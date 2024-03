Mészáros Lőrinc megvenné a legnagyobb horvát céget

Összesen öt cég jelentkezett be a Fortenova nevű horvát óriáscég megvásárlására, közülük hárman is magyarok, írja a Lider alapján a 24.hu. A Fortenovina alá tartozik a horvátországi Baranja megyei Belje, a vinkovaci PIK és a vukovári Vupik is.

A három magyar pályázó között van Csányi Sándor, Jellinek Dániel és Mészáros Lőrinc is, ők mind vinnék a céget. Van egy arab befektető is, és az egyetlen horvát cég, amely vásárlási igényt jelentett be, az a Podravka.

Kapcsolódó cikk Mészáros Lőrinc megvette Horvátország legnagyobb almatermelőjét Mészáros Lőrinc és a Talentis Agro Zrt. adásvételi szerződést írt alá Nikola Velickivel, a RABO d.o.o. vezérigazgatójával, Horvátország legnagyobb alma- és nektarin termelője, illetve exportőre megvásárlásáról.

A Fortenova 50 százaléka az orosz Sberbank és a szintén orosz VTB tulajdonában van, de ezeket a részvényeket befagyasztották, ezért a végső döntést az eladásról a gázüzletekben érdekelt Pavao Vujnovac hozza majd meg legnagyobb részvényesként.