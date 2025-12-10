1p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Makró Bokros Lajos Klasszis Klub Podcast Videók

Mi lesz a magyar gazdasággal a választások után? Ön is kérdezheti élőben Bokros Lajost

mfor.hu

A közgazdász, a Horn-kormány 1995-96 közötti pénzügyminisztere fél 4-től a Klasszis Média YouTube-csatornáján válaszol a mi és olvasóink, nézőink kérdéseire.

A beszélgetés tervezett témái:

  • Mi a fő baja a gazdaságnak?
  • Mit lehetne tenni rövid távon ahhoz, hogy megváltozzanak beinduljon a növekedés és mire lenne szükség közép- és hosszú távon?
  • Csak blöff lehet Trump védőpajzsa?
  • Óhatatlanul szükség lesz a választások után megszorításokra, bárki is alakíthat kormányt?
  • Tényleg a magas MNB-alapkamat és Varga Mihály személye miatt ilyen erős a forint?
  • Meddig tarthat a hitelminősítők Magyarországgal szembeni türelme?
  • Tartogathat még meglepetéseket a vámháború, mi lehet a végkifejlete?

Beszámolóink a Klasszis Klub korábbi rendezvényeiről itt találhatók meg:

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Rekordmagasra emelkedett az egyenlőtlenség hazánkban

Rekordmagasra emelkedett az egyenlőtlenség hazánkban

Nem csak a tavalyi évhez képest emelkedett az egyenlőtlenséget jelző mutató értéke, de 2004 óra nem láthattuk ilyen magasan.

Nem az a kérdés, hogy lesz-e adóemelés

Nem az a kérdés, hogy lesz-e adóemelés

Az Orbán-kormány a propaganda segítségével elterjesztette, hogy a választások után jelentős adóemelés jöhet. Látva a folyamatokat és a hitelminősítők véleményét, ez egyre valószínűbbnek tűnik. Valahogy kontrollálni kell ugyanis az elszálló hiányt. Paradoxon, hogy a Tisza esetleges győzelme esetén az uniós pénzek megszerzése sokat segíthet, míg az újabb Fidesz-kormányra keményebb költségcsökkentés és adóemelés vár.

Átcsoportosítással trükközik a kormány az EU helyreállítási alapjánál?

Így menthetnek meg jelentős pénzösszeget. 

Pénzügyi békéltetés babaváró kölcsönöknél

Pénzügyi békéltetés a babaváró kölcsönöknél

2019 nyarától érhető el az a szabadfelhasználású személyi kölcsön, amelyet a köznyelv babaváróként emleget. A hitel törlesztését kamatmentesen kezdheti meg az igénylő pár. A konstrukció alapján, ha a futamidő első 5 évében a vállalt gyermek megszületik, akkor a kamatmentesség fennmarad, illetve három évre szüneteltethető a törlesztés is, sőt, ha meghatározott időn belül további gyermekek születnek, akkor részben vagy egészben elengedhetik a tőketartozást. A viták akkor indulnak el a pénzügyi békéltetők előtt, ha az ügyintézés során probléma merül fel.

Donald Trump meghazudtolta Orbán Viktort pénzügyi védőpajzs ügyében

Donald Trump másképp emlékszik a pénzügyi védőpajzsos „megállapodásra”, mint Orbán Viktor

Kérte, de nem kapta meg a magyar kormányfő?

Lángba borulhat a Fekete-tenger – és mind megérezhetjük

Visszacsaphatnak az oroszok az árnyékflotta elleni támadások miatt, de ez nem csak Ukrajnának fog fájni.

Szijjártó Péter

Befogadja a magyar kormány a Török Áramlatot üzemeltető céget

Magyarországra költözik a Török Áramlatot üzemeltető vállalat Hollandiából, ezzel a földgázvezeték működése továbbra is biztosított lesz minden jogi és pénzügyi támadás ellenére – jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

Nagy Mártonnak át kell engednie az elismerést Varga Mihálynak?

Nagy Mártonnak át kell engednie az elismerést Varga Mihálynak?

A hazai makrogazdasági elemzők szerint ugyanis a jegybankelnök személyének és az elődjénél kiszámíthatóbb és szigorúbb monetáris politikának is köszönhetően relatíve erős forint nagymértékben járult hozzá ahhoz, hogy az éves infláció négyhavi stagnálást követően viszonylag nagyobbat csökkent. A 3,8 százalékos értékre egy éve nem volt példa. Abban nem vagyunk biztosak, ez állhat-e amögött, hogy a korábbi, a mostaninál magasabb fogyasztóiár-indexeknél is rózsaszín képet festett Nemzetgazdasági Minisztérium most nem sietett learatni a babérokat.

Végre őszinte lehet a nyugdíjasok öröme

Végre őszinte lehet a nyugdíjasok öröme

A Központi Statisztikai Hivatal kedd reggeli közlése megerősítette a decemberi Mfor Nyugdíjas Árkosár-felmérés megállapításait: viszonylag jelentősebben csökkent az infláció, tizenegy hónapja nem látott alacsony szintre.

Ezekkel az élelmiszerekkel bővíthetik Orbán Viktorék az árrésstopot?

Ezekkel az élelmiszerekkel bővíthetik Orbán Viktorék az árrésstopot?

A KSH adatai alapján számolgattunk azért, hogy megpróbáljuk megjósolni, mit tervez a magyar kormány. 

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168