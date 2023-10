Mészáros Lőrinc ugyan jachtozni szeret, de lett még egy autókereskedése

Kevés olyan nap volt eddig az évben, amikor Mészáros Lőrincnek nem lett egy új cége. Az október 17-ét is ki lehet pipálni, hiszen a felcsúti gazdagembernek aznap is bővült a céghálója. Lehetetlen feladat megszámolni, hogy ez a társaság összesen a hányadik, de fel lehet írni a listára, hogy bejegyezték a Mészáros M1 Mobilitás Center Kft.-t. Tán nem annyira köztudott, hogy Mészáros Lőrinc a bankok, szállodák, építőipar, mezőgazdaság és energiapiac mellett az autópiacon is jelentős érdekeltségekkel bír, az új cége ebbe a részbirodalomban tagozódik be.

Az még májusi hír volt, hogy a Gazdasági Versenyhivatal engedélyzte, hogy a közvetetten Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mészáros M1 Autókereskedő Kft. beolvadjon az MKB Magántőkealapba. A cég eddigi tulajdonosa a Talentis Group Zrt. volt, ami száz százalékban a leggazdagabb magyar tulajdonában áll. A tőkealapot pedig az MKB, a Budapest Bank és a Takarék-csoport összeolvadásából születő, szintén Mészáros résztulajdonában lévő Magyar Bankholding alapkezelője irányítja.

Fontos a mobilitás. Fotó: Depositphotos

Ide tagozódik be az M1 Mobilitás Center Kft. is, amelynek az Mészáros Autó Javító Kft.-én és a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-én kersztül a Talentis és az MKB Magántőkealap lesz a végső tulajdonosa. Az még nem teljesen világos, hogy a felcsúti üzletembernek miért volt szüksége még egy autókereskedő cégre, hiszen a Mészáros M1 Autókereskedő eddig is tarolt a közbeszerzéseken és remek számokat produkált. Tavaly 7 milliárd forintos forgalom mellett 811,9 millió forintos nyereséggel zártak. Az új társaságnak is ott lesz a telephelye, ahol a többi autós vállalkozásnak: Budaörs, Keleti utca 1.

Itt pedig van már minden, ami az autókkal kapcsolatos.

Kollégáinkkal nap mint nap azon dolgozunk, hogy ügyfeleink elvárásainak megfelelő gépjárműflottát és flottakezelési szolgáltatásokat nyújtsunk minden helyzetben, legyen szó akár tartós vagy rövidtávú gépjárműbérletről

- ez a Mészáros M1 Autókereskedő bemutatkozása.

A Mészáros Autó Javító Kft. pedig többek között a Volkswagen és a Skoda márkaszervíze, de van autómosó, műszaki vizsgaállomás és gumikereskedés is. Persze nem csak a piacról élnek, hiszen például szeptemberi hír volt, hogy Mészáros Lőrinc autószerelő vállalkozása javíthatja a mentőautókat a következő négy évben, összesen négymilliárd forintért. Ez a cég amúgy érdekes módon veszteséges: 2022-ben 650 millió forint árbevételt könyvelt, de mínusz 383 millió lett az eredménye.

Fontos megemlíteni, hogy a cégek nevében szereplő M1 nem az autópályára utal, hanem vélhetően Mészáros Lőrinc magát helyezi az első helyre és azt jelzi a cég nevében is, hogy Magyarországon ő a Number 1. A már említett vállalkozások mellett van még egy, amelyben az M1 szerepel: a Mészáros M1 Nehézgépkezelő Kft.-t tavasszal átnevezték Mészáros M1 Útépítő Kft.-re. Bár adatbázisokban főtevékenységként még mindig 3,5 tonna fölötti gépjárműkölcsönzés szerepel, de aligha véletlen, hogy az Útépítő került be a cég nevébe és szintén lett egy budaörsi fióktelepe, Urfi Beatrix személyében pedig közös a társaságok ügyvezetője.