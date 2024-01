Mészáros Lőrinc négy keréken is elindult az ország meghódítására

Már több nap is eltelt 2024-ből, de Mészáros Lőrinc még mindig nem vett vagy alapított idén új céget. Amíg erre várni kell, addig viszont rögzíthetjük a felcsúti gazdagember tavalyi utolsó cégalapításait. Magyarország ezeréves történetének legdinamikusabb és leggazdagabb vállalkozójának céghálója egy darab korlátolt felelősségű társasággal és egy darab zártkörűen működő részvénytársasággal méltóztatott bővülni a 2023-as esztendő utolsó napjaiban.

Mészáros Lőrinc már úgy karácsonyozhatott, hogy a Mészáros M1 Vagyonkezelő Kft.-t december 20-án, míg a Mészáros M1 Járműparkkezelő Zrt.-t december 21-én hivatalosan is bejegyezték. Tán nem annyira köztudott, hogy Mészáros Lőrinc a bankok, szállodák, építőipar, mezőgazdaság és energiapiac mellett az autópiacon is jelentős érdekeltségekkel bír, az új cégei ebbe a részbirodalomba tagozódtak be.

Fontos megemlíteni, hogy a cégek nevében szereplő M1 nem az autópályára utal, hanem vélhetően Mészáros Lőrinc magát helyezi az első helyre és azt jelzi a cég nevében is, hogy Magyarországon ő a Number 1. Már szép nagyra hízott az M1 cégcsoport, hiszen van már:

Mészáros M1 Autókereskedő,

Mészáros M1 Útépítő,

MÉSZÁROS M1 MOBILITÁS CENTER

nevű cége, amikhez most hozzájött a két új társaság. A felcsúti sikerember konkrétan a Talentis Group Zrt.-én keresztül gyakorolhatja a tulajdonosi jogosítványait. A Mészáros M1 Vagyonkezelőnek, és a Mészáros M1 Járműparkkezelőnek is papíron Felcsút a központja, de a többi M1-céghez hasonlóan lett egy budaörsi fióktelepe, Urfi Beatrix személyében pedig közös a társaságok ügyvezetője.

Budaörs alapvetően a Mészáros M1 Autókereskedő bázisa.

Kollégáinkkal nap mint nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleink elvárásainak megfelelő gépjárműflottát és flottakezelési szolgáltatásokat nyújtsunk minden helyzetben, legyen szó akár tartós vagy rövidtávú gépjárműbérletről

- hangzik a bemutatkozásuk. Ebbe pedig jól illeszkedik majd a járműparkkezelési tevékenység is, ami nagyon sok mindent takar. Például GPS-nyomkövetést, menetnaplót, üzemezett karbantartást vagy éppen útvonal-optimalizációt.

Ezen a piacon még bőven van hová fejlődnie Mészáros Lőrincnek, egyelőre nem ő a legnagyobb szereplő. Ott van még például előtte a 15 milliárd forintos forgalommal büszkélkedő, és a BNP Paribas bankcsoport tulajdonában álló ARVAL Magyarország Járműparkkezelő. Náluk is nagyobb a 29 milliárd forintos bevételű és szintén külföldi hátterű ALD Automotive. A felcsúti üzletember azonban nem arról híres, hogy sokáig szereti mások hátát nézni.

A felcsúti milliárdosnak eleve nagyon sok saját gépjárművet kell mozgatnia, hiszen ott vannak például az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. autói, amelyek a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésében segédkeznek.