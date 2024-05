Megint megvédték a magyar családokat, bár nem tudjuk milyen áron

Szavak szintjén élesen kritizálta a Mol az elmúlt hetekben a kormány fenyegetését. Mint ismert, Nagy Márton legutóbb két hét haladékot adott az „önkéntes árcsökkentésre”. Úgy tűnik, addig mégsem akartak elmenni, hogy kiderüljön tényleg lesz-e ársapka, vagy a nemzetgazdasági minisztertől csak üres fenyegetőzést láttunk. Így a héten több lépésben az európai és régiós változásoknál nagyobb árcsökkentést hajtott végre a magyar olajóriás.

Ennek köszönhetően, mint az Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) közleményéből kiderült, az üzemanyagok régiós átlagára a benzinnél 7, a dízelnél 12 forinttal csökkent a héten, miközben a hazai kiskereskedelmi árak a benzinnél és a gázolajnál is akár 17-17 forinttal mérséklődtek. A szakmai szervezet szerint a magyarországi benzinár a régiós átlagár alatt található, míg a dízel közel azonos szinten van.

A MÁSZ hozzáteszi, a számok értelmezéséhez fontos leszögezni, hogy az üzemanyagárakat döntően a makrogazdasági folyamatok, geopolitikai konfliktusok és a forint árfolyama befolyásolják. Az elmúlt napokban mérséklődtek az olajtermékek árai, a forint erősödése mellett. A kőolaj ára csökkent, amire többek közt hatással volt az amerikai nyersolajkészletek váratlan növekedése és az Izrael-Hamász közötti közelgő tűzszünetre utaló jelek is, amelyek enyhítenék a közel-keleti ellátási aggodalmakat.

Ha megnézzük a benzin esetében az uniós rangsort, akkor minimális javulást észlelhetünk a magyar helyezésnél.

A régiós összevetésben ugyan nem változott a magyar árak helyzete, ám az értéket tekintve közelebb kerültünk az átlaghoz. (Korábbi elemzésünkben írtunk arról, hogy a Központi Statisztikai Hivatal által vett régiós országok listája és a lapunk által immár közel egy éve végzett összehasonlítás során alapul vett államok nem egyeznek meg.)

A gázolaj esetében látványosabb a változás az uniós rangsorban, hiszen több országnál is olcsóbb lett nálunk tankolni.

Ami pedig a lapunk által vett régiós összevetést illeti, abban végre nem Ausztriával versenyzünk úgymond a legdrágább gázolaj címért. Igaz, a középmezőnyhöz, a lengyel, cseh és szlovén árakhoz képest még mindig többet kell fizetni a magyar kutaknál ezért az üzemanyagfajtáért.

Arról korábban többször írtunk, hogy a magyar árak ugyan valóban a régiós átlag felett vannak, gyakorlatilag az árstop 2022. decemberi eltörlése óta. Ebben a kormány által generált bizonytalan gazdálkodási környezet és az adóterhelés is nagyon komoly szerepet játszott. Érdemes megjegyezni, hogy a kormány ugyan belekényszerítette az üzemanyag-kereskedőket az árcsökkentésbe, de ez a vállalkozások jövedelmezőségének a kárára megy. A piaci szereplők helyzete és nagysága igen heterogén, így lesz olyan vállalkozás, amely számára ez kisebb érvágás lesz, mások számára azonban fájdalmas is lehet. A fentiek miatt várhatóan más-más módon fognak erre a helyzetre reagálni, a közgazdasági logika alapján ugyanakkor a lépés következménye az lehet, hogy kevesebb beruházást, fejlesztést hajtanak végre, és valószínűleg a munkaerőköltségen is spórolni próbálnak majd.

Ha már spórolás, akkor érdemes a számok mögé nézni. Óriási meglepetés lenne, ha a kikényszerített árcsökkenést a kormány nem politikai célra használná, és nem címkézné fel a "Megvédtük a magyar családokat!" szlogennel. Éppen ezért fontosnak tartjuk megnézni, hogy ez valójában milyen hatással jár a magyar emberek életére. A magánhasználatú autóknál az átlagosnak tekinthető éves 15 ezer kilométeres futás mellett

a mostani árcsökkentés nagyságrendileg 1500 forintos megtakarítást jelent havonta. Nem kívánjuk ezt lebecsülni, hiszen ebből a pénzből másfél kiló kenyér vagy 60 deka hús is vásárolható, de azért érdemes a történteket a helyükön kezelni.

Forrásaink szerint ugyanakkor a mostani árak mellett még nyereséges lehet az üzemanyagok forgalmazása, ha a kormány nem tesz további lépéseket és nem akar még nagyobb árcsökkentést, akkor a 2022-es évben látott üzemanyaghiány várhatóan nem fog visszatérni.

Egyelőre nem kell hiányra készülni

Fotó: Király Béla / Mfor

Merre tovább?

Ahogy az a MÁSZ fenti közleményéből és a korábbi Mfor Üzemanyagár-figyelőkből is rendre kiderült, az árak nem a benzinutasok vagy a politika óhaja szerint változnak, hanem a nemzetközi folyamatok eredményeként. Ebből a szempontból kedvező folyamatokat láthattunk. Hiszen míg az előző körképünk idején 89 dollár volt a Brent olaj hordónkénti ára, addig a hét végén már 85 dollár alatt forgott a nemzetközi tőzsdéken.

Az, hogy az olaj ára három hónapos mélypontra került több tényező együttes eredménye. Egyrészt az utóbbi időszak geopolitikai feszültségei enyhülni látszanak, a közel-keleti régióban, ha nem is bíztató, de a korábbinál jóval kevésbé aggasztó irányba mennek a dolgok. Az amerikai készletadatok a vártnál kedvezőbben alakulnak, és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed a héten újra megerősítette, hogy egyelőre nem tervez kamatcsökkentést. Utóbbi egyébként a gazdasági aktivitást segítené, ez pedig a kereslet bővülésével járhatna a tankönyvi elvek alapján. Összességében tehát mind a keresleti, mind a kínálati oldalon egy alacsonyabb egyensúlyi ár felé történt elmozdulás a héten. A nyersolaj 6 százalékos áresése a feldolgozott termékek tőzsdei árában is jelentkezett, így ott is lefele tartottak az árak.