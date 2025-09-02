Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Makró Autópályák, autóutak Mészáros Lőrinc

Mészáros Lőrincék belevágtak Magyarország legnagyobb autópálya bővítésébe

mfor.hu

Még ebben az évtizedben elkészülhetnek.

Szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-en. Az Építési és Közlekedési Minisztérium felügyeletével és támogatásával Magyarország legnagyobb autópálya bővítése veszi kezdetét. A kivitelezés a belső elválasztó sáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Az 1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára, így akár 2*4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.

A Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. 08.31.-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029.08.31.-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végezzük el, hogy mindvégig biztosítjuk a közlekedők számára a 2*2 forgalmi sávot.

Az M1 bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a Magyar Állammal kötött Koncessziós Szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. Az elmúlt évtizedek legnagyobb autópálya bővítése része annak a 10 éves fejlesztési időszaknak, amely során a Koncessziós Társaság 2025 és 2034 között, az M1 mellett bővíti az M7 és az M3 autópályákat 299 km hosszan és épít 279 km új gyorsforgalmi utat is – közölte a minisztérium

 

