Mészáros Lőrincnek is köszönhető egy meghökkentő fejlemény?

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában, annak apropóján, hogy az MNB adatai alapján a magyar családok GDP-arányosan számolt pénzügyi vagyona még a leggazdagabbnak számító Luxemburg e mutatóját is lekörözi.

Az utóbbi években kénytelenek voltunk hozzászokni ahhoz, hogy ha a kormány egy mutatót sikerként tüntet fel – pláne nemzetközi összehasonlításban –, az nem feltétlenül tükrözi a valóságot, inkább az önfényező píár-munka eredménye.

Ám úgy tűnik, az, amivel a nemzetgazdasági miniszter elbüszkélkedett 2024 végén, kilóg e sorból: a háztartások GDP-arányosan számolt nettó pénzügyi vagyona valóban kiemelkedő. Nemcsak szűkebb pátriánkban, Közép- és Kelet-Európában, ahol a cseheket, a lengyeleket és a szlovákokat is leköröztük, hanem az egész kontinensen. Kapaszkodjanak meg: Finnország, Írország mellett annak a Luxemburgnak is alacsonyabb e rátája, amely az egy főre eső GDP tekintetében a leggazdagabb európai ország.

Más kérdés, hogy az összállomány alapján egy családra jutó 28 millió forint láttán rengetegen kaphatják fel a fejüket. Hiszen, ahogy az az átlagoknál esetenként lenni szokott, a középérték rendkívül nagy szélsőségek alapján jött ki. Vagyis, sok olyan család akad, aki csak 1-2 milló forintos megtakarítással rendelkezik – vagy még annyival sem –, míg a másik végletet a leggazdagabb magyarok milliárdjai jelentik. Köztük is az első számúé, Mészáros Lőrincé, aki immár ezermilliárdos vagyon felett diszponál.

Ezt a témát is körüljárta főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában, amelyet itt hallgathat meg:

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)

