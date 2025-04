Mészáros Lőrinc most nem vett, hanem eladott valami nagyon értékeset

Mészáros Lőrinc többnyire a vásárlói oldalon tűnik fel, most azonban eladóként jelent meg: megvált egy olyan cégétől, amely a birodalmának fő profiljába tartozott, és az elmúlt években stabilan termelte a nyereséget. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint a Kontúr Csoport Kft.-nek már nem a felcsúti milliárdoshoz tartozó V-Híd Vagyonkezelő Kft. és maga Mészáros Lőrinc a tulajdonosa, hanem Végh Gábor. Az üzlet már valamikor tavaly év végén megköttethetett, mert Mészáros Lőrinc tagsága december 23-án szűnt meg, míg a V-Híd befolyása február 23-án zárult le. Ugyanakkor Végh Gábor tulajdonjogát március 24-én jegyezték be.

A Kontúr Csoport Kft. 2002-ben jött létre, ám a cég életében a fordulópontot a 2017-es tulajdonosváltás hozta. A cégkivonat szerint 2017. április 12. és 2021. április 13. között a vállalat egyedüli tulajdonosa a dunavarsányi Romhányi Péter László volt. Ekkor vált fő tevékenységévé a vasúttervezés, amely azóta is meghatározza működését. A vállalat saját bemutatkozása szerint a kisebb és nagyobb beruházások előkészítő tervezése (tanulmány-, engedélyezési és tendertervek) mellett kivitelezési projektekhez kapcsolódó tervezési munkákat is végez.

A cég csak rövid időre került Mészáros Lőrinc érdekeltségébe: 2021 őszén vásárolta meg a V-Híd cégcsoport, amelynek profiljába jól illeszkedett a Kontúr Csoport tevékenysége. A vállalat mérnöki és műszaki tanácsadási feladatokat látott el, de foglalkozott bontással, vasút- és hídépítéssel is. Több közös projektjük is volt a Mészáros-cégekhez köthetően, például:

a Százhalombatta-Ercsi elágazás körszerűsítése,

a Püspladány-Ebes vonalszakasz vasúti és biztosítóberendezés munkálatai,

és az Ebes-Debrecen szakasz korszerűsítése.

A Kontúr honlapján nyolc fő megrendelőt tüntettek fel, ezek közül négy Mészáros Lőrinchez és családjához köthező. A gazdálkodását nézve pedig felívelő pályára állt a cég gyakorlatilag egy évvel azután, hogy a V-Híd szekere is beindult volna.

A Kontúr Csoportnak 2017-ben még csak 181 millió forintos árbevétele volt, ami

2018-ra már 1,1 milliárd forint lett,

2019-ben 2,8,

2020-ban pedig már 3,4 milliárd forint folyt be a cég kasszájába.

Ez a szám 2023-ban már 11,6 milliárd forintra gyarapodott, amiből 2,2 milliárd forint nyereség jött össze, ezt osztalék formájában ki is vették a cégből. A tavalyi eredménye ugyanakkor még nem ismert, így nem tudni, hogy a recessziós időszakban – amikor csökkentek az állami megrendelések – hogyan alakult a cég pénzügyi helyzete.

Küldtünk kérdést a V-Híd-nak, hogy miért döntöttek a vasúttervező cég eladása mellett, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

A Kontúr Csoport eladásával a Mészáros-birodalom nem is csak egy cégtől vált meg. A vállalatnak van egy leányvállalata is, a 2019-ben alapított Rail-Com Kft., amely főtevékenységként – a Kontúrhoz hasonlóan – mérnöki szolgáltatásokat és műszaki tanácsadást nyújt. Gazdálkodása azonban meg sem közelíti a fő tulajdonosét: 2023-ban 736,7 millió forint bevételből 40,2 millió forint nyereséget ért el. A cégben a Kontúr Csoport a többségi tulajdonos, míg kisebbségi részesedéssel a BI-LOGIK Biztosítóberendezési és Logikai Rendszereket Tervező Kft. rendelkezik. Mivel a Kontúr gazdát cserélt, a Rail-Com többségi tulajdonosa is Végh Gábor lett.

A vevő személye sem mellékes. Végh Gábor ritkán szerepel a gazdasági hírekben, pedig jelentős vállalkozásokban érdekelt: többek között a stadionépítéssel foglalkozó Pharos ’95 Kft. egyik tulajdonosa. Nevét szélesebb körben akkor ismerhette meg a közvélemény, amikor Orbán Viktor miniszterelnök páholytársaként jelent meg egy nyilvános eseményen. Állami közbeszerzések és támogatások kedvezményezettjeként is feltűnt már, a Pharos például a Bozsik Aréna és a Puskás Aréna kivitelezésében is részt vett. Végh Gábor emellett a ZTE és a szlovén Lendva labdarúgócsapatainak tulajdonosa, cége korábban Felcsúton is működött. Jó kapcsolatot ápol Mészáros Lőrinccel is: az Átlátszó írta meg, hogy 2018 nyarán együtt utazott Mészáros Beatrixszal Malagára azon a magángépen, amelyet korábban Orbán Viktor is használt. De Végh megfordult már a NER magánjetjén és luxusjachtjain is nyaralása alatt.