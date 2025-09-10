Mészáros Lőrinc lekörözte Elon Muskot

Elon Musk 342 milliárd dolláros vagyona önmagában nagyobb, mint számos kontinens országonkénti leggazdagabb embereinek együttes vagyona – derül ki a Blochamps Capital 2025 első negyedéves nemzetközi milliárdos térképéből. Hiába küzd mostanában kihívásokkal az amerikai üzletember (a Tesla-eladások visszaesése, nyílt viták a részvényesekkel, valamint az amerikai elnökkel, Donald Trumppal), Musk továbbra is toronymagasan vezeti a globális vagyonlistát.

Musk kontra kontinensek: döbbenetes különbségek

A friss elemzés látványos összevetésben mutatja meg, milyen elképesztő előnnyel vezet Elon Musk a világ leggazdagabbjai előtt. Néhány példa az adatokból:

Az európai országok a Blochamps által kiemelt országonkénti leggazdagabbjai összesen mintegy 670 milliárd dollárnyi vagyont birtokolnak – Musk egymaga ennek több mint 50 százalékát tudhatja magáénak.

Az ázsiai országok csúcsmilliárdosainak együttes vagyonértéke körülbelül 450 milliárd dollár, amelynek közel 75 százalékát tenné ki Musk saját vagyona.

Afrika és Óceánia tíz, országonkénti leggazdagabbjának együttes vagyona is mindössze mintegy 93 milliárd dollár – Elon Musk vagyona ennek közel négyszerese.

Dél- és Közép-Amerika országainak nemzeti leggazdagabbjai együttvéve nagyjából 111 milliárd dollárt birtokolnak; ha ehhez hozzávesszük még Mexikót és Kanadát is, az amerikai kontinens országvezető leggazdagabbjainak nagyjából 257 milliárd dolláros vagyonánál Elon Musk harmadával több pénz felett diszponál.

Elon Musk elképesztő mértékben emelkedik ki a nemzetközi mezőnyből – emelte ki Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Ilyen arányú különbségekre korábban nem nagyon volt példa: egyetlen ember akkora vagyon felett rendelkezik, ami kontinensnyi országcsoportok leggazdagabb elitjének összvagyonát múlja felül. Ez jól mutatja, mennyire koncentrálódik a tőke a technológiai innovátorok kezében napjainkban – tette hozzá Magyarország piacvezető privátbanki elemzőcégének vezetője.

Ázsia erősödése: kelet felé tolódó gazdasági súlypont

A kontinensek versenyében Ázsia egyre látványosabb felzárkózást mutat. Bár jelenleg az európai országok nemzeti leggazdagabbjainak összvagyona mintegy 30 százalékkal meghaladja az ázsiai országokét, a trend fordulni látszik. A világ gazdasági súlypontja fokozatosan Ázsiába helyeződik át – mutatott rá Karagich István, utalva arra, hogy Ázsia milliárdosai gyors ütemben zárkóznak fel európai társaikhoz. A világ leggazdagabb emberei között ma már meghatározó arányban szerepelnek ázsiai országok szülöttei. A világ hat legnagyobb vagyonnal bíró országvezető milliárdosa közül három ázsiai országban él – emlékeztetett Karagich István. Az ázsiai gazdaság lendülete tehát a szupergazdagok rangsorában is tükröződik, miközben Európa relatív súlya mérséklődik.

Fontos kiemelni, hogy ez az összevetés országonként csak a legvagyonosabb személyt tartalmazza. Vagyis az olyan nagyhatalmak esetében, mint az Egyesült Államok vagy Kína, a lista csupán az első helyezettet mutatja – holott e két országban messze a legtöbb milliárdos él a világon, és egy-egy kiemelkedő név mögött valóságos dollármilliárdos „mezőny” sorakozik. Az USA-ban Elon Musk mögött ott áll például Jeff Bezos, Larry Ellison vagy épp Warren Buffett, míg Kínában és Indiában is tucatjával találunk milliárdosokat a leggazdagabb személy mögött. Magyarán: a mostani rangsor a „nemzeti bajnokokat” veti össze, nem az országok teljes milliárdos listájának vagyonát – emlékeztet a Blochamps szakembere.

Magyarország: regionális lemaradás, világcsúcstartó felzárkózási ütem

A nemzetközi kitekintés után érdemes a hazai helyzetet is megnézni. Magyarország leggazdagabb embere továbbra is Mészáros Lőrinc, hozzávetőleg 3,6 milliárd dolláros (jelenlegi árfolyamon körülbelül 1300 milliárd forintos) becsült vagyonnal. Bár ez a hazai közvélemény számára döbbenetes összeg, európai összevetésben messze nem kiugró: a kontinens leggazdagabb országainak rangsorában Mészáros vagyona nem fér be az első húszba sem.

A közép-európai régióban, a V4-országokat nézve is csak a harmadik helyet foglalja el a felcsúti üzletember – megelőzi őt a cseh és a lengyel listaelső is. Mészáros Lőrinc vagyona alapján Európában még csak a középmezőnyhöz tartozik. Ugyanakkor, ami esetében figyelemre méltó, az a szinte példátlan ütemű vagyongyarapodás, amit az elmúlt években produkált – emlékeztet Karagich István arra, hogy a leggazdagabb magyar vagyona az elmúlt 10 évben 150-szeresére nőtt, de 5 éves összevetésben is megháromszorozódott.

A vagyonkoncentráció és a top-gazdagok vagyonának száguldása nem példa nélküli – emlékeztet a Blochamps szakembere. Az ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a magyar listavezető – bár 5 éves összevetésben alul maradt Muskkal szemben, akinek vagyona megtizenötszöröződött, ám – 10 év alatt komolyan rávert az amerikai topmenedzserre, akinek vagyona „csak” 38-szorosára nőtt – Musk vagyona 2015 környékén lépte át a 10 milliárd dolláros határt. A Forbes, az Oxfam és a Bloomberg adatai szerint a világ milliárdosainak összvagyona ugyanebben az időszakban „csak” 2,3-szorosára emelkedett, vagyis a globális bajnokok átlagos gazdagodása messze elmaradt az egyéni szupersztárok, így Musk vagy Mészáros vagyonrobbanásától.