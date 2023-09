Mészáros Lőrincék már mentőautókat is javítanak

Mészáros Lőrinc autószerelő vállalkozása javíthatja a mentőautókat a következő négy évben, összesen négymilliárd forintért – szúrta ki a 444 az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben.

A közbeszerzés tárgya gépjárművek teljes körű garancia-és szavatossági időn túli javítása, melyeket az Országos Mentőszolgálat a saját műhelyében bármely okból nem tud, vagy nem akar elvégezni. A keretösszeg évente 1 milliárd forint a következő 48 hónapban.

Kifogyhatatlan Mészáros Lőrincék tevékenységi körének palettája. Fotó: Depositphotos

Az OMSZ ajánlatkérésére két cég jelentkezett nyílt pályázaton, a Mészáros Autó Javító Kft. és Turcsán Autószervíz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, amelyet formai hibák miatt kizárták. Utóbbi az Optenben található adatok szerint elég kis cég, mindössze 7 alkalmazottja van és bár az utóbbi években ugrásszerűen nőttek a bevételei, még tavaly is csak 232 millió forint folyt be hozzájuk, kevesebb mint negyedannyi, amennyi értékű munkát most az OMSZ-től kapnának egy évre bontva.

A Mészáros Autó Javító Kft. ezzel szemben 650 millió forint árbevételt könyvelt, bár így is veszteséget termelt, mínusz 383 millió lett az eredménye.

Mészáros Lőrinc az utóbbi pár évben autós vonalon is erősített, a szerviz mellett kereskedése is van. Az Mészáros M1 Autókereskedő Kft. szintén sikerrel szerepel közbeszerzéseken, idén a Nemzeti Agrárkamara tenderét húzták be, 876 millió forintért üzemeltethetik három éven át a szervezet flottáját. Alvállalkozóként ebben a bizniszben is felbukkan a Mészáros Autó Javító Kft.