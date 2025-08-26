Varga Mihály megnevezte az infláció fő felelősét – percről percre az MNB-elnök sajtótájékoztatója

Az MNB monetáris tanácsa 6,5 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot. Az okokról az elnök számolt be. Többek között arról, hogy túl magasak az inflációs várakozások – mind a lakosságiak, mind a vállalatiak –, azokat hűteni szükséges.

Ahogy arról beszámoltunk, az előzetes várakozásoknak megfelelően az MNB nem változtatott a jegybanki alapkamat mértékén. Az indoklást szokás szerint Varga Mihály MNB-elnök ismertette.

A forint meg se rezzent a kamatdöntésre A vezető devizák gyakorlatilag ugyanott állnak, mint azelőtt, hogy nyilvánosságra került volna, 6,5 százalék marad a jegybanki alapkamat. Egy euróért így 397 forintot kell adni a bankközi devizapiacon, egy dollárért meg közel 341-et. További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

Kezdünk Némi késéssel, de indul Varga Mihály jegybankelnök sajtótájékoztatója.

Óvatos és türelmes monetáris politika indokolt A kamatdöntés ismertetése után Varga Mihály kijelentette, hogy továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikai megközelítés indokolt, amelynek két fő eleme a pénzügyi piaci stabilitás fenntartása és az inflációs várakozások horgonyzása. A Monetáris Tanács előretekintő iránymutatása nem változott.

Vegyes környezeti hatások Míg a nemzetközi befektetői hangulat javult, addig a piaci folyamatok a geopolitikai és kereskedelmi konfliktusokra érzékenyen reagáltak. A mértékadó amerikai tőzsdeindexek historikus csúcsra emelkedtek, miközben az amerikai hosszú hozamok mérséklődtek. A kedvezőtlen makrogazdasági adatok közlését követően a Federal Reserve várt kamatpályája lefelé tolódott, a piaci árazások alapján idén év végéig legalább kettő 25 bázispontos kamatcsökkentésre kerülhet sor. Az Európai Központi Bank esetében a piacok legfeljebb további egy 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak ugyanerre az időszakra. Az elmúlt hónap során a régiós jegybankok közül a cseh és a román jegybank nem változtatott a kamatkondíciókon.

Visszafogott maradt a hazai gazdasági konjunktúra 2025 második negyedévében 0,1 százalékkal bővült a GDP éves összevetésben – emlékeztetett Varga Mihály. Aki rámutatott arra, hogy a beérkezett adat összhangban alakult a júniusi Inflációs jelentés előrejelzésével. A bruttó hazai terméket pozitívan befolyásolta a szolgáltatások teljesítménye, míg az ipar és a mezőgazdaság fékezte azt. A lakossági fogyasztás stabil növekedése mellett a beruházások elhúzódó visszaesést mutatnak, miközben a bizonytalan világpiaci környezet általánosan szűkíti az ipari termékek exportját. A munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, miközben a béremelkedés üteme májusban lassult. A magyar gazdaság teljesítményére rányomja a bélyegét a német gazdaság gyengélkedése. A külső egyensúlyi mutatóink megnyugtatóan alakulnak, a gazdaságban megfigyelhető belső kereslet élénkülése ezt a közeljövőben alakíthatja, ezt a jegybank szorosan nyomon követi - mondja Varga. Az inflációs alapfolyamatok a jegybank 3 százalékos céja felett alakulnak, több területen erős átárazásokat lát a jegybank. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magasak. Ennek mutatói nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.

Hiány a folyó fizetési mérlegben A deficit az előző hónaphoz képest kismértékű, amelyet az áruexport enyhe mérséklődése és az áruimport kismértékű emelkedése mellett átmeneti egyenlegcsökkentő tételek is előidéztek.

Az árrésstop hatása Varga Mihály szerint a hatósági és önkéntes árkorlátozások összesen 1,5 százalékponttal mérsékelték az inflációt. Ugyanakkor továbbra is erős vállalati átárazások figyelhetők meg, így az inflációs alapfolyamatok továbbra is a 3 százalékos jegybanki cél felett alakulnak. A lakossági inflációs várakozások továbbra is magas szintűek, ezek nincsenek összhangban sem a jegybanki céllal, sem a jelenlegi inflációval.

Élénkül a lakáshitelezés A háztartási hitelezés már az év eddigi részében is dinamikus volt, ennek éves üteme 13 százalékra gyorsult, a lakásárak éves szinten 15,9 százalékkal mentek fel, ezen belül azonban Budapesten 24,3 százalékkal. Mivel e drágulás miatt több társadalmi csoport esetében csökken a saját lakáshoz jutás esélye, így indokolt lehet a kormányzati beavatkozás – mutatott rá az MNB elnöke. A szeptember 1-jétől induló Otthon Start Program élénkítheti a keresletet, ami azért tompíthatja Varga szerint a lakásárak további növekedését, ha a program hatására nagy számban indulnak el az árkorlátnak megfelelő új lakóingatlan-fejlesztések.

Jönnek a kérdések Az MNB-alapítvánnyal kapcsolatban Varga Mihály emlékeztetett, nyolc pontban feljelentést tett a jegybank alapítványának kuratóriuma, többek között a számviteli rend megsértése, magánokirathamisítás ügyében, várják az eredményt. Például azt, hogy történt-e vagyonvesztés.

Az inflációs várakozásokról A jegybank ezeket folyamatosan vizsgálja, s ezek alapján látják úgy, hogy hűteni szükséges ezeket. De Varga Mihály optimista, mivel mind a vállalati, mind a lakossági inflációs várakozások csökkentek.

A 3 százalékos lakáskamatról Mindig is voltak olyan programok, amelyekben a hitelek árazása eltért az általános piaci árazástól – jelentette ki az MNB elnöke. Úgy vélte, a kormánynál az általános lakáspiaci tendencia indokolhatta a 3 százalékos hitel bevezetését, amelynek az általános kamatszintre csak áttételesen van csekély hatása.

10 vagy 20 százalékos önerő? A pénzügyi stabilitási tanács még a héten dönt arról, hogy a 3 százalékos lakáshitel igénylésénél a 10 százalékos önerő általánosabb legyen (vagyis vonatkozzon a 41 évesnél idősebbekre). A jegybank folyamatos számításokat végez a várható lakáspiaci hatásokat illetően, de erről még korai beszámolni – jelentette ki Varga Mihály.

A vámmegállapodás hatása Jó hír, hogy van megállapodás az Európai Unió és az Egyesült Államok között, a rossz, hogy a 15 százalék lett általános vámmérték kedvezőtlenül érinti a gazdaságot – hangsúlyozta az MNB elnöke. Szerinte ezeket a hatásokat vállalati szintű elemzésekben lehet majd megmérni, egyelőre korai konkrét hatásokról beszélni, de a bizonytalanság csökkenésének jótékony hatása már tetten érhető.

Kell-e változtatni a költségvetést? A költségvetésre vonatkozó MNB-előrejelzést egyelőre nem kell felülvizsgálni, a jegybank úgy látja, hogy a kormány elkötelezett a hiánycél fenntartása mellett – jelentette ki Varga Mihály.

A forint jól fogadta a kamatdöntést A sajtótájékoztatót követően vessünk egy pillantást az árfolyamokra. Nos, a forint Varga Mihály szavait megnyugtatóan fogadta, az euróval szemben 397-ről 396,4 forintra, míg a dollárral szemben 341-ről 340,145 forintra erősödött. Majd meglátjuk, hogyan megy tovább. További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.