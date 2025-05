Mészáros Lőrinc törli a cégét, amelyikben nem a profitra hajtott

Mészáros Lőrinc cégbirodalmával mindig történik valami. Az Opten nyilvános adatbázisa szerint most nem egy új céget alapított vagy vásárolt meg a felcsúti gazdagember, hanem egy társaság végelszámolásáról döntött. Az Oktatech Nonprofit Kft. teljes egészében Mészáros Lőrinc tulajdona és április 10-én született meg a döntés a végelszámolásról, az egyszerűsített eljárás pedig április 16-a óta tart. Az esetleges igényeket a céggel szemben június 9-ig lehet benyújtani.

Ennek lényege, hogy az eljárást a végelszámolás kezdő időpontjától számított 150 napon belül be kell fejezni. Végelszámolót nem kell választani, a feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el. Ebből következik, hogy a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás alatt is érvényesek. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem a Cégközlönyben közzétenni. Az adózó pedig az eljárás alatt elhatározhatja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását. Az Oktatech ügyvezetője Tima János, aki alcsútdobozi fideszes alpolgármesterből lett a Mészáros-csoport egyik meghatározó vállalatirányítója.

Hogy miért döntött Mészáros Lőrinc a végelszámolás mellett, azt egyelőre nem tudni, erre vonatkozó kérdésünket elküldtük, amint érkezik válasz, cikkünket frissítjük.

Nem ebből a cégből gazdagodott meg a felcsúti milliárdos, mint ahogyan azt az Oktatech Nonprofit Kft. neve is elárulja, ebben a vállalkozásban nem a profitra hajtott. Legutóbbi beszámolója 2023-as, ebben az évben 111,4 millió forint bevétele és 12,2 millió forint nyeresége volt, de osztalékot nem fizettek. Központja az Andrássy út 105., amely Várkonyi Andrea cégének, a Whitedog Media Kft.-nek is a bázisa.

Az Andrássy út 105. névjegytáblája

Fotó: Vég Márton

Nem is egy régi cég, a hvg.hu 2021-ben írta meg, hogy üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadásra újabb, de ezúttal nonprofit vállalkozást alapított a leggazdagabb magyar. Az Oktatech Kft. székhelye Mészáros Lőrinc pesti, Andrássy úti villája lett, ahonnan a High-Tech Suli nevű jótékonysági programot az üzletember párja, Várkonyi Andrea igazgatja. Az új vállalat tevékenységei között szerepelt az információtechnológiai és telekommunikációs eszközök kereskedelme is. A High-Tech Suli program lényege, hogy a pályázatokon nyertes iskolákban digitális tantermeket szerelnek fel, és a tanárok munkáját is segítik.

Legutóbb tavaly októberben rendezett konferenciát a High-Tech Suli program.

„Azért fektetünk az oktatás támogatásába, mert közel áll a szívünkhöz. Sok gyermek van a családban. Szeretünk a gyermekekkel foglalkozni”

– mondta Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke a konferencián.

A Mészáros Csoport által létrehozott HTS-program közösségének jelenleg 40 intézmény lehet a részese. A program egyik legfőbb attrakciója a 3D-s nyomtató, amelyet a magyar mérnökök által kifejlesztett CraftBot nevű készülékkel visznek el az iskolákba. A karitatív tevékenységet amúgy inkább egy másik alapítványon, a Pro Filii Alapítványon keresztül intézik. Április végén jelentették be, hogy idén is egymilliárd forintot fordítanak a rászoruló magánszemélyek, civil- és nonprofit szervezetek megsegítésére. Az első negyedéves pályázati ciklusban 564 pályázó közel 4,5 milliárd forintra nyújtott be támogatásigénylést az alapítványhoz. A kuratórium döntése alapján végül összesen 75-en részesülnek több mint 253 millió forintos támogatásban.