Mészáros Lőrinc szállodáiban készültek a tiszta választásokra

Vég Márton
A Nemzeti Választási Iroda választása a Hunguest szállodáira esett.

Mészáros Lőrinc szállodáiban szállásolhatta el a választásszakmai képzések résztvevőit a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szeptemberben és októberben – derül ki az NVI oldalán publikált szerződésekből. Az NVI még szeptember 17-én jelentette be, hogy a 2026-os országgyűlési választások előkészítése keretében regionális képzéseket szervez a választási irodák tagjai számára. A képzés célja, hogy a résztvevők átfogó és egységes szakmai felkészítést kapjanak, amely biztosítja a választási folyamatok jogszerű és zökkenőmentes lebonyolítását az ország egész területén.

Ennek érdekében a választási szakmai programokra meghívást kaptak a területi választási irodák és az országgyűlési egyéni választási irodák vezetői és munkatársai. A regionális képzéseket, amelyeken összesen 500 fő vesz részt, 2025. szeptember 17-e és október 14-e között rendezi az NVI

– írta korábban az iroda.

A konferenciákon a résztvevők megismerhették a választási eljárást érintő újdonságokat, valamint gyakorlatias oktatás útján felfrissíthették és aktualizálhatták a választási eljárás tudásanyagát. A képzéseken résztvevő választási igazgatási vezetők feladata az NVI szerint, hogy a megszerzett ismereteket a későbbiekben továbbadják a választási eljárásban résztvevő több tízezer munkatárs, szavazatszámláló bizottsági tag számára.

A főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak sajtónyilvános újraszámlálása a Nemzeti Választási Irodában 2024. június 14-én
Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Az iroda szerződéseiből kiderül, hogy a Mészáros Lőrinc cégbirodalmába tartozó Hunguest tapolcai szállodájában két rendezvényhez, a hajdúszoboszlóiban pedig egy képzéshez kapcsolódóan ehettek és aludhattak a választási irodák munkatársai. Ezt három szerződésben rögzítették, amely összértéke mintegy 30 millió forint volt. A szerződések tárgya pedig: választásszakmai képzés rendezvényhez vendéglátóipari és szállodai szolgáltatások biztosítása volt.

A választás informatikai biztosítására is nagyon készül az NVI. Az iroda saját oldalára felrakott dokumentumok szerint még 2024-ben szerződtek le a Telekom Rendszerintegráció Zrt.-vel

időközi és a 2026. évi országgyűlési képviselők általános választása előkészítési és lebonyolítási időszakában a választást támogató informatikai rendszerek által kezelt adatokat, nyújtott szolgáltatásokat érintő informatikai biztonsági események monitorozása, elemzése, kezelése, biztonsági eszközök üzemeltetése

céljából 842 millió forint értékben. A kifizetések több lépcsőben történnek, a legutóbbi számlát október 8-án rendezték. Született egy többszereplős szerződés júliusban is ezzel a címmel: jegyzőkönyv szkennelő és auditáló rendszer továbbfejlesztése általános országgyűlési választásra, időközi országgyűlési választásokra, valamint szavazólap kiértékelő alkalmazás és Választási Ügyintézési Felület (VÜF) fejlesztése. A szerződés összértéke 368 millió forint, az öt szerződő cég egyike a Csányi Sándorhoz köthető GVSX Szolgáltató Kft.

Az NVI már a szavazatszámlálókat toborozza a 2026-os országgyűlési választásra. Nagyon megéri: a választott szavazatszámláló bizottsági tag munkájáért bruttó 80 ezer forint díjazásban részesül, valamint a szavazás napját követő munkanapon mentesül – az őt egyébként terhelő – munkavégzés alól.

