Mi lesz a magyar gazdasággal a választások után? Ön is kérdezheti élőben Bokros Lajost

A beszélgetés tervezett témái:
- Mi a fő baja a gazdaságnak?
- Mit lehetne tenni rövid távon ahhoz, hogy megváltozzanak beinduljon a növekedés és mire lenne szükség közép- és hosszú távon?
- Csak blöff lehet Trump védőpajzsa?
- Óhatatlanul szükség lesz a választások után megszorításokra, bárki is alakíthat kormányt?
- Tényleg a magas MNB-alapkamat és Varga Mihály személye miatt ilyen erős a forint?
- Meddig tarthat a hitelminősítők Magyarországgal szembeni türelme?
- Tartogathat még meglepetéseket a vámháború, mi lehet a végkifejlete?
