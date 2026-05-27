Mészáros Lőrinc masszírozós cége is egyre nagyobbra hízik

Vég Márton
A felcsúti milliárdos Fájdalom Ambulancia nevű cége elérkezettnek látta az időt az országos bővülésre.

Hónapok óta egymás után jelennek meg az álláshirdetések Mészáros Lőrinc magánegészségügyi cégének Facebook-oldalán, ennek oka pedig: folyamatosan bővülnek.

A Fájdalom Ambulancia mozgásszervi központ új kihelyezett szarvasi lokációjába keressük 2-3 éves tapasztalattal rendelkező gyógymasszőr kollégánkat!

– szól a május 18-án megjelent ajánlat. Júliustól lehet munkába állni, a munkavégzés helye pedig Szarvas.

Az álláshirdetések januárban kezdtek el felbukkanni a Fájdalom Ambulancia Facebook-oldalán, a munkavégzés helyének pedig egyre újabb és újabb címet vagy települést adtak meg.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Az egyikben masszőrt kerestek a Mol-toronyba, majd jöttek a vidéki helyszínek: Békéscsaba, Szolnok, Tiszapüspök, Debrecen, Hajdúszoboszló, Gödöllő.

Bővülünk! A Fájdalom Ambulancia mozgásszervi központ új kihelyezett nyíregyházi lokációjába keressük 2-3 éves tapasztalattal rendelkező gyógytornász kollégánkat!

– szólt a következő lehetőség április 8-án. Az április 12-i választás után sem álltak le, hanem április 23-án már a herceghalmi lokációba kerestek gyógytornászt május 4-i kezdéssel.

Mindez jelentős bővülést jelent, hiszen az elmúlt években csak Budapesten, Miskolcon, Szombathelyen és Győrben tevékenykedett Mészáros Lőrinc magánklinikája. A mozgásszervi sérülések kezelésével foglalkozó Fájdalom Ambulancia Kft.-ben Mészáros Lőrinc 2020 decembere óta érdekelt, Magyarország leggazdagabb emberének pedig az a Magyar Mátyás a tulajdonostársa, aki egyébként a Diósgyőr FC Kft. egyik tulajdonosa is

A Fájdalom Ambulancia Kft. számai eddig nem indokolták a jelentős bővülést. Nagyon lassan csordogálnak csak a beszámolók Mészáros Lőrinc cégbirodalmának 2025-ös teljesítményeiről, de azért megérkeztek az első számok. A felcsúti mindenes a bankrendszeren, a mezőgazdaságon, az építőiparon, az energiapiacon és a turizmuson kívül a magánegészségügyben is próbálkozik, de egyelőre kevés sikerrel. A cégnél 2024-ben a bevétel ugyan a 2023-as 697 millió forintról 770 millióra nőtt, de 23,4 millió forintos mínusz lett a vége. Tavaly egy kicsit javult a mérleg: 820,6 millió forintra növekedett a forgalom, amiből 9,8 millió forint nyereség lett. Szép árakkal dolgoznak: egy talpmasszázs 16 ezer forintba kerül. Az április végi taggyűlésen pedig úgy döntöttek, hogy a profitot nem veszik ki a cégből, hanem tartalékolnak.

Szintén nyereséges lett a Gyógyító Magyarok Kft. is, amelyben szintén 2020-ban lett társtulajdonos a felcsúti gazdagember. Nem ebből a cégéből lett milliárdos Mészáros Lőrinc: a 2023-as 484,5 millió forintos forgalom 2024-ben 612 millióra nőtt, míg a profit 6,5 millió helyett 7,9 millió forint lett. Tavaly pedig 844,3 millió forint árbevételből 28 millió forint profit született, amit szintén tartalékba helyeztek.

Tehát arról nincs szó, hogy Mészáros Lőrinc letarolta volna a piacot, de azért eddig lépésről lépésre haladt a magánegészségügyben is: a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Group Zrt. 2025. december 1-jén sikeres megállapodást követően adásvételi szerződést írt alá, amelynek értelmében többségi tulajdonosa lett a Mind Klinika Zrt.-nek. Itt jelentős bővítési és fejlesztési munkálatokat terveznek. Valamint lapunk írta meg, hogy megnyílt Mészáros Lőrinc Fulldent Clinic nevű budai fogászati központja.

