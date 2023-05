Mészáros Lőrinc most a turizmusban bizonyította be a zsenialitását

Nem mer a bíróság az EU-hoz fordulni? Tovább küzd a plakátrongáló aktivista

A politikai aktivista tovább küzd az igazáért és továbbra is „korrigálja” a magyar közterekre kihelyezett kormányplakátokat. Neves szakértőkkel tervez konferenciát, ahol mások is képbe kerülhetnek a harca lényegével: miért is törvényellenesek a rendszeresen kitett hirdetmények.