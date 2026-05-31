Mészáros Lőrinc testőrsége közel egymilliárd profitot termelt

Vég Márton
750 millió forint az osztalék.

Közel egymilliárd forint nyereséggel zárt Mészáros Lőrinc őrző-védő cége, derült ki a a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. beszámolójából. 

Az még egy 2022-es hír volt, hogy a felcsúti milliárdos megvette a Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft.-t, amely az ország egyik legnagyobb őrző-védő cége. Mostanra a harmadik legnagyobb lett, csak a két gigász, a Civil Zrt. és a Valton-Sec Kft. előzi meg. A Testőr Kft. 2024-ben  9,7 milliárd forintos forgalmat hozott össze, amiből 761 milliós profit származott, ebből 400 millió forint lett az osztalék. Tavaly 10,1 milliárd forint lett a forgalom, 997,8 millió forint a nyereség és 750 millió forint az osztalék. A cég főleg Mészáros Lőrinc cégbirodalmán belül lát el őrző-védő feladatokat.

