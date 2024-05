Mészáros Lőrincnek is lett egy saját vagyonkezelő alapítványa, a fél országot pakolhatja bele

Megmagyarázhatatlanul sokat kellett rá várni, de csak megszületett Mészáros Lőrinc vagyonkezelő alapítványa is, ahova korlátlanul pakolhatja be az elmúlt évtizedekben összegyűjtött vagyonát, derül ki a bírósági nyilvántartásból. A felcsúti milliárdos ezt a nevet választotta:

Eternitas Vagyonkezelő Alapítvány.

Ez magyarul nagyjából annyit jelent, hogy az örökkévalóság vagy a halhatatlanság vagyonkezelő alapítványa.

Mészáros Lőrinc szintet lépett

Még annyit lehet róla tudni, hogy idén április 4-én alapították és május 2-án jegyezték be, a címe pedig a Mészáros-birodalom egyik központja, a Váci utca 38. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy mekkora vagyont, hány céget mentett be a vagyonkezelő alapítvány bástyái mögé Mészáros Lőrinc, aki egyedüli kurátor a civil szervezetben. Az biztos, hogy a törvényi előírás szerint a vagyonkezelő alapítvány minimális induló tőkéje 600 millió forint, amelyet pénzben vagy egyéb vagyoni eszközben kell az alapítvány rendelkezésére bocsátani. A vagyont ezt követően a vagyonkezelő alapítvány kuratóriuma vagy vagyonellenőre irányítja.

Az alapítvány céljai között egyelőre egy automatikus szöveg olvasható:

Célja az alapító okiratban meghatározott kedvezményezett anyagi jólétének, vagyoni biztonságának a hosszú távú biztosítása, a vagyon egységének megőrzése, a vagyon folyamatos gyarapítása és az erre alapozott megfelelő színvonalú életvitel biztosítása.

Ezt a szöveget már több vagyonkezelő alapítvány céljai között is lehetett olvasni, így feltételezhető, hogy akkor jelenik ez meg, ha igazából nincs más célja az alapítványnak, mint a vagyon megőrzése és gyarapítása.

Sejthető volt, hogy előbb-utóbb Mészáros Lőrinc, akinek becsült vagyona 600 milliárd forint körül van, is létrehozza a maga vagyonkezelő alapítványát. Idén januárban és februárban komplett cikksorozatban mutattuk be, hogy bizonyos körökben szinte már kínosnak számít, ha az embernek nincs egy vagyonkezelő alapítványa. Az kevésbé meglepő, hogy a széles körben ismert milliárdosok, mint Csányi Sándor és Hernádi Zsolt megcsinálta a maga alapítványát, de a NER kevésbé nevezetes, de jelentős pénzek felett diszponáló arcai is gründoltak már maguknak egy ilyen civil szervezetet. Például a győri, miskolci és a pécsi kaszinónak, valamint a fél dohánypiacnak is ilyen alapítvány lett a végső tulajdonmosa.

Lapunk kérdésére Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter még februárban azt mondta: szerinte nincs azzal semmi gond, hogy lassan minden vagyonkezelő alapítványok tulajdonában lesz Magyarországon.

Ez nem egy újfajta adóelkerülési rendszer, erre nem alkalmas, ez egy jó intézmény, amely nyugaton számtalan országban létezik. Komoly vagyon egyben tartására ad lehetőséget

- válaszolta. Gulyás Gergely szerint azért teremtettek ilyen lehetőséget, mert jó, ha ezek a vagyonok Magyarországon maradnak és nem mennek külföldre. A miniszter még annyit mondott az ügyről, hogy nem sajnálják a gazdagságot senkitől, és jó, hogy van egy ilyen lehetőségük, de a kötelezettségeiknek nekik is eleget kell tennük.

Időben pedig nagyon úgy tűnik, hogy a leggazdagabb magyarok nagyon igyekeztek, hogy még 2024 előtt meglegyen a maguk vagyonkezelő alapítványa. Hernádi Zsolt Mol-vezér Continuum Vagyonkezelő Alapítványa tavaly október óta létezik. A hódmezővásárhelyi Sánta család is úgy döntött, hogy a komplett dohányipari és napelemes céghálóját vagyonkezelő alapítványok védőernyője alá tereli. Mészáros Lőrinc tehát legalább fél, de inkább egy évvel később hozta csak össze az alapítványát, mint milliárdos társai.

A vagyonkezelői alapítványoknak nyilvánvalóan van egy olyan előnyük, ami miatt a leggazdagabb magyarok úgy döntöttek, hogy átpakolják ide a céges érdekeltségüket. Ezt pedig az adózásnál kell keresni, hiába cáfolja ezt Gulyás Gergely. Az adószakértők szerint a magánalapítványokhoz számos adózási előny kapcsolódik, amelyek miatt megérheti a hosszú távú vagyontervezés ezen formáit választani. Dr. Simon Stella például arról írt a Portfólión, hogy sokan használják a holdingstruktúra alternatívájaként, amihez képest számottevő előny, hogy ha a kezelt vagyonnak az adóévben csak befektetett pénzügyi eszközökből, követelésekből, értékpapírokból vagy pénzeszközökből származó bevétele van, és a kedvezményezett természetes személy, akkor a kezelt vagyon társaságiadó-mentességet élvez.

Ami pedig egyszer egy alapítványba bekerül, azt nagyon nehéz lesz onnan kipiszkálni. Debrecenben például úgy fogalmazott Magyar Péter, a Tisza Párt alelnöke, hogy feloszlatják az Orbán-Tiborcz-Mészáros részvénytársaságot. Nos, ami a felcsúti milliárdos érinti: az már nemcsak részvénytársaság, hanem vagyonkezelő alapítvány, amit az alapítókon vagy örökösökön kívül senki nem tud feloszlatni.