Mi lapul a kormány adócsomagjaiban?

Az első adócsomag legjelentősebb változásai közvetlenül érintik a családokat, munkavállalókat és vállalkozásokat. Egyszerűsödik az anyák adókedvezményének érvényesítéshez szükséges nyilatkozat, az folytatólagossá válik, és a 30. életévüket év közben betöltő anyáknak sem kell arányosítaniuk a kedvezményt, ami jelentős adminisztrációs könnyítést jelent. Emellett az elektronikus fizetéssel kapcsolatos visszaélések miatt a bankok által önkéntesen adott kártérítések adómentessé válnak, ami a digitális pénzügyi tranzakciók biztonságát növeli.

„Az első adócsomagban számos technikai és adminisztratív módosítás is megjelenik, amelyek a mindennapi működést és az adózási folyamatokat is érintik. Ezek pontos hatásai sokszor csak alapos szakértői értelmezéssel válnak egyértelművé, ezért a vállalatoknak mindenképp érdemes külső tanácsadóval konzultálniuk, hogy elkerüljék a hibákat és kihasználják az adódó lehetőségeket” – hangsúlyozza Módos András, az EY adótanácsadási üzletágának vezetője.

A vállalkozásokat érintő változások között érdemes kiemelni a tartós megbízási jogviszony bevezetését, amely a munkaviszonyhoz hasonló biztosítotti jogállást eredményez, és új járulékfizetési szabályokat hoz. Az áfa-bevallásban pontosabb adatszolgáltatási kötelezettség jelenik meg a levont adóval kapcsolatosan, a csoportos áfa alanyok felelőssége bővül, és szigorodnak a kutatóintézetekkel közösen végzett kutatás-fejlesztési adókedvezmény feltételei is.

A második csomag várható intézkedései

„Míg az első csomag költségvetésre gyakorolt hatása igen mérsékelt, várhatóan sokkal nagyobb jelentőséggel bír majd ebből a szempontból a második. Különösen, ha annak része lesz a szociális hozzájárulási adó tervezett 1 százalékpontos csökkentése is, amely önmagában 200-220 milliárd forint adóbevétel-kieséssel járhat” – emelte ki Módos András.

További tehercsökkentési elemként értelmezhető, hogy a tervek szerint a kiskereskedelmi adó általános sávjainak értékhatárait megemelnék, a legfelső, 100 milliárd forintot meghaladó adóalapra vonatkozó sáv 120 milliárd forintra, a középső pedig 30 milliárd forintról 50 milliárd forint nő majd az előzetes kommunikáció alapján.

Az év végi második adócsomag további várható intézkedései:

Új környezetvédelmi fejlesztési adókedvezmény lenne elérhető. Bevezetnék a CISAF (Clean Industrial State Aid Framework) keretszabályait, amelynek célja a tiszta technológiák fejlesztésének és az ipari zöld átállás támogatása 2030-ig. Ezzel összefüggésben a kormány környezetvédelmi célú beruházások célzott támogatását tervezi. Hálózatfejlesztési támogatás kerülne bevezetésre az energiaszektorban az elosztóhálózat-üzemeltetők (DSO-k) számára. A jövedéki adó infláció szerinti emelését elhalasztanák. A KIVA értékhatárait várhatóan megduplázzák, ezzel is segítve a kisvállalkozásokat.

A két csomag elfogadása várhatóan november végén ér össze, de addig még be kell nyújtani a törvényjavaslatokat, megtörténik a két körös vita és a módosító javaslatokat is megtárgyalják, melyek közül elsősorban az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának javaslatait érdemes szemmel tartani.