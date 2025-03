Mészáros Lőrincék nekiesnek az autópályáknak

Magyarország történelmének legnagyobb gyorsforgalmi útfelújítása a március 15.-i ünnepi hétvégét követően, idén is folytatódik, várhatóan március 17-től. 2025-ben, a tervek szerint további 3,2 millió négyzetméteren kapnak új burkolatot az MKIF Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utak. Emellett felújítunk 40 hidat, és 30 pihenőhelyet is. A tervek szerint 2025-ben az M3, M7, M1, M35 pályákon lesz a legtöbb munka, de ezen kívül 7 másik gyorsforgalmi úton is dolgozunk (M15, M85, M86, M30, M4, M70, M8)