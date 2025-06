Nagyon megdrágíthatja a tankolást az újabb háború

Már hétközben is idegesen reagáltak a befektetők az újabb közel-keleti konfliktusra. A múlt héten még 65 dollár körül mozgó Brent olaj árfolyama 68-69 dollárig szökött fel arra a hírre, hogy az Egyesült Államok evakuálja Iránból a diplomatáit. Ez ugyanis előrevetítette, hogy rövid időn belül Izrael csapásokat mér majd a perzsa államra. A csütörtök este végrehajtott, majd pénteken folytatódó támadások azt jelzik, hogy Izrael gyakorlatilag háborút indított Irán ellen. Erre reagálva az olaj árfolyama kilőtt, és az éjszaka folyamán a Brent 78 dollár felett is járt, később némileg korrigált és 74-75 dolláros szint között mozgott.

A hazai üzemanyagpiac ezt a – nagyjából 8 százalékos – ugrást nem reagálta le, ám a hétközbeni drágulás már a magyar árakban is megmutatkozott. Emiatt a hétközbeni és a szombati emelések révén a dízel összesen 10 forinttal drágult, miközben a benzin ára 5 forinttal emelkedett.

Mivel az olajpiacon egy ekkora áremelkedés gyorsan be szokott gyűrűzni a végtermékek árába is, az uniós összesítés talán kevésbé releváns.

Az uniós összesítéshez használt adatgyűjtés a hét elején történt, így akkor még az árak viszonylagos stabilitásáról beszélhettünk. Ennek ellenére az Mfor Üzemanyagár-figyelő elemzéséhez szolgáló Weekly Oil Bulletin adatai szerint nőtt azon államok száma, ahol a magyarországinál olcsóbb árak voltak. Az egy héttel korábbi kilenc országgal szemben most tizenegy olyan volt, ahol átlagosan alacsonyabb árakat regisztráltak, mint nálunk.

Ennek ellenére a régiós sorrendben nem változott a magyar pozíció, ezen a héten is öt olyan ország volt, ahol olcsóbban lehet benzint tankolni, mint itthon, és három olyan, ahol magasabbak az árak.

A benzinnel szemben a gázolaj esetén még kisebb változást láthatunk az uniós sorrendben, és ezúttal a magyar helyezés sem változott. A friss uniós rangsorban 13 olyan ország volt, ahol kevesebbet kellett fizetni a dízelért.

A Weekly Oil Bulletin adatai szerint ezúttal is csak Ausztriában és Szlovéniában kell többet fizetni a dízelért, minden más környékbeli uniós országban olcsóbban lehet tankolni, mint Magyarországon.

Mit hoz az izraeli támadás?

Nagyon sok a bizonytalanság a csütörtök este kezdődött harcok kapcsán, emiatt az olaj ára is igen hektikusan változik. Azt ugyanakkor leszögezhetjük, hogy az olajár szignifikánsan megugrott, miután Izrael csapást mért Irán katonai és nukleáris infrastruktúrájára, a Brent olaj ára péntek délután a 74-75 dolláros sávban mozgott, ami több hónapi csúcsnak számít.

Az elemzői kommentárok szerint az iráni kitermelés kiesése önmagában messze nem okoz ekkora problémát, hiszen az ország piaci súlya nem olyan jelentős. Ugyanakkor a bizonytalanság növekedése és az esetleges eszkalációs félelmekkel indokolható a mostani áremelkedés. Az iráni válaszcsapások mérsékeltek voltak, Izrael pedig pénteken már újabb célpontokat támadott, ami felveti annak a lehetőségét, hogy Teherán nem lesz képes átfogó ellentámadásra.

Arról, hogy miért pont most támadta meg Izrael Iránt, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár írt részletesen.

A befektetők legnagyobb félelme az, hogy Irán a tengeri kereskedelem és az olajszállítás szempontjából is kulcsfontosságú Hormuzi-szorost lezárja. Ehhez persze komolyabb katonai potenciál kell, hiszen egy ilyen próbálkozásra reagálva szinte biztos, hogy Izrael mellett az Egyesült Államok is bevetné az Öböl környékén állomásozó haderejét. Ha ez mégis sikerülne Iránnak, akkor 100 dolláros, vagy még annál is drágább olajár jöhet.

A magyar kutakon a héten látott áremelkedés már előrevetíti a további drágulást, ami ugyanakkor várakozásunk szerint csak lassabban fog bekövetkezni. A vállalatok ugyanis a készletek függvényében alkalmazzák ezt. (Az ugyanakkor általános megfigyelés, hogy nagyobb áresés esetén a korábban drágábban vásárolt készleteket mindig kivezetik, míg az árak megugrásánál mindig sokkal gyorsabban megy az átárazás.)

Az Mfor Üzemanyagár-figyelő előrejelzése szerint az olaj árának fent részletezett megugrása a benzinkutakon is érezhető lesz, mivel az importált olajköltségeket továbbhárítják a finomítók a fogyasztókra. Ez a jövő héten literenként további 5-15 forintos emelkedést eredményezhet a magyar üzemanyagpiacon. Ha Irán képtelen lesz komolyabb ellenállásra, akkor az olaj gyorsan korrigálhat és a hazai benzinár is követheti ezt. Abban az esetben viszont, ha a harcok tartósan elhúzódnak, úgy, nem fogjuk ennyivel megúszni.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatják, ezek azonban később frissülhetnek.