Mi az oka a magyar hátramenetnek?

Az összesítés szerint mindössze hét vármegyében és Budapesten volt növekedés. A többiben csökkenés látható. Ráadásul az ipari szempontból kiemelten fontos Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron is hanyatlást szenvedhetett el.

A múlt év gyenge gazdasági teljesítménye részben az ipar hátramenetével magyarázható, a termelés volumene éves szinten 4 százalékkal csökkent 2024-ben 2023-hoz képest az első becslés szerint. A legrészletesebb, vármegyékre bontott adatok csak a múlt év első kilenc hónapjáról vannak meg, de ezekből is jól látszik, hogy hol nőtt az egy főre jutó ipari termelés értéke és melyik vármegyében csökkent.

A legfontosabb ipari térségekben is csökkent tavaly az egy főre jutó termelés értéke. Ez nagyban szerepet játszott az ipari termelés hanyatlásában. A hét ábráján a részletes számok.

