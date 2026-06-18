Mi lesz a bankokkal a kormányváltás után? Erről is kérdezzük Jelasity Radovánt a Klasszis Klub Live-ban

A június 25-én, csütörtökön 15:30-kor kezdődő rendezvényünket a Klasszis Média YouTube-csatornáján és lapunk Facebook-oldalán követhetik élőben. A konkrét linket az eseményre előzetesen regisztráltaknak küldjük meg. Vendégünknek természetesen Ön is feltehet kérdéseket az adás alatt chaten, vagy előzetesen, a [email protected] címre is elküldheti azokat.

A rendszerváltásnak beillő kormányváltás után Jelasity Radován, az Erste elnök-vezérigazgatója nyilvánosan is a megkönnyebbülését fejezte ki, és éles kritikával illette a korábbi gazdaságpolitikát. Ahogy fogalmazott, „itt az idő, hogy újra szakmázzunk, ne politizáljunk”.

Ne feledjük, Orbán Viktor a választási kampányban kipellengérezte az Erstét, amiatt, hogy az osztrák tulajdonú bankcsoportnál vezető tisztséget betöltött Kármán András a Tisza Párt gazdasági szakértője lett – majd a Magyar-kormány pénzügyminisztere. Kármán kvázi elődje, a pénzügyminiszteri teendőket is magához vonó Nagy Márton nemzetgazdasági miniszterként pedig nem említette az Erstét azon öt nagybank között, amelyeknek szerinte hosszabb távon kellene maradniuk Magyarországon. Érdekes kérdés, vajon ilyen politikai támadások közepette hogyan tudja egy nagybanki vezető kezelni és leválasztani a napi üzletmenetről a közvetlen politikai nyomást.

Jelasity Radován azonban nemcsak az Erste első embere, hanem a Magyar Bankszövetség elnöke is. E pozíciójából fakadóan kézenfekvő, hogy megtudjuk, vajon hogyan látja a bankrendszert sújtó különadók és extraterhek, valamint a pont a választások előtt duplájára emelt összegű ingyenes készpénzfelvétel jövőjét az új politikai környezetben.

Jelasity Radován június 25-én, csütörtökön 15 óra 30 perckor lesz a Klasszis Klub Live vendége

Fotó: Erste

De természetesen az idén már a 6. évfolyamban járó Klasszis Klub Live jubileumi, 100. adásában kikérjük az Erste elnök-vezérigazgatójának véleményét a jelzáloghitelekre vonatkozó kamatstopról, amelyet már az új kormány hosszabbított meg szeptember 30-áig, hogy aztán azt követően egy célzottabb, a rászorulóknak szóló programot vezessen be a bankokkal egyeztetve. A döntés mintegy 200 ezer családot érinthet, akiknek októbertől megugorhat a havi törlesztőrészletük.

Egy másik kormánydöntés pedig a babaváró kölcsön 2026. június 30-án lejáró gyermekvállalási határidejét tolta ki 2026 október végéig azoknál a hitelekkel rendelkező pároknál, akiknél az eredeti, 5 éves határidő 2024. július 1. és 2026. október 31. között járt volna le. Ezzel a bajba jutott hitelesek elkerülik a büntetőkamatok visszafizetését. De mit szólnak ehhez a bankok, hogyan érintik a gazdálkodási adataikat ezek a változások?

Lesz tehát téma bőven a június 25-én, csütörtökön 15 óra 30 perckor kezdődő egyórás élő adásunkban. Amely során szokás szerint nemcsak mi, hanem olvasóink is kérdezhetnek vendégünktől.

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg: