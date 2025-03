Már megint egy veszélyes szinthez közelít a benzin, de el is éri?

Donald Trump kül- és gazdaságpolitikája miatt továbbra is bizonytalanság uralja a nemzetközi piacokat. Ennek következtében a dollár tovább gyengült az elmúlt napokban, ez pedig az üzemanyagárakra is kedvezően hatott. Az árcsökkenést segítette az olaj tőzsdei árának esése is, igaz, a hét második felében az energiahordozó jegyzése már korrigált. Így február vége óta mind a benzin, mind pedig a gázolaj magyarországi ára látványosan mérséklődött.

Az árcsökkenés egyébként az Európai Unióban általános volt, így az általunk is rendszeresen ismertetett rangsorban nem változott a magyar árak helyezése. Ahogy egy héttel korábban, most is tíz olyan ország volt, ahol a 95-ös oktánszámú benzin ára elmarad a magyarországitól az uniós Weekly Oil Bulletin adatai szerint.

A régióban ennek ellenére sikerült viszonylag olcsóbbá válni, így most csak négy olyan országot találhatunk a rangsorban, ahol kevessebbért lehet tankolni, mint nálunk. A friss adatok szerint ugyanis a szlovén kutaknál drágább most az üzemanyag.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kísérleti statisztikája is megerősíti az Mfor Üzemanyagár-figyelő beszámolóját. Mint írják: az EU által kiadott Weekly Oil Bulletin adatai alapján Magyarországon a 95-ös oktánszámú motorbenzin átlagára februárban 625 forint volt, ami 6 forinttal, azaz 1,0 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 631 forintos átlagértékénél. A régió országaiban a februári átlagár 610 forint volt, ennél a magyar 2,5 százalékkal, azaz 15 forinttal magasabb volt. Az előző havi adathoz képest 10 forinttal csökkent a 95-ös benzin átlagára hazánkban. Ezzel párhuzamosan a szomszédos és a régiós országokban megfigyelt átlag is mérséklődött, 7, illetve 8 forinttal.

A gázolaj esetén hagyományosan rosszabb a magyar árak helyzete. Nem volt ez másképpen most sem, hiszen tizenkét olyan ország volt, ahol az átlagos ár alatta marad a magyarnak.

Annak ellenére, hogy az uniós összevetésben nem lettünk olcsóbbak, a régiós országokhoz képest mégis javítottunk. Szlovéniában ugyanis nemcsak a benzin, de a gázolaj is drágább, mint nálunk, így Horvátországgal és Ausztriával összességében három régiós országban kérnek többet a dízelért, mint nálunk.

A KSH a gázolaj ára kapcsán az alábbiakat írta: a dízelüzemanyag havi átlagára Magyarországon 641 forint volt, ami 6 forinttal, 0,9 százalékkal alacsonyabb a szomszédos országok 647 forintos átlagértékénél. A 622 forintos régiós átlagárat 19 forinttal, 3,1 százalékkal meghaladta a dízelüzemanyag hazai átlagára. Az előző havi adathoz képest 12 forinttal mérséklődött a gázolaj magyarországi havi átlagára. Az átlag a szomszédos országokban 8, a régiós országokban pedig 9 forinttal csökkent a januári adathoz képest.

Megállt az olaj áresése, de heti szinten így is olcsóbb lett

Az olajárak emelkedtek pénteken, de október óta így is a legnagyobb heti csökkenést láthattuk. Ennek hátterében a szakértők szerint az Egyesült Államok vámpolitikája miatt kialakult bizonytalanság áll, ez ugyanis sokak szerint nemcsak magasabb inflációt okoz, de világszerte csökkentheti a gazdasági növekedést. Mindez pedig olajpiaci szempontból a kereslet lanyhulásával járhat, ami már csak azért is jelent áresést, mert közben az amerikai elnök mindent megtesz, hogy a főbb termelők növeljék a kibocsátásukat.

A világgazdaságnak nem jó amit Trump csinál, de legalább a benzin olcsóbb lett

Fotó: Depositphotos

A Brent pénteken a 70 dolláros szint fölé kúszott, miközben az Egyesült Államokban irányadó WTI 67 dollár környékén mozgott. Ez azt jelenti, hogy a múlt péntekhez képest a Brent olaj árfolyama közel 5 százalékkal zuhant. Ha az alapanyagár-változásához hasonlítjuk a finomított termékek árcsökkenését, akkor azt mondhatjuk, hogy bőven lenne tere a további áresésnek.

Persze a finomítók és a forgalmazók egyelőre kivárnak. Ugyanakkor, ha rövid időn belül nem látunk éles fordulatot az amerikai vámpolitikában, az a végtermékek esetén is további áresést hozhat. Más kérdés, hogy bármi elképzelhető, hiszen a kedden életbe lépett – Kanadát és Mexikót sújtó – vámok jelentős részét csütörtökön már fel is függesztették, így per pillanat leginkább az tűnik biztosnak, hogy minden bizonytalan.

A magyarázatok szerint Trump lépései azért is károsak, mert maguk a vámok is gátolják a gazdasági növekedést. Mindezt tetézi, hogy a politikai bizonytalanság lassítja az üzleti döntéseket, ami a gazdaságra is kihat. Ráadásul Donald Trump döntései miatt az utóbbi egy hétben a dollár is érdemben gyengült (laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár valós idejű árfolyamait itt követheti), ami a magyar autósok számára jó hír, hiszen az olajtermékek piacán ezt a devizát használják az elszámoláshoz.

Összességében tehát további árcsökkenés is jöhet a kutakon, ha nem lesz akár az olaj, akár a dollár esetében éles fordulat. Az Mfor Üzemanyagár-figyelő prognózisa szerint a következő napokban a benzin átlagára tovább közelíthet a 600-as szinthez, míg gázolaj esetén a 620 alatt szint lehet reális.

A grafikonok a cikkünk megjelenésekor aktuális adatokat mutatja, ezek azonban később frissülhetnek.