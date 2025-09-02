Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Az 1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2*4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. 08.31.-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029.08.31.-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végezzük el, hogy mindvégig biztosítjuk a közlekedők számára a 2*2 forgalmi sávot.

Az M1 bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a Koncessziós Társaság 2025 és 2034 között, az M1 mellett bővíti az M7 és az M3 autópályákat 299 km hosszan és épít 279 km új gyorsforgalmi utat is – közölte a minisztérium