitás Center,

  • Mészáros M1 Vagyonkezelő,

  • Mészáros M1 Járműparkkezelő,

  • Mészáros M1 Szerviz,

  • Mészáros M1 Szolgáltató.

Urfi Beatrix személyében közös a társaságok ügyvezetője. Érdekes főtevékenységet választott magának a Mészáros M1 Labor Kft., hiszen leginkább műszaki vizsgálattal, elemzéssel kíván majd foglalkozni. Ebbe a szakágazatba tartozik valamennyi anyag- és terméktípus fizikai, kémiai és egyéb analitikai vizsgálata, mint például: akusztikai és rezgésvizsgálat, ásványok összetételének és tisztaságának vizsgálata, valamint anyagok fizikai és minőségi tulajdonságának, mint például szilárdság, vastagság, tartósság, radióaktivitás vizsgálata.

A nagy forgalomtól hamar elhasználódik a beton
A nagy forgalomtól hamar elhasználódik a beton
Fotó: MTI

A felcsúti sikerember a Mészáros M1 Útépítő Kft.-n keresztül gyakorolja tulajdonosi jogosítványait az új cégben, ezért valószínűsíthető, hogy útépítésekhez kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatokat fognak végezni.

Ezzel jó néhány évvel lemaradt a másik NER-mogulhoz, Szíjj Lászlóhoz képest. A hozzá köthető Duna Aszfalt már 2019-ben kialakított egy útépítési laboratóriumot Lakitelken. A laboratóriumban nem csupán az útépítéshez használt alapanyagokkal dolgoznak, hanem magát a talajt is megvizsgálják, még mielőtt belefognának a munkába, hogy a legoptimálisabb megoldásokat tudják használni. Nagy figyelmet fordítanak például a bitumen, illetve a bitumenemulzió minőségének ellenőrzésére is: az ásványolaj lepárlásából visszamaradt anyag és az abból származó termék ugyanis nagyon fontos szerepet játszik az útépítésben.

Bőven lesz mit vizsgálni Mészáros Lőrinc laborjában, hiszen szeptember elején elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése vette kezdetét. Fővállalkozóként pedig Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégei építik az M1-es autópályát. A bővítés csak 2028 őszén fejeződik be Bicskéig, 2029 őszén a Concó pihenőhelyig, Hegyeshalomig pedig csak még később érnek el, ha egyáltalán elérnek.

Ugyan a hvg.hu arról írt, hogy egy új kormány könnyen felbonthatja majd a 35 évre szóló koncessziós szerződést, az új cég megalapítása azt jelzi, Mészáros Lőrincék egyelőre nem tartanak ettől a forgatókönyvtől.

Az útépítés rengeteg pénzt hoz a felcsúti gazdagembernek. Az Átlátszó írta meg, hogy két év alatt 36,2 millióról 66,2 milliárdra növelte bevételét a Mészáros M1 Útépítő Kft., a cég nyeresége pedig a 15 milliárd forintot is meghaladta. Ebből 10,8 milliárdot ki is vettek osztalékként a tulajdonosok.

A társaság elképesztő sikere mögött az állhat, hogy a Mészáros Lőrinchez és Szíjj Lászlóhoz köthető magántőkealapok nyerték a 35 évre szóló autópálya-koncessziót, így a fiatal útépítő cégnek bőven akad munkája. Az M1 autópálya bővítése miatt még új aszfaltkeverő telepet is építenek Kisigmándon, amit a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek nyilvánított. A labor épülete is a kisigmándi telepen kap helyet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

Már bírságolhatja az ESG törvényt megszegőket a szakhatóság

Egy nyár végén megjelent jogszabály felhatalmazza az SZTFH-t, hogy a rendeletben foglalt jogsértések esetén a hatósági eljárások eredményeképpen szükség szerint bírságokat is kiszabjon. 

Nagyon fontos lett egy beruházás a románoknak – Magyarországot is érint

Nemzeti jelentőségű projektté nyilvánították a Magyarország felé vezető földgázvezeték bővítését.

Tankolna? Erre számítson a benzinkutakon

Tankolna? Erre számítson a benzinkutakon

Jó hír, hogy nem változik sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára pénteken.

50 milliárdért eladták a Belügyminisztériumot

A vevő egyelőre ismeretlen, de egyedül ő licitált.

Szent-Iványi István: szorul a hurok a magyar kormány körül

Szent-Iványi István: szorul a hurok a magyar kormány körül

A kormány „hallgat és zavarban van”.

Nagyon jól keres a főváros átvilágítója

Nagyon jól keres a főváros átvilágítója

A kormány által küldött szakértő fizetését közérdekű adatigénylésre adták ki.

Alaposan kitömték a kormány zsebét az autósok

Alaposan kitömték a kormány zsebét az autósok

Soha még ennyi e-matrciát nem vásároltak Magyarországon.

Máris kiderültek az Otthon Start fő buktatói

Máris kiderültek az Otthon Start fő buktatói

Megrohamozták a bankokat, de nem mindenki jutott el a szerződéskötésig. Itt vannak az első hetek banki tapasztalatai.

Dugovics Titusz lesz Karácsony Gergelyből?

Dugovics Titusz lesz Karácsony Gergelyből?

Aki Budapestet a szakadékba löki, azt a város viszi magával – figyelmeztetett a főpolgármester a csődveszély kapcsán.

Sokan drukkolnak az új iX3 sikeréért

A magyar gazdaság számára is kulcskérdés a BMW-gyár sikere

A hónap végén tartják a hivatalos megnyitóját a debreceni BMW-gyárnak, ahol a cég elektromos márkastratégiájának a jövőjét is le kívánják fektetni. Nemcsak a német cég, hanem a magyar gazdaság számára is kulcskérdés lehet, hogy mennyire válnak be a bajorok tervei.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168