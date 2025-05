Mészáros Lőrinc vagyona akkora, mint a magyar GDP 1,6 százaléka

Az új adat alapján Mészáros vagyona egy év alatt másfélszeresére nőtt, 2022 óta pedig megháromszorozódott. A listából az is kiderül: 2015-ben, Simicska Lajos bukása előtt Mészáros Lőrinc még csak alig 8 milliárd forinttal szerepelt a rangsorban. Ez azt jelenti, hogy tíz év alatt közel 200-szorosára nőtt a vagyona.

Az is kiderült, hogy ki a leggazdagabb magyar nő.

